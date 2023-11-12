MOSSAD’ı ayakta uyuttu! Muhammed Sinvar’ın 9 yıllık planı filmleri aratmadı: Yıllarca ölü taklidi yaptı İsrail’i vurdu

"MOSSAD ÇÖKTÜ" İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski şefi ve İsrail'in muhalefet partilerinden İşçi Partisi'nden siyasetçi Danny, Yatom, cumartesi günü Hamas İsrail'e saldırdığında "her şeyin ters gittiğini" ve teşkilattan kimsenin Aksa Operasyonu hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını söyledi.

FİLM GİBİ PLAN

Asıl olay tam da burada başladı. Muhammed Sinvar 2014 yılına kadar MOSSAD'ın hedefi olmuş ve tüm suikast girişimlerinden sağ kurtulmayı başarmıştı. Hamas, Muhammed Sinvar'ın 2014 yılında kanlı bir yatakta yatarken çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak öldüğünü ilan etmişti.

Bu İsrail için büyük bir başarıydı çünkü Muhammed Sinvar, Hamas liderliğinde örgütün siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara olan Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi ve Hamas'ın önde gelen liderlerinden bir tanesiydi.

Ancak İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir iddiaya göre, yayınlanan fotoğraf tamamen bir aldatmacadan ibaretti ve Muhammed İsrail'den saklanmak için yıllarca ölü taklidi yaptı.