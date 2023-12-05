Tünel fantezisi! Aylardır Gazze Metrosu’nu bulamayan terör devletinden su pompalı senaryo

Terör devletinin Gazze Metrosu'na ilişkin hayallerini Wall Street Journal "ifşa" gibi piyasaya sunarken İsrail basını ise hemen üzerine atlayıp planlarından bahsetti.

Fizibilite raporlarından, çevresel faktörlerden söz eden the Jerusalem Post, ABD'li bazı yetkililerin plana karşı çıktığından söz etti. Tabii ki tüm bunlar İsrail için yazılmış yeni bir Hollywood senaryosunun çatışma faktörleri.

TEK BİR TÜNEL ÇIKIŞI BİLE BULAMADILAR

Soykırımcı İsrail Hamas tünellerinden tek bir tanesinin bile çıkışını bulamadı. Her gün onlarca operasyon videosu yayımlayan, tek bir evin bile bombalandığına dair görüntüleri paylaşan soykırım ordusu, Hamas'a ait tünellerden birçoğunu yok ettiklerini iddia etse de tek bir görüntü bile paylaşmadı. Kassam Tugayları ise tünellerden çıkan mücahitlerinin işgal tanklarını nasıl yok ettiğine dair görüntüleri dünyaya servis etmeye devam ediyor.