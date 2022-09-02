The Economist'in yeni kehaneti: ABD bölünüyor mu?

The Economist çarpıcı bir kapak görseliyle ABD'nin bölünme tehlikesini tartışmaya açtı. Dergi, ABD'nin farklı eyaletlerdeki farklı yasalar, ırkçılık ve gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle bölünebileceğini yazdı. Haberde, "Farklı yasaların denenmesi iyi bir şey olsa da bu aynı zamanda bölünme teorisini de peşinde getiriyor" ifadelerine yer verdi.

'ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ Tİ'YE ALDI

ABD'nin dağılacağı iddiaları bir süredir gündemi oldukça meşgul ederken, İngiliz dergisi The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Özgürlük heykelini tiye aldığı bir görseli kapağına taşıyan dergi, "Amerikan eyaletleri artık kutuplaşmanın petri kapları*" sözlerine yer verdi.