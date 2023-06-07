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Kaliforniya’da LGBT destekçisi ve karşıtı veliler arasında çatışma

Kaliforniya’da LGBT destekçisi ve karşıtı veliler arasında çatışma
07.06.2023 19:39 - Son Güncelleme: 07.06.2023 19:45

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, okullarda haziranın eşcinsellere yönelik “onur ayı” olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıktı.

Dünya Videoları

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinin Glendale ilçesindeki bir okul, yönetimi topladı.

Toplantıda, cinsel destekçisi grup ile eşcinselliğe karşı çıkan yüzlerce kişiyi bir araya getirildi.

Eşcinselleri tanıyan "onur ayı" tasarısı

Okul toplantısında, haziranın eşcinselleri tanıyan "onur ayı" olarak kabul edilmesi tasarısı görüşüldü.

Ancak bina dışında ortalık karıştı.

Toplanan karşıt gruplar birbirine girdi.

"Çocuklarımızı rahat bırakın"

Protesto gösterisine polisler de dahil olunca, arbede çıktı.

LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise "çocuklarımızı rahat bırakın" yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etti.

3 kişi gözaltına alındı

Gruplar arasındaki gerginlik ve sözlü sataşma, zaman zaman yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, karşıt grupların kavgasına müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

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