Biden’a yönelik azil soruşturmasına resmen onay! Oğlu Hunter Biden iş ilişkilerinde avantaj sağladı: Seks, vergi kaçırma, uyuşturucu...

Şubat 2014'te bir Rus Oligark, Hunter Biden ve Devon Archer ile İlişkili Bir Paravan Şirkete 3,5 Milyon Dolar Gönderdi: Rus milyarder Yelena Baturina, bir paravan şirket olan Rosemont Seneca Thornton'a 3,5 milyon dolar aktardı. Devon Archer'a yaklaşık 1 milyon dolar aktarıldı ve geri kalanı başlangıçta yeni bir şirket hesabına, Devon Archer ve Hunter Biden'ın diğer yabancı telleri almak için kullandığı Rosemont Seneca Bohai'ye fon sağlamak için kullanıldı.

2014 İlkbaharında, Ukraynalı bir Oligark, Archer ve Biden'ı Burisma Yönetim Kuruluna Yerleştirdi ve Onlara Her Yıl 1 Milyon Dolar Ödemeyi Kabul Etti: Burisma Holdings'in (Burisma) kurumsal sekreteri Vadym Pozharsky, Ukraynalı oligark ve şirketin sahibi adına çalıştı.

Burisma, Mykola Zlochevsky. Hunter Biden başlangıçta Burisma tarafından şirketin danışmanı olarak çalışmak üzere işe alındı ve Pozharsky ve Zlochevsky, İtalya'daki Como Gölü'nde bir konferansta Hunter Biden ile bir araya geldi ve burada Hunter Biden'ın Devon Archer ile yönetim kurulunda çalışmasına karar verdiler.

Dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, ilk ödemelerinin hemen ardından Ukrayna'yı ziyaret etti. Hem Devon Archer hem de Hunter Biden için Burisma'dan yapılan ödemeler Rosemont Seneca Bohai'ye havale edildi. Ödemeler kademeli olarak Hunter Biden'ın farklı banka hesaplarına aktarıldı.