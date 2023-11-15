Kaos tetikçisi The Economist 2024'teki felaket kapağını yayınladı: 11 yıl sonra gerçekleşen kanlı komplo teorisi

Çizdiği felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist, komplo teorisyenlerinin merakla beklediği 2024 kapağını yayınladı. Yayınlanan kapakta Biden, Trump, Zelenski, Şi Cinping, nükleer füzeler, kağıt paralar ve elektrikli otomobil simgeleri dikkat çekti. 10 başlıkta 2024 yılında yaşanacak önemli gelişmeleri değerlendiren Dergi, ABD'de yapılacak seçimlerin dünyanın kaderini değiştirebileceğini yazdı. Ukrayna'ya destek verilmesi hatta AB'ye alınması gerektiğini belirten Londra'nın küresel tetikçisi, katil İsrail'in yaptığı soykırıma ise destek verdi. İşte felaket senaryolarıyla dolu 2024 yılı kehanetleri ve 11 yıl sonra gerçekleşen komplo teorisi.