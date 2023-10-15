İşgalci İsrail kara operasyonunda ’oyuncak ayı’yı devreye sokacak! MOSSAD’dan 600 kişilik ölüm listesi! PKK ve DEAŞ’tan oluşan 15 kişilik tim!

Öte yandan Gazze'deki olası kara harekatında İsrail ordusunu bekleyen en büyük zorluk Hamas'ın kullandığı yeraltı tünelleri olacak. Tüm Gazze Şeridi'ne uzanan ve İsrail sınırları içine de giren tünellerin tespit edilmesi çok zor.

İsrail ordusu devasa tünel ağını uzun süredir yok etmeye çalışıyor ancak bu oldukça zor. Bunun temel nedeni, inşasının 30 milyon dolar ila 90 milyon dolar arasında bir maliyete sahip olduğuna inanılan tünellerin havadan tespit edilmesinin son derece zor olması. Tüneller hava saldırılarından ve çökmelerden korunmak için betonla güçlendiriliyor.