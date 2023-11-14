Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusu! Adalet Bakanlığına başvuruldu

AK Partili Metin Külünk, Av. Mücahit Birinci ve Av. Burak Bekiroğlu tarafından yapılan suç duyurusunda İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yargılanmasın için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu.

NETANYAHU'YA KARŞI SUÇ DUYURUSU İsrail katliama devam ederken Türkiye'de flaş bir adım daha atıldı. Katil İsrail Gazze 'ye yönelik saldırılarına ilişkin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

GAZZE'DE SON DURUM Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı bir operasyon düzenledi. Katil İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

NETANYAHU'NUN SUÇLARI Başvuru dikekçesinde katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suç yeri olarak Gazze / Filistin gösterilirken suçları şu şekilde sıralandı: Savaş suçu, İnsanlığa karşı suçlar soykırım suçu...

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyuruldu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 esir bulunuyor.

Gazze'de ise katledilenleri sayısı 11 bin 240'ı aştı. Katil İsrail tarafından katledilenlerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.