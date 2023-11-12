MOSSAD’ı ayakta uyuttu! Muhammed Sinvar’ın 9 yıllık planı filmleri aratmadı: Yıllarca ölü taklidi yaptı İsrail’i vurdu

İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı başlattığı Aksa Operasyonu'nun şoku devam ediyor. Güne Gazze'den atılan 5 bin füze ile başlayan İsrail büyük bir şaşkınlık yaşarken gözler istihbarat servisi Mossad'a döndü.
İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı başlattığı Aksa Operasyonu'nun şoku devam ediyor. Güne Gazze'den atılan 5 bin füze ile başlayan İsrail büyük bir şaşkınlık yaşarken gözler istihbarat servisi Mossad'a döndü.
İsrailli ve ABD'li yetkililer, İsrail askeri güçlerinin hazırlıksızlığının ve yavaş tepkisinin sorumluluğunu Mossad'a yüklerken Filistin'den İsrail'e düzenlenen en büyük saldırı olan Aksa Operasyonu'nun istihbaratın başarısızlığını temsil ettiğini belirtti.
İSRAİL NEDEN AKSA TUFANI'NA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI?
İsrail kadar ABD'li yetkililer de Hamas'ın saldırısı karşısında hayrete düştü. Hamas'ı takip etmek ve olası saldırılarını engellemek için büyük yatırımlar yapan İsrail'in Aksa Tufanı'na hazırlıksız yakalanması büyük dikkat çekerken Londra merkezli Financial Times gazetesi, İsrail'in "geçmişteki başarılarının cumartesi günkü başarısızlığı ile ilgili daha büyük sorular oluşturduğunu" belirtti.
"MOSSAD ÇÖKTÜ"
İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski şefi ve İsrail'in muhalefet partilerinden İşçi Partisi'nden siyasetçi Danny, Yatom, cumartesi günü Hamas İsrail'e saldırdığında "her şeyin ters gittiğini" ve teşkilattan kimsenin Aksa Operasyonu hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını söyledi.
İsrail'in sahava savunma katmanı Demir Kubbe'nin saldırıları engellemek için yetersiz olduğunu söyleyen Yatom, Arap-İsrail Savaşı'ndan 50 yıl 1 gün sonra Filistin'in saldırısına "yakalandıklarını" söyledi.
Eski istihbarat şefi, Mossad'ın, Hamas'ın tatbikatlar yaptığının bilmesine rağmen İsrail'e saldırma niyetleri olmadığını söylemesini başarısızlık olarak nitelendirdi.
FİLM GİBİ PLAN
Asıl olay tam da burada başladı. Muhammed Sinvar 2014 yılına kadar MOSSAD'ın hedefi olmuş ve tüm suikast girişimlerinden sağ kurtulmayı başarmıştı. Hamas, Muhammed Sinvar'ın 2014 yılında kanlı bir yatakta yatarken çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak öldüğünü ilan etmişti.
Bu İsrail için büyük bir başarıydı çünkü Muhammed Sinvar, Hamas liderliğinde örgütün siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara olan Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi ve Hamas'ın önde gelen liderlerinden bir tanesiydi.
Ancak İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir iddiaya göre, yayınlanan fotoğraf tamamen bir aldatmacadan ibaretti ve Muhammed İsrail'den saklanmak için yıllarca ölü taklidi yaptı.
Eski bir MOSSAD terörle mücadele şefi İngiliz Telegraph'a 'O %100 7 Ekim'i planlayan çekirdek ekipten biriydi' dedi ve sözlerine şöyle devam etti; 'Arananlar listesinde Muhammed Deif, Marwan Issa ve Tawfiq Abu Naim gibi isimlerle birlikte yedinci sırada yer alıyor. O önemli bir figür ve kesinlikle hala hayatta.'
İstihbarat analisti ve Intelli Times blogunun yazarı Ronen Solomon'a göre, Muhammed 2011'deki mahkum değişimi sırasında ağabeyinin İsrail hapishanesinden serbest bırakılmasına yardım etti ve mahkumların serbest bırakılmasını sağlamak için adam kaçırma olaylarını kullanma konusunda bir 'uzman' olarak kabul ediliyor.
2006 yılında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan bir ekip, kazdıkları tünel ile İsrail topraklarına geçti ve ordu karakoluna saldırdı. Saldırıda İki İsrail askerini öldürüldü ve Gilad Şalit adında bir askeri esir alındı. Şalit beş yıl boyunca esaret altında kaldı.
2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı. İsrail, Şalit'in serbest bırakılması için 1027 mahkumu serbest bıraktı. Bunlardan biri de Muhammed'in abisi Sinwar'dı.