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Son dakika: Batı'da katil İsrail'in soykırımına susmayan birileri var! İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Bellara ve 80 liderden Netanyahu soykırımcı olarak yargılansın mektubu

Son dakika haberleri... Batı'da katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına susmayan isimler de var. İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Bellara ve beraberindeki 80 lider Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Ahmad Khan’a Netanyahu hükümetinin soykırımdan yargılanmasını istedikleri bir mektup gönderdi.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 16:05 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:14
Son dakika: Batı’da katil İsrail’in soykırımına susmayan birileri var! İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Bellara ve 80 liderden Netanyahu soykırımcı olarak yargılansın mektubu

Katil İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 11 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 630'unu çocuklar 3 bin 130'unu ise kadınlar oluşturuyor.

Netanyahu hükümeti, kadın-çocuk, hastane-cami demeden bombalamaya devam ederken başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri hala katliama destek veriyor. Bazı ülkelerde ise hükümette görüş ayrılığı yaşanıyor. Bunlardan biri de İspanya.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Bellara, İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Şifa Hastanesi'ndeki durumu "son derece insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki prematüre bebeklerin hayatta kalması için çabalayan doktorların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bellara, "Şimdi bitmeli" dedi.

Batı'da katil İsrail'in soykırımına susmayan birileri var!

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Ashraf Al Qidra Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son üç gün içinde aralarında üç prematüre bebeğin de bulunduğu 32 kişinin elektrik veya yakıt eksikliği nedeniyle öldüğünü bildirdi.

DİPLOMATİK BAĞLAR KESİLMELİ
Belarra, İspanya'nın dış politikasını belirlemese de, Gazze'de yaşanan "soykırım"a tepki olarak İspanyol ve Avrupalı liderlere diplomatik bağları kesmeleri yönünde baskı yapıyor.

Belarra, Filistin'deki çatışmayı tartışmak üzere Barselona merkezli İnsan Hakları Savunma Merkezi'nin (IRIDIA) ev sahipliğinde uluslararası insan hakları savunucuları için bir toplantının açılışını da yaptı.

Organizatörlere göre hafta sonu yaklaşık 30.000 kişi Filistin'e desteklerini ve İsrail saldırılarını kınadıklarını göstermek için Barselona'da sokaklara çıktı.

BELLARA VE 80 SOL LİDERDEN NETANYAHU HÜKÜMETİ SOYKIRIMDAN YARGILANSIN TALEBİ
İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Bellara ve 80'e yakın sol siyasi oluşum lideri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Ahmad Khan'a Netanyahu hükümetinin soykırımdan yargılanmasını istedikleri bir mektup gönderdi.

2021'DEKİ SORUŞTURMA GENİŞLETİLSİN
Roma Statüsü'nün 15. maddesi uyarınca hazırlanan dilekçede, 7 Ekim'den bu yana yaşanan ve aralarında mülteci kamplarına yönelik saldırıların da bulunduğu olaylar ışığında, Mahkeme'den İsrail'e karşı 2021'de savaş suçları nedeniyle başlatılan soruşturmanın genişletilmesi talep ediliyor. Söz konusu talepte beyaz fosfor kullanımı ve Al Ahli Baptist hatanesinin bombalanması da yer alıyor.

İMZA KAMPANYASI İÇİN WEB SİTESİ
Öte yandan aynı isimler, İsrail yönetimine karşı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve Filistin halkına karşı soykırımla ilgili soruşturmayı desteklemek amacıyla daha fazla imza toplamak amacıyla bir web sitesi açtı.

GAZZE'DEKİ DRAM AP'DE
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de yaşanan dram, Avrupa Parlamentosu'nda, Filistinliler ve milletvekilleri tarafından dile getirildi.

Belçika'da yaşayan Gazzeliler, AP'nin İrlandalı milletvekilleri Mick Wallace ve Clare Daly eşliğinde, Gazze'deki trajediyi ve ailelerinin yaşadıklarını, ölümleri, İsrail bombardımanını, parlamentodaki basın toplantısında anlattı.

Filistin'in Brüksel'deki büyükelçiliğinde Misyon Şefi Yardımcısı Adel Atieh, bir aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kaldığı düşünülen 3 binden fazla Filistinliden haber alınamadığını söyledi.

"Gazze'de şu ana kadar 150 aile tamamıyla yok oldu, kayıtlarımızdan silindi." diyen Atieh, ailelerinin büyük bölümünü kaybeden Gazzelilerin, Avrupa Parlamentosu'nda seslerini duyurmak ve ateşkes çağrısı yapmak istediğini dile getirdi.

