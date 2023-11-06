İsrail medyası çöküşü itiraf etti! Hamas 18 ay boyunca İsrail istihbaratını nasıl uyuttu?





PROFESYONEL OLMAYAN TATBİKATLAR

Haberde Hamas'ın tatbikatlarında "denize doğru füzelerin fırlatıldığı, menzilin ölçüldüğü ve cephane eğitimlerinin verildiği" bilgisi yer aldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, uyguladığı "aldatma ve alıştırma operasyonu" kapsamında, tatbikat klipleri hazırladığı vurgulandı.





Tatbikat videolarında ateş çemberinden atlayan, yerde yuvarlanan, motosikletten veya arabalardan atlayan Hamas mensuplarının İsrail istihbaratı tarafından "saçma ve profesyonellikten uzak" bulunduğu ifade edildi.





İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.





İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.