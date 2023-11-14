Son dakika: Batı’da katil İsrail’in soykırımına susmayan birileri var! İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Bellara ve 80 liderden Netanyahu soykırımcı olarak yargılansın mektubu

Katil İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 11 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 630'unu çocuklar 3 bin 130'unu ise kadınlar oluşturuyor.

Netanyahu hükümeti, kadın-çocuk, hastane-cami demeden bombalamaya devam ederken başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri hala katliama destek veriyor. Bazı ülkelerde ise hükümette görüş ayrılığı yaşanıyor. Bunlardan biri de İspanya.