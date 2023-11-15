Kaos tetikçisi The Economist 2024’teki felaket kapağını yayınladı: 11 yıl sonra gerçekleşen kanlı komplo teorisi | Yapay zeka ve para birimleri

KATİL İSRAİL'E DESTEK: SALDIRILAR MİSİLLEME

Rusya karşısında Ukrayna'ya tam destek veren The Economist, konu işgalci İsrail'in yaptığı katliama gelince ağız değiştirdi. Katil İsrail'in saldırısını "misilleme" olarak değerlendiren Dergi, "Bu daha geniş bir bölgesel çatışmaya mı dönüşecek yoksa barış için yeni bir şans mı sunacak? Aşırı gerilmiş süper güç Amerika için bu aynı zamanda daha karmaşık ve tehditkar bir dünyaya uyum sağlayıp sağlayamayacağının da bir sınavıdır." diyerek Tel Aviv yönetimine açık desteğini sürdürdü.

YENİ SOĞUK SAVAŞ VE ÇİN

Dünyada yaşanan çatışmaların Amerika'nın tek kutuplu döneminin sona erdirdiğini iddia eden Dergi, "Dünya artık daha fazla çatışmaya hazırlanıyor." diyerek ikinci bir soğuk savaşın yaklaştığını yazdı. The Economist, Batılı şirketlerin tedarik zincirinde Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışacağına dikkat çekti.





2024'te temiz enerji ve elektrikli otomobillere geçiş, yeni yeşil süper güçlerin ortaya çıkması ve enerji kaynakları haritasının yeniden çizileceğini belirten Dergi, "Lityum, bakır ve nikel çok daha fazla önem taşırken, petrol ve gaz ile bunların arzına hakim olan bölgeler daha az önem taşıyor. Yeşil kaynaklara yönelik rekabet, jeopolitiği ve ticareti yeniden şekillendiriyor ve bazı beklenmedik kazananlar ve kaybedenler yaratıyor. Bu arada, iklim dostu politikaları elitlerin sıradan insanlara karşı bir komplosu olarak gören seçmenler arasında bir "yeşil saldırı" da sürüyor." ifadelerini kullandı. The Economist'in yeşil saldırı olarak tanımladığı bu durum yıllardır gelişmekte olan ülkelere yeşil enerji ve yenilenebilir enerji adı altında nükleer karşıtlığı pompalayan Batı yalanlarının bir sonucu olarak okunabilir.