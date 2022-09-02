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    • Dünya
    • 02.09.2022 11:37
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    • 02.09.2022 12:30
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    The Economist'in yeni kehaneti: ABD bölünüyor mu?

    Çizdiği felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist dergisi, yeni sayısında çarpıcı bir kapak kullandı. Kapağında parçalanan 'Özgürlük Heykeli' çizimi kullanan dergi, ABD'nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu sayfalarına taşıdı. Dünyaca ünlü dergi daha önce de, sayılarında küresel gıda krizi, pandemi ve nükleer felaket gibi tartışmalı konularda yapay korkuları pompalayan haberleriyle ses getirmişti.

    The Economist’in ’ABD kehaneti’: Bölünüyor mu?

    The Economist çarpıcı bir kapak görseliyle ABD'nin bölünme tehlikesini tartışmaya açtı. Dergi, ABD'nin farklı eyaletlerdeki farklı yasalar, ırkçılık ve gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle bölünebileceğini yazdı. Haberde, "Farklı yasaların denenmesi iyi bir şey olsa da bu aynı zamanda bölünme teorisini de peşinde getiriyor" ifadelerine yer verdi.

    'ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ Tİ'YE ALDI
    ABD'nin dağılacağı iddiaları bir süredir gündemi oldukça meşgul ederken, İngiliz dergisi The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Özgürlük heykelini tiye aldığı bir görseli kapağına taşıyan dergi, "Amerikan eyaletleri artık kutuplaşmanın petri kapları*" sözlerine yer verdi.

    FARKLI EYALETLERDE ÇIKAN YASALAR
    Dergi, 25 Ağustos'ta Kalofirniya'da otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak olup 2035'ten itibaren de benzinle çalışacak otomobillerin yasaklanmasını içeren yasa ile aynı gün Teksas'da devereye giren kürtaj yasasının yasağına dikkat çekti.

    WASHİNGTON TIKANMIŞ DURUMDA
    Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
    Aslında bu iki olay ilgisiz gibi görünebilir, ancak önemli bir durumu işaret ediyor. Washington, büyük ölçüde tıkanmış durumda ve buna karşılık da eyaletler de hızlıca kendi politikalarını uyguluyor.

        Yazının devamında aslında bunun çok da kötü bir şey olmadığına dikkat çekilirken, "ABD'nin hangi politikaların işe yarayıp yaramayacağına yönelik testleri yapması normal. Örneğin, daha bazı insanlar daha az kısıtlamaların olduğu yerlere yönelmek isteyebilir" denildi.

        Ancak bunun madalyanonun yalnızca bir yüzü olduğuna dikkat çeken dergi, "Bu olaylar aynı zamanda ABD'nin bölünmeye ne kadar yakın olduğunun da bir göstergesi" ifadelerine yer verdi.

        ÜLKEYİ İKİYE AYIRACAK
        Dergiye göre, bu ve bunun gibi kanuni uygulamalardaki farklılık, eyaletler arasında yaşanan eşitsiz yaşam biçimi ve ırkçılık ülkeyi ikiye ayıracak.

        Nitekim ABD Başkanı Joe Biden'dan buna paralel olarak dikkat çeken bir çağrı geldi. Biden, ülkede yapılacak ara seçimlere yönelik konuşmasında "birlik, beraberlik" vurgusu yaparak, eski Başkan Donald Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçi rakiplerinin "ülke demokrasisi için tehdit oluşturduğunu" söyledi.

            TRUMP DESTEKÇİLERİNİN SALDIRISI ALTINDA
            ABD'nin temellerinin atıldığı, Pennsylvaina'nın Philedelphia kentindeki Bağımsızlık Salonu'ndan (Independence Hall) gerçekleştirilen canlı yayında seçmenlerine seslenen Biden, ABD'nin demokratik değerlerinin "Trump destekçilerinin saldırısı altında olduğunu" belirtti.

            Yaklaşık 10 hafta sonra yapılacak ara seçimleri hedefleyen Biden, "Uzun süredir, Amerikan demokrasisinin garanti altına alındığına dair kendimizi rahatlattık. Ama öyle değil. Onu savunmak zorundayız. Bunun için hepimiz ayağa kalkmalıyız." dedi.

            Amerikalıları 8 Kasım'da sandık başına gitmeye ve Trump'ın siyasetini onaylayan Cumhuriyetçi adayları reddetmeye çağıran Biden, yaklaşan ara seçimleri "ulusun ruhu için bir savaş" olarak niteledi.

            THE ECONOMİST'İN KEHANETLERİ
            The Economist dergisi hazırladığı içerikleriyle küresel çapta yapay krizleri kehanet olarak okuyucularıyla paylaşıyor. Dergi 2021 yılı için hazırladığı kapakta bulunduğu kehanetlerle ses getirmişti.

                Derginin 2021'in öngörüleri:
                Enjektör: 7 milyar kişinin en az 3 milyarına aşı planlanıyor.
                Maskeli çocuk: Coronavirüs, çocukları etkilememiş gibi görünse de aslında genlerinde bir değişime neden oldu.
                Kamera: Herkes izlenecek.
                Çin bayrağı: Coronavirüs sonrası Çin'in daha da büyüyeceğine işaret ediyor.
                Roket: Nükleer savaşa işaret ediyor.
                Dolar: Dijital para dönemi.
                Tiktok: 2021'de en güçlü sosyal medya gücü olacağı iddia ediliyor.

                Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanacak gıda krizinin de milyonlarca insanın öleceği bir felakete yol açacağı öngörüsünde bulunan dergi, gıda fiyatlarını manipüle etmekle suçlanmıştı.

                Pandeminin ardından hazırladığı kapağında ise 'sıradaki felaketi haber veren' dergi nükleer bir savaş olasılığını güçlü bir ihitmal olarak ön plana çıkarmıştı.

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