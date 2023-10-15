İşgalci İsrail kara operasyonunda ’oyuncak ayı’yı devreye sokacak! MOSSAD’dan 600 kişilik ölüm listesi! PKK ve DEAŞ’tan oluşan 15 kişilik tim!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.
Öte yandan Gazze'deki olası kara harekatında İsrail ordusunu bekleyen en büyük zorluk Hamas'ın kullandığı yeraltı tünelleri olacak. Tüm Gazze Şeridi'ne uzanan ve İsrail sınırları içine de giren tünellerin tespit edilmesi çok zor.
İsrail ordusu devasa tünel ağını uzun süredir yok etmeye çalışıyor ancak bu oldukça zor. Bunun temel nedeni, inşasının 30 milyon dolar ila 90 milyon dolar arasında bir maliyete sahip olduğuna inanılan tünellerin havadan tespit edilmesinin son derece zor olması. Tüneller hava saldırılarından ve çökmelerden korunmak için betonla güçlendiriliyor.
İSRAİL 'OYUNCAK AYI'YI DEVREYE SOKACAK
Filistin yerleşim bölgesine yapılacak olası bir kara operasyonu, sınırda toplanan 300 tank ve 173 bin askerin önünü açmak için özel ekipman gerektirecek. İsrail ordusunun dünyanın en yenilmez buldozeri olarak bilinen ve D9R zırhlı buldozerini kullanması bekleniyor. İsrail'de ordu jargonunda buldozerler için 'oyuncak ayı' anlamına gelen 'dubi' ifadesi kullanılıyor. İsrail yapımı D9R, çatışmanın çıkması durumunda, mayınları ve el yapımı patlayıcıları patlatmak ve yoldaki engelleri yıkmak için kullanılacak. 15 ton ilave zırh ve güçlendirilmiş bıçaklarıyla D9R, silahlara veya patlayıcılara karşı dayanıklı ve askerlerin güvenli bir şekilde ilerlemesine olanak sağlamada önemli bir rol oynayacak.
600 KİŞİLİK ÖLÜM LİSTESİ
İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD, özellikle Avrupa, Mısır, Ürdün, Lübnan, ABD, Katar ve Türkiye'deki Filistinlilere yönelik suikast timleri kurdu. Filistin dışında yaşayan direnişin önemli isimlerine dönük 600 kişilik suikast listesi hazırlandı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, MOSSAD'ın suikast listesinde Hamas, İslami Cihad ve el-Fetih Hareketinin liderleri, siyasi büro, sözcü, ekonomi ve askeri alanda etkin olan isimler ilk sırada yer alıyor.
İkinci kategoride ise medya ve iletişim, yardım dernekleri, aktivist, sivil toplum kuruluş temsilcileri var. MOSSAD ayrıca kolay hedef olarak gördüğü kendi hâlindeki Filistinliler ve toplumları etkileme gücüne sahip kişileri gözdağı amaçlı öldürme planları hazırladı.
İsrail uzmanı Dr. Abdulaziz Elyan "MOSSAD bu amaçla turizm şirketleri, öğrenciler, tüccarlar, kadın, STK, doktorlar ve araştırma merkezlerini, hedef kişilere dönük bilgi toplama araçları olarak kullanıyor" dedi.
15 KİŞİLİK TİM KURULDU
MOSSAD, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu infaz ülkeleri için 15'ten fazla tetikçi timleri oluşturdu. Kurbanların yaşadığı ülke, infaz şekli, suikasta verilecek resmî ve kitlesel tepkiler ve katillerin yakalanma ihtimalleri de hesap edildi. MOSSAD tarafından takip edilen ve bütün bilgileri dosyalanan kurbanlar en zayıf anlarında infaz edilecek.
Kurbanın siyasi, askeri, ekonomik nüfuzuna göre eylemde İHA-SİHA gibi daha gelişmiş yöntemler kullanılabilecek. Bu çerçevede tetikçilerin kesinlikle İsrail bağlantısının olmaması, mümkün olduğunca İslami kökenden gelmesi gibi hususiyetler de öncelik arz ediyor.
MOSSAD bazı ülkelerde aynı amaçla PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerini de kullanmayı hedefliyor. Ebu Eleyan, MİT'in geçtiğimiz yıl MOSSAD'ın Türkiye ayağındaki yapılanmasına gerçekleştirdiği operasyonu hatırlattı ve "Şu an en zorlandıkları ülke Türkiye olacak. Bu zorluğu aşmak için de PKK, DHKP-C, DEAŞ altyapısını daha aktif kullanabilirler" dedi.