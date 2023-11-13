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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 38. günde de devam ediyor. Gazze’yi gece boyunca aralıksız bombalayan katil İsrail'in hedef aldığı Şifa Hastanesi devre dışı kaldı. Yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer Gazze'nin kuzeyinde tüm hastanelerin devre dışı kaldığını duyurdu. Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne yapılan İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybetti. Siyonist devletin Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür devam eden İsrail zulmünü “Gazze Nekbesi” olduğunu söylerken Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 100’ün üzerine çıktığını duyurdu. İşte dakika dakika İsrail mezalimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 07:00 Güncelleme 13 Kasım 2023, 08:12
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi

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Soykırımcı İsrail tam 38 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

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İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!


İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI
İşgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması
yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!


ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR
Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

'NEKBE'Yİ TEKRAR HAYATA GEÇİRİYORUZ'
İşgalci İsrail'in N12 televizyon kanalına konuşan Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür devam eden İsrail saldırıları için 'Gazze'nin Nekbesi' olarak ifadesini kullandı. 'Gazzelilerin Mısır'a doğru sürülmesinin geçici bir durum mu?' sorusu karşısında konuşan Dİchter, 'Bunun nasıl sonlanacağını bilmiyorum' dedi.Sunucunun 'Bu bir Nekbe mi yoksa geçici bir durum mu?' sorusunu yenilemesi üzerine Dichter 'Nekbeyi tekrar hayata geçiriyoruz, Gazze'nin 2023 Nekbesi ile karşı karşıyayız' dedi.

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

08:09 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin hükümetine bağlı resmi bir kurum olan Esirler Cemiyeti ve sivil toplum örgütü olan Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresinin cezaevlerinde tutulan mahkumların toplu transfer operasyonlarını artırmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Transferler sırasında taciz işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, çeşitli tacizlere maruz kalanlar arasında, hayatının 44 yılını hapishanede geçirmiş olan Filistinli Nail el-Bergusi'nin (66) de olduğu belirtildi.

Açıklamada, 34 yılı aralıksız olmak üzere toplam 44 yıl hapis yatan Bergusi'nin nakil sırasında yaralayıcı darp eylemine maruz kaldığı ifade edildi.

Her iki kurum tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumların hapishanedeki bölümler arası, farklı hapishanelere taşınmaları ya da hücre hapsine maruz bırakılmaları şeklinde uyguladığı operasyonlarda tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

Esirler Kulübü verilerine göre, 7 Ekim sonrasında, ev baskınları, kontrol noktalarında insanların alıkonulmaları olmak üzere İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulan Filistinlilerin sayısı 2 bin 470'e yükseldi.

İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kent, belde ve köylerindeki evlere gece gündüz baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almayı aralıksız sürdürüyor.

UÇURUMA HIZLA YAKLAŞILIYOR
03:54 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.

ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı

00:12 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

12 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22:38 Gazze'deki hükümet: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı

21.40 Avrupa Birliği Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu.

20.30 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı

18.30 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ
Koca: Sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor

18.28 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yürüttüğü acımasız saldırılara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. (Gazze'de) Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz." ifadeleri kullanıldı.

Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi dahil Gazze'deki hastanelere ve bunların civarına düzenlenen, aralarında çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin öldüğü saldırılara ilişkin haberlerin "dehşet verici" olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki birçok hastaneyi çevreleyen yoğun çatışmaların, sağlık personelleri, yaralılar ve diğer hastaların güvenli erişimini engellediği bildirildi.

Açıklamada, DSÖ'nün son 36 gün içinde Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik en az 137 saldırıyı kayıtlara geçirdiği kaydedilen açıklamada, bunların 521 ölüm ve 686 yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

Görevi başında 16 sağlık çalışanının öldürüldüğüne ve 38'inin yaralandığına vurgu yapılan açıklamada, "Tıbbi tesislere ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. Bunlar uluslararası insani yardım ile insan hakları hukuku ve sözleşmelerinin ihlalidir. (Tıbbi tesislerin) Özellikle kriz zamanlarında tıbbi yardım alma hakkı asla engellenmemeli." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yarısından fazlasının hizmet veremediği hatırlatılan açıklamada, çalışır durumda olanların büyük bir baskı altında olduğu ve çok sınırlı hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Su, gıda ve yakıt kıtlığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hastaneler ve çevrelerinde barınan binlerce yerinden edilmiş kişinin refahını tehdit ediyor. Acil bir insani ateşkes sağlamak, daha fazla can kaybı yaşanmasını önlemek ve Gazze'deki sağlık sisteminden geriye kalanları korumak için artık kararlı bir uluslararası eyleme ihtiyaç var. Yakıt, tıbbi malzeme ve su sağlamak gibi hayat kurtaran malzemeler için artık engelsiz, güvenli ve sürekli erişime ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

16.47 Lübnan Hizbullahı: İsrail'in El-Taihat üçgeni ve Ruveysat el-Asi'deki toplanmasını hedefledik ve doğrulanmış kayıplar verdik.

16.30 El Kassam Tugayları, Beyt Hanun'un kuzeyindeki bir binada saklanan özel bir siyonist kuvveti anti-personel cihazıyla hedef aldıklarını bildirdi.

16.26 Gazze Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nin İsrail ordusunun ikinci bombardımanda ağır hasar gördüğünü bildirdi.

15.25 Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü, Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Zakut, "Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede." dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında." ifadelerini kullandı.

Zakut, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nin zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, "Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

15.20 İsrail Lübnan'ın güneyindeki Hula ve Mays el-Jabal kasabalarının çevresine topçu mermileri ile saldırıyor.

