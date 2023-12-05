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Tünel fantezisi! Aylardır Gazze Metrosu’nu bulamayan terör devletinden su pompalı senaryo

Gazze’yi iki aydır bombardıman altında tutarken kara saldırısında ise Kassam Tugaylarının gazabına uğrayan soykırımcı İsrail, Gazze’nin altını bir örümcek ağı gibi saran ve tek bir çıkışını bile bulamadığı Hamas tünellerini yok edemedikçe senaryolara sarılıyor. ABD gazetesi Wall Street Journal’a göre terör devleti İsrail, Gazze’deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalama planları yapıyor. Soykırımcı İsrail’in imajını düzeltmesi için adeta PR ajanslığına soyunan Wall Street Journal, Gazze Metrosu hayallerini tek tek yazdı.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 12:31 Güncelleme 05 Aralık 2023, 12:59
Tünel fantezisi! Aylardır Gazze Metrosu’nu bulamayan terör devletinden su pompalı senaryo

Soykırımcı İsrail Gazze'ye iki aydır havadan ölüm yağdırsa da karada istediğini bir türlü elde edemiyor. Kassam Tugaylarının büyük direnişi karşısında şaşkınlığa uğrayan soykırım ordusu tek bir çıkışını bile bulamadığı Gazze Metrosu ile başa çıkamayacağını anladı.

SOYKIRIMCININ PR AJANSI WALL STREET JOURNAL

Yenilmez imajı yerle bir olan soykırımcı İsrail'in PR ajanslığına soyunan Wall Street Journal ise soykırım ordusunun Gazze'deki Hamas tünel ağına deniz suyu pompalamayı planladığına dair bir rapor yayımladı.

Wall Street Journal'a göre geçtiğimiz ay El Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyine beş büyük pompa monte edildi. Bu pompalardan her biri binlerce metreküp deniz suyunu pompalama kapasitesine sahip.

Terör devletinin Gazze Metrosu'na ilişkin hayallerini Wall Street Journal "ifşa" gibi piyasaya sunarken İsrail basını ise hemen üzerine atlayıp planlarından bahsetti.

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Fizibilite raporlarından, çevresel faktörlerden söz eden the Jerusalem Post, ABD'li bazı yetkililerin plana karşı çıktığından söz etti. Tabii ki tüm bunlar İsrail için yazılmış yeni bir Hollywood senaryosunun çatışma faktörleri.

TEK BİR TÜNEL ÇIKIŞI BİLE BULAMADILAR

Soykırımcı İsrail Hamas tünellerinden tek bir tanesinin bile çıkışını bulamadı. Her gün onlarca operasyon videosu yayımlayan, tek bir evin bile bombalandığına dair görüntüleri paylaşan soykırım ordusu, Hamas'a ait tünellerden birçoğunu yok ettiklerini iddia etse de tek bir görüntü bile paylaşmadı. Kassam Tugayları ise tünellerden çıkan mücahitlerinin işgal tanklarını nasıl yok ettiğine dair görüntüleri dünyaya servis etmeye devam ediyor.

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