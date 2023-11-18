BBC, İSRAİL'İN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ The Guardian, İsrail Savunma Bakanlığının hastaneden olduğunu iddia ettiği videoların bile şüpheyle yaklaşılır hale geldiğini ileri sürdü. SİLAHLAR SONRADAN YERLEŞTİRİLDİ! Haberde, BBC yorumcusunun İsrail'in Şifa Hastanesindeki bir MR cihazının arkasında silah çantası bulunduğu iddiasını çürüttüğü ve silahların oraya sonradan yerleştirildiğine dair görüntülere ulaştığı aktarıldı. The Guardian haberde, İsrail güçlerinin hastanede bulunan silahların video kayıtlarının "düzenlenmediği" açıklamasının da BBC'li gazeteciler tarafından çürütüldüğüne ve videoların yeniden düzenlenmiş olduğuna yer verdi.

CNN: İSRAİL ORDUSUNUN ŞİFA HASTANESİ TURUNDA GÖSTERDİĞİ SİLAHLARIN DURUMU ŞÜPHELİ İsrail'in Hamas'ın karargahı olarak kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesini boşaltmasının yankıları sürerken CNN, İsrail güçlerinin 15 Kasım'da hastanede bulunan silahlara dair paylaştığı video görüntüleriyle uluslararası medya kuruluşlarının tesisten çektiği görüntüleri karşılaştırdı. CNN, hastaneye giden basın kuruluşlarından Fox News'in görüntülerinde İsrail'in Şifa Hastanesinden paylaştığı görüntülerdekinden daha fazla silah görüldüğüne işaret ederek, "hastanedeki silahların sonradan yerleştirilmiş olabileceğini" iddia etti. İsrail'in paylaştığı video kaydında MR cihazının arkasındaki çantada AK-47 tipi bir silah olduğu görülürken CNN, hastane turuna izin verilen Fox News'in çektiği video kaydında ise AK-47 tipi iki silahın olduğunu ortaya çıkardı. CNN, haberinde, "İsrail güçlerinin ilk videosunda AK-47 tipi bir silah varken Fox News'in videosundaki ikinci silah (AK-47) nerden geldi?" sorusunu yöneltti. Öte yandan, CNN, İsrail Savunma Bakanlığına "video kayıtlarındaki çelişkiye" dair değerlendirmelerinin yanıtsız kaldığını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde sivilleri hedef alarak Şifa Hastanesi'ni hedef alan eli kanlı İsrail ordusu skandal propagandamla suçunu örtbas etmeye çalıştı. Sahte karton kutu ve belgelerle algıya soyunan İsrail ordusu alay konusu olmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

Şifa Hastanesi Müdürü Münr el Berş, soykırımcı İsrail güçlerinin hastaneden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açtığını söylemişti. İsrail'in algı oyunu yine ellerinde patladı



İşte İsrail güçlerinin ''terör baskını yapıyoruz'' diyerek girdikleri Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları hedef almıştı. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu. Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu. AMAÇLARI TAHRİBAT

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirilmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu" kaydedilmişti. Öte yandan Bakanlığın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.





SAĞLIK HİZMETLERİ TÜMÜYLE DURDU

Kanlı postalların baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi. ELİ KANLI NETANYAHU BASKINLA ÖVÜNDÜ

Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi: "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik." Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. MAZLUMLARI HEDEF ALAN İSRAİL 'HAMAS'LA ÇATIŞTIK' YALANINA SOYUNDU

Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde soykırımcı İsrail, savaş suçu sayılan hastane baskınını aklamak için "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" algısını yaymaya çalışmıştı.



Sosyal medyada yalan haber paylaşımında bulan İsrail'in yalanı kısa sürdü.