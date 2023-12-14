Biden’a yönelik azil soruşturmasına resmen onay! Oğlu Hunter Biden iş ilişkilerinde avantaj sağladı: Seks, vergi kaçırma, uyuşturucu...

Adı seks, uyuşturucu, vergi kaçırma ve silah bulundurma skandallarına karışan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerinde avantaj sağladığı ortaya çıktı.
Adı seks, uyuşturucu, vergi kaçırma ve silah bulundurma skandallarına karışan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerinde avantaj sağladığı ortaya çıktı.
BIDEN'A AZİL SORUŞTURMASı
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi.
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin "evet" oyuna karşılık, 212 Demokrat "hayır" oyu kullandı. Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.
Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.
Temsilciler Meclisinin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.
Kongredeki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.
ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.
Biden'ın, Temsilciler Meclisindeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senatoda yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisinde suçlanmış, ancak Senatodaki oylamalarda aklanmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve iş ortaklarının, aralarında Rus ve Kazak oligarkların da olduğu yabancı iş insanları ve firmalardan milyonlarca dolar ödeme aldığını gösteren banka kayıtlarını geçtiğimiz aylarda basınla paylaşmıştı.
RUS VE KAZAK OLİGARKLARDAN ALDIĞI ÖDEMELERİN BELGELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Comer, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter'ın, Rus ve Kazak oligarklardan hesabına aktarılan para akışını gösteren ve banka transferleriyle ilgili ekran görüntülerini de içeren 19 sayfa belge yayımladı.
Comer'in paylaştığı belgelerde, "Dönemin Başkan Yardımcısı Biden, bu kişilerle veya temsilcileriyle önemli bir süre boyunca şahsen görüştü. Hunter Biden yabancı iş ortaklarıyla telefonun hoparlörü açık vaziyette yaklaşık 20 sesli görüşmeye katıldı ve büyük meblağlar ödeyen yabancı oligarklarla akşam yemeklerinde bir araya geldi. Bidenların sattığı tek ürün Joe Biden markası idi." ifadesi kullanıldı.
Ekran görüntülerinden birinde, eski Moskova Belediye Başkanı Yury Luzhkov'un dul eşi Yelena Baturina'nın 14 Şubat 2014'te Rosemont Seneca Thornton'a 3,5 milyon dolar havale yaptığı, Joe Biden'ın, 2014'te Baturina, Hunter ve diğer iş ortaklarıyla Washington DC'deki Cafe Milano'da akşam yemeğinde buluştuğuna dikkat çekildi.
HUNTER BİDEN'IN ORTAK OLDUĞU FİRMALARA YAPILAN HAVALELER
Diğer yandan, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nin X hesabından, 2014 yılına ait belgeler paylaşıldı.
Belgelerde, Hunter Biden'ın, Ukraynalı enerji firması Burisma Holding, Rus Oligark Yelena Baturina ve Kazak oligark Kenes Rakishev'den milyonlarca dolar ödemeyi kabul ettiği, dönemin Başkan Yardımcısı Biden'ın, Rakishev ve Burisma Holding'in bir temsilcisiyle yemek yediği belirtildi.
Daha önce de Biden ailesinin Çin ve Romanya menşeli bazı kuruluşlardan aldığı ödemelerle ilgili bilgileri paylaşan Komitenin belgelerinde, söz konusu yabancı ödemelerin, toplam 20 milyon dolardan fazla olduğu ifade edildi.
Belgelerde, Hunter Biden'ın, yabancı iş insanları ve firmalardan para transferini, diğer iş ortaklarıyla kurduğu firmalardan özellikle Rosemont Seneca Partners, LLC, Rosemont Seneca Thornton, LLC ve Rosemont Seneca Bohai, LLC. aracılığıyla yaptığı kaydedildi.
James Comer, yaptığı basın açıklamasında, "Joe Biden'ın kendisi de dahil olmak üzere Biden ağına erişim dışında hiçbir gerçek hizmet sağlanmamış gibi görünüyor. Ve Hunter Biden bunu yerine getirmiş görünüyor. Bu, o zamanki Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, dünyanın dört bir yanından oğluna para gönderen oligarklarla yemek yediği Cafe Milano'daki yemeklerle netleşiyor." dedi.
