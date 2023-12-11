Soykırımcı İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas videosu tek tek incelendi: Gazze’de Kassam şokuna uğrayan terör devletinden yeni senaryo

Gazze 'de Kassam Tugaylarını aşamayan soykırımcı İsrail , başarı senaryoları yazmaya devam ediyor. Soykırım ordusu IDF'nin yayımladığı ve Hamas militanlarının teslim olduğunu iddia ettiği videonun iki farklı versiyonundaki küçük farklılıklar, görüntülerin birden fazla tekrarla çekildiğini ortaya çıkarırken terör devleti İsrail'in senaryosunu da ortaya çıkardı.

SENARYO, SAHNE, DEKOR, KAMERA HAZIR

İngiliz haber ajansı BBC, görüntüler üzerinde yaptığı incelemelerin ardından aynı kişinin iki ayrı videoda silahı farklı ellerinde tuttuğunun görüldüğünü belirtti. BBC'ye göre bunlar farklı çekimler değil fakat bir dizi çekimin farklı sahneleri.

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ

Soykırımcı İsrail'in senaryosunun bir diğer kanıtı ise güneşin konumu. BBC, ilk videoda adamın sağ elindeki silahı kaldırıma koyduğunun görüldüğüne, ikinci videoda ise güneş batarken sol elinde silah olduğuna dikkat çekti.

İSRAİL KURGUSU ORTAYA ÇIKTI

BBC'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise Hamas militanının teslim olduğuna yönelik yalanın kurgudan ibaret olduğunu tamamen gözler önüne seriyor. Hamas militanı olduğu iddia edilen kişinin silah zoruyla tutulduğu dikkate alındığında silahları teslim etmekten ziyade talimata göre hareket ettiği ihtimali yükseliyor.

BBC, Hamas üyesi olduğu iddia edilen kişinin silahının iç çamaşırında olduğuna ve bunu gizlemiş olamayacağına dikkat ekerken soykırım ordusunun silahtan zaten haberdar olduğuna ve dolayısıyla görüntülerin tamamen kurgu olduğuna dikkat çekti.

GAZZE'DE İSTEDİĞİNİ ALAMADIKÇA SENARYOYA SIĞINIYOR

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı ilerleme kaydettiğini kanıtlamaya çalıştığını belirten BBC, terör devletinin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun pazar günü yaptığı "Son günlerde onlarca Hamaslı terörist, güçlerimize teslim oldu. Silahlarını bırakıp kahraman savaşçılarımıza teslim ediyorlar." açıklamasını hatırlattı.