11 YAŞINDAKİ FATMA: "YETER, ÇOCUKLAR ÖLMESİN"
Gazze'de doğan 11 yaşındaki Fatma Ebu Malik, 5 yıl önce yine bir İsrail saldırısında yaralanan kardeşinin tedavisi için Belçika'ya geldiklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarında ailesinden 52 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Malik, "Gazzelilerin ne zaman güvenli bir yeri olacak? Bu adil değil ve aynı zamanda insanlık dışı. Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalısınız. Yeter artık, masum çocuklar ölmesin." dedi.

"ANNEM 'KEŞKE ÖLSEM' DEDİ"
Gazzeli Hatice Darabbey ise 8 ay önce Belçika'ya geldiğini, ailesinin Gazze'de kaldığını ve İsrail'in saldırılarında ailesi ile arkadaşlarından çok sayıda kişiyi kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı.

Gazze'de elektrik ve internet kesintilerinden dolayı sağ kalanlarla iletişim kurmakta zorlandıklarını belirten Darabbey, "Konuşabildiğimizde de 'Ateşkes var mı?' diye bana soruyorlar çünkü etraflarında olanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Darabbey, dün de İsrail'in Cebaliye kampına saldırı düzenlediğini belirterek, "İsrail güçleri, Cebaliye kampında, ailemin evinin yakınında katliam yaptı. Dünden beri onlardan haber alamıyorum. Bugün de buraya onlardan haber alamadan geldim. (Gazze'de) Yemek yok, su yok. Annem, kardeşlerimi aç görmeye dayanamadığını söyledi ve 'Keşke ölsem.' dedi. Çünkü onlar için bir şey yapamıyor." şeklinde konuştu.

"HERKESE YALVARIYORUZ"
Filistinli Muhammed Halalu da Gazze'de annesi, 6 kardeşi, 12'si çocuk olmak üzere akrabalarından toplam 30 kişinin İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini söyledi.

Cenazelerden sadece 6'sının komşuları tarafından enkazdan çıkarıldığını, diğerlerinin halen yıkıntıların altında bulunduğunu dile getiren Halalu, İsrail uçakları ve tanklarının saldırıları nedeniyle enkaza ulaşılamadığını belirtti.

Halalu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece savaş değil soykırım. Failler belli. Maalesef bazıları da bu suçları destekliyor. Bugün burada keder içinde, dostlarımla, harekete geçme imkanı olan herkese, liderlere, hükümetlere, kuruluşlara acilen müdahale etmeleri için yalvarıyoruz. Kan dökülmesini bitirmek, Gazze'de daha fazla Filistinlinin ölümünü önlemek için ateşkes çağrısı yapıyoruz. İnsanlık acıları görmezden gelmemeli."

AP MİLLETVEKİLLERİNDEN AB'YE TEPKİ
Filistinlileri parlamentoda ağırlayan AP milletvekilleri Mick Wallace ve Clare Daly, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmakla suçladıkları AB yönetimine ve Avrupalı ülkelere tepki gösterdi.

Filistinlilerin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamayan Daly, "Bir hafta önce bu binada Ursula von der Leyen, İsrail'e 'Sivil ölümleri önleyin, mümkün olduğunca hedef odaklı olun.' dedi. Hedefler bu kişiler. Buradaki sıradan kişiler ve aileleri, İsrail'in soykırımının hedefidir. Bu soykırım, bu binadaki, ABD hükümeti ve Avrupalı hükümetlerde bulunan kişilerin suç ortaklığı olmadan yapılamazdı." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Wallace ise "Geçen hafta burada Ursula von der Leyen'i dinlemek çok zordu. 'Bütün canlar önemlidir.' demişti. Hamas'ın yaptığının hoş görülemeyeceğini söylemişti. Ama İsrail'in yaptıklarının hoş görülemeyeceğini hiçbir zaman söylemedi. Mesaj açık. Filistinlilerin hayatı onlar için aynı önemde değil. Bizim medeniyetimize ne oldu böyle?" diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde halkların, Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, "İnsanlar zulüm görenlerin yanında. Avrupa'daki tüm AB üyesi ülkelerde, insanlara çağrımız şudur, hükümetlerinize baskı yapın. Ateşkes sağlanabilmesi için üye ülkeler, farklı bir tutum almak zorunda. Bu soykırımı durdurabilmek için halk ve medya, ülkelerindeki hükümetlere baskı yapmalı." dedi.

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