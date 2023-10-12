İsrail ve Hamas arasındaki barışın yolu Türkiye’den geçiyor! Scholz açıkladı: Başkan Erdoğan önemli rol oynayabilir

İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini ve vatandaşlarını "barbar saldırıya karşı savunma hakkı bulunduğunu" ifade eden Scholz, "İsrail'de güvenlik yeniden tesis edilmeli. İşte bu yüzden İsrail kendini savunabilmeli." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, Almanya'nın İsrail ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail'in yanında durduğunu ve İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi olduğunu yineledi.

İRAN'A ELEŞTİRİ

Scholz, İran'ın desteği olmadan Hamas'ın İsrail'e saldıramayacağını savunarak, "İran'ın Hamas'ın bu alçakça saldırısına somut ve operasyonel destek verdiğine dair elimizde henüz somut bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak İran rejimi ve bölgedeki diğer bazı hükümet yetkililerinden gelen sevinçli açıklamalar tiksindiricidir. Tahran'daki liderlik utanmadan gerçek yüzünü göstermektedir ve böylece Gazze'deki rolünü teyit etmektedir." dedi.

İran'ın Hamas gibi Hizbullah ile yakın bağlarını sürdürdüğünü aktaran Scholz, "O da İsrail'in var olma hakkını sorguluyor. Hizbullah çatışmalara müdahale etmemelidir. Bu sadece İsrail'in haklı ve sert bir tepki vermesine neden olmaz. İstikrara kavuşan Lübnan da Hizbullah'ın eylemleriyle uçurumun eşiğine gelecektir. Daha da önemlisi, Kuzey Afrika ve Yemen'e kadar uzanacak olası yansımaları olan yangının yayılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktır." diye konuştu.

İsrail'in Orta Doğu ülkeleriyle olan normalleşme sürecine de değinen Scholz, "Terörün bu olumlu gelişmeleri yok etmesine izin vermemeliyiz ve terörün amacı da bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.