Comer, Gözetim Komitesi olarak, Başkan Biden'ın, oğlunun kendi adını "bir marka olarak kullanmasına" ve ilişki kurma karşılığında para kazanmasına "bilerek izin verip vermediğini belirlemek için" tanık ifadesi aramaya devam edeceklerini vurguladı.
İşte söz konusu belgelerede yer alan bilgiler:
Komite Personeli, Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı Döneminde Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'dan Yapılan Ödemeleri Serbest Bırakıyor: Komite şimdi yabancı kaynaklardan Biden ailesi ve iş ortaklarına yapılan 20 milyon doların üzerinde ödeme tespit etti.
Hunter Biden ve Devon Archer, Rosemont Seneca Kuruluşlarını Avrupa ve Asya'daki Oligarklardan Milyonlar Getirmek İçin Kullandı: Sözde Devon Archer'a bağlı hesapları kullanarak (ancak tanıdık "Rosemont Seneca" markasını kullanarak), Hunter Biden yabancı kaynaklardan artan ödemeler aldı. Ödemelerin kaynağını ve boyutunu gizlemek için.
Şubat 2014'te bir Rus Oligark, Hunter Biden ve Devon Archer ile İlişkili Bir Paravan Şirkete 3,5 Milyon Dolar Gönderdi: Rus milyarder Yelena Baturina, bir paravan şirket olan Rosemont Seneca Thornton'a 3,5 milyon dolar aktardı. Devon Archer'a yaklaşık 1 milyon dolar aktarıldı ve geri kalanı başlangıçta yeni bir şirket hesabına, Devon Archer ve Hunter Biden'ın diğer yabancı telleri almak için kullandığı Rosemont Seneca Bohai'ye fon sağlamak için kullanıldı.
2014 İlkbaharında, Ukraynalı bir Oligark, Archer ve Biden'ı Burisma Yönetim Kuruluna Yerleştirdi ve Onlara Her Yıl 1 Milyon Dolar Ödemeyi Kabul Etti: Burisma Holdings'in (Burisma) kurumsal sekreteri Vadym Pozharsky, Ukraynalı oligark ve şirketin sahibi adına çalıştı.
Burisma, Mykola Zlochevsky. Hunter Biden başlangıçta Burisma tarafından şirketin danışmanı olarak çalışmak üzere işe alındı ve Pozharsky ve Zlochevsky, İtalya'daki Como Gölü'nde bir konferansta Hunter Biden ile bir araya geldi ve burada Hunter Biden'ın Devon Archer ile yönetim kurulunda çalışmasına karar verdiler.
Dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, ilk ödemelerinin hemen ardından Ukrayna'yı ziyaret etti. Hem Devon Archer hem de Hunter Biden için Burisma'dan yapılan ödemeler Rosemont Seneca Bohai'ye havale edildi. Ödemeler kademeli olarak Hunter Biden'ın farklı banka hesaplarına aktarıldı.
Nisan 2014'te Kazakistanlı bir Oligark, Biden'in Sportscar'ının Tam Fiyatını Archer ve Biden Tarafından Kullanılan Bir Banka Hesabına Havale Etti: Şubat 2014'te Hunter Biden, Washington DC'deki bir otelde Kenes Rakishev ile bir araya geldi. Rakishev, Kazakistan başbakanı Karim Massimov ile yakın çalıştı. Nisan ayında Kazakistanlı bir oligark olan Rakishev, Rosemont Seneca Bohai'ye 142.300 dolar havale yaptı.
Ertesi gün Rosemont Seneca Bohai'den Hunter Biden'a spor araba için 142 bin 300 dolar ödeme yapıldı. Archer ve Biden daha sonra Burisma yöneticilerini, bir Çin devlet şirketi olan Burisma ile Kazakistan hükümeti arasındaki üçlü bir anlaşmayı değerlendirmek üzere Haziran 2014'te Kazakistan'ı ziyaret edecek şekilde ayarladı.
Hunter Biden, Yelena Baturina, Burisma ve Kenes Rakishev'den milyonlarca dolar ödeme aldı. Başkan Yardımcısı Biden, onlarla 2014 ve 2015 baharında Washington, DC'de akşam yemeği yedi.