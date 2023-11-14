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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan skandal sözler! Erdoğan'ın İsrail sözleri zoruna gitti: Absürt

Başkan Erdoğan’ın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk konusunda önemli rol oynayabileceğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, skandal açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın İsrail’in zulmüne karşı yaptığı açıklamadan rahatsız olan Scholz, soykırımı “kendisini savunma hakkı” olarak nitelendirdi. Erdoğan’ın Netanyahu hükümetine karşı faşizm suçlamasının ise “absürt” olduğunu söyledi. Scholz’un bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 21:52 Güncelleme 14 Kasım 2023, 22:12
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan skandal sözler! Erdoğan’ın İsrail sözleri zoruna gitti: Absürt

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ
Tüm dünya Gazze'de yaşananlara karşı üç maymunu oynarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü rahatsız etti.

SCHOLZ FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA ARKA ÇIKTI
İşgalcilerin çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katletmesini 'kendisini savunma hakkı' olarak nitelendiren Scholz, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu söyledi. Olaf'ın bu skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, Almanya Başbakanı'nı 'Olaf İsrail yalakası!'olarak nitelendirdi.

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OLAF ÇOCUK KATİLLERİNİ SAVUNDU!
Almanya Başbakanı, İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Scholz'un katil İsrail'in savunucusu olması ve Başkan Erdoğan sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o paylaşımların bazıları:

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