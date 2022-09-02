The Economist'in yeni kehaneti: ABD bölünüyor mu?

The Economist çarpıcı bir kapak görseliyle ABD'nin bölünme tehlikesini tartışmaya açtı. Dergi, ABD'nin farklı eyaletlerdeki farklı yasalar, ırkçılık ve gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle bölünebileceğini yazdı. Haberde, "Farklı yasaların denenmesi iyi bir şey olsa da bu aynı zamanda bölünme teorisini de peşinde getiriyor" ifadelerine yer verdi.
'ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ Tİ'YE ALDI
ABD'nin dağılacağı iddiaları bir süredir gündemi oldukça meşgul ederken, İngiliz dergisi The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Özgürlük heykelini tiye aldığı bir görseli kapağına taşıyan dergi, "Amerikan eyaletleri artık kutuplaşmanın petri kapları*" sözlerine yer verdi.
FARKLI EYALETLERDE ÇIKAN YASALAR
Dergi, 25 Ağustos'ta Kalofirniya'da otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak olup 2035'ten itibaren de benzinle çalışacak otomobillerin yasaklanmasını içeren yasa ile aynı gün Teksas'da devereye giren kürtaj yasasının yasağına dikkat çekti.
WASHİNGTON TIKANMIŞ DURUMDA
Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Aslında bu iki olay ilgisiz gibi görünebilir, ancak önemli bir durumu işaret ediyor. Washington, büyük ölçüde tıkanmış durumda ve buna karşılık da eyaletler de hızlıca kendi politikalarını uyguluyor.