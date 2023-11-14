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Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusu! Adalet Bakanlığına başvuruldu

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor. Yarısından fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu 12 bin Filistinli katledilirken Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak yargılanması için Adalet Bakanlığına başvuru yapıldı.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 12:57 Güncelleme 14 Kasım 2023, 13:25
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusu! Adalet Bakanlığına başvuruldu

İşgalci İsrail Filistin topraklarında büyük bir katliama imza atıyor.

İsrail 7 Ekim'den bu yana dünya ile bağını kopardığı Gazze'de cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden fosfor bombalarıyla vuruyor.

12 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Söz konusu saldırılarda yarısından fazlası kadın ve çocuk olan 12 bine yakın Filistinli katledildi.

İsrail'in soykırımına ABD ve Batı ilk günden itibaren açık destek verdi.

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BAŞKAN ERDOĞAN KATLİAMIN KARŞISINDA DURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise katliamın karşısında durarak "Batı'nın borcu olabilir ama Türkiye'nin israil'e borcu yok.", "İsrail biz seni savaş suçlusu diye dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız", "Katillerin peşini bırakmayacağız.", "Netanyahu gidicisin gidici" şeklinde birçok çıkışa imza attı.

NETANYAHU'YA KARŞI SUÇ DUYURUSU
İsrail katliama devam ederken Türkiye'de flaş bir adım daha atıldı. Katil İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Partili Metin Külünk, Av. Mücahit Birinci ve Av. Burak Bekiroğlu tarafından yapılan suç duyurusunda İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yargılanmasın için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu.

NETANYAHU'NUN SUÇLARI
Başvuru dikekçesinde katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suç yeri olarak Gazze/Filistin gösterilirken suçları şu şekilde sıralandı: Savaş suçu, İnsanlığa karşı suçlar soykırım suçu...

GAZZE'DE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı bir operasyon düzenledi. Katil İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyuruldu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 esir bulunuyor.

Gazze'de ise katledilenleri sayısı 11 bin 240'ı aştı. Katil İsrail tarafından katledilenlerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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