15.18 Kızılhaç: Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının Gazze'deki insanlar için yıkıcı sonuçları olacak.

14.47 El Kassam Tugayları: Kibbutz Holit'teki kalabalık düşman kuvvetlerini ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladık.

14.10 Gazze'deki Filistinli cerrah Ghassan Abu Sitta, El Ahli Hastanesi'nde kanın bittiğini söyledi ve "Yaralılarımız ameliyat sonrası ölüyor çünkü onlara kan nakli yapamıyoruz" dedi.

İŞGALCİDEN GAZZE'DE YENİ BOMBARDIMAN

14.07 İşgalci İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

14.05 Filistin Kızılayı, işgalci İsrail'in saldırıları ve yakıtın bitmesi nedeniyle Gazze'de yalnızca 7 ambulans çalıştığını duyurdu.

12.33 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 13 Filistinlinin öldürüldüğünü doğruladı.

SİYONİST TANKLARINA GEÇİT YOK

12.05 El Kassam Tugayları, Gazze Şehri'nin kuzeybatı ekseninde bir siyonist zırhlısını "El-Yasin 105" füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.

11.51 Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'ndeki karargahımıza düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

11.24 El Cezire İsrail'in Refah'ın doğu bölgelerine çok sayıda top mermisi attığını bildirdi.

11.18 El-Kassam Tugayları işgalci İsrail'e karşı direnişe tam gaz devam ediyor. El-Kassam Tugaylarına ait Telegram hesabından yapılan açıklamada Gazze'nin güneybatısındaki iki siyonist tankının "El-Yasin 105" füzeleriyle imha edildiği bildirildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALDILAR
09.04 İsrail işgal güçleri, Kudüs'teki Şufat mülteci kampında Ömer Elkam adlı 13 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

08.52 İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) okuluna baskın düzenledi.

08.33 El Cezire Gazze Şeridi'nde çok sayıda kanser hastasının gerekli tedaviyi alamadıkları için hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL, ÇOCUK DOĞUM HASTANESİ'Nİ VURDU
04.30 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

ÜRDÜN'DEN PARAŞÜTLÜ TIBBİ MALZEME DESTEĞİ
03.30 Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.


03.00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu

GAZZE'YE 53 TIR DAHA YARDIM
00.00 Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi

11 KASIM'DA YAŞANANLAR

23.30 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan, ameliyatların yapılamadığı, elektrik ve suyun olmadığı Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hastanın ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

19.27 ABD merkezli Politico, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu, bazıları çifte vatandaşlığa sahip olan rehineleri de içeren bir anlaşmaya varılmasının muhtemel olduğunu iddia etti. Politico'nun haberinde "Hamas'la rehine anlaşması yapılması konusunda temkinli bir iyimserlik var ancak herhangi bir anlaşma geçici ve sınırlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

19.00 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride.

18.56 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşma ile ilgili "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da yapacağız ve Hizbullah'ın saldırganlığı artık sadece provokasyon değil. Nasrallah Lübnan'ı çıkabilecek bir savaşın içine sürüklüyor, hatalar yapıyor, bunun bedelini ödeyecek olanlar ise Lübnan vatandaşlarıdır." dedi.

18.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı iletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını bildirdi.

18.30 Filistin televizyonu: İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenliyor.

18.19 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Ahmed Siam adlı Hamas komutanını öldürdüklerini iddia ediyor. Hamas ise Siam'ın ölümü ile ilgili iddiayı doğrulamadı.

17.07 El Kassam Tugayları, Erez'in batısına sızan bir grup işgal aracını ağır kalibreli havan toplarıyla yok etti.

15.42 İşgalci İsrail, Gazze'de sadece sağlık kurumlarını hedef almakla kalmıyor, işlediği savaş suçlarını da Hamas'ın üzerine yıkmak için her türlü oyunu oynuyor. İsrail Sözcüsü Eylon Levy, Gazze'deki hastaneleri bombalayacaklarını bir ay önceden haber verdiklerini söuleyerek Dünya Sağlık Örgütü ve UNRWA'yı suçladı.

15.32 El Kassam Tugayları, sivillere yönelik katliamlara tepki olarak Beerşeba'yı bombalıyor.

15.20 Filistin Hükümet medya ofisi, İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alması ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Uluslararası kurumların Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri ölümle karşı karşıya bıraktığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası kurumların Şifa Tıp Kompleksi'ni kendi müdahaleleri olmadan terk etmesini ve ölümle karşı karşıya bırakmasını kınıyoruz.

Sağlık personelinin güvenliğinden ve başta Şifa Tıp Kompleksi olmak üzere tüm hastanelerde bulunan ve öldürülmeyi bekleyen tüm yaralı ve yerinden edilmiş kişilerin güvenliğinden uluslararası toplumu ve tüm uluslararası kurumları tamamen sorumlu tutuyoruz. İşgal ordusu tüm bunları önceden planlamıştı.

Kızıl Haç'ı, Dünya Sağlık Örgütü'nü, OCHA'yı, Birleşmiş Milletler'i ve tüm uluslararası kuruluşları, Şifa Tıp Kompleksi'nin maruz kaldığı felaketten korunması için acilen ve acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.

14.54 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Riyad Zirvesi'nde yaptığı açıklamada "BM Güvenlik Konseyi, halkımıza yönelik bu saldırgan savaşa daha fazla gecikmeden son verme sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmelidir." dedi. Abbas'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD yönetimini İsrail'in saldırganlığına, işgaline, kutsal mekanlarımıza yönelik ihlallerine ve saygısızlıklarına son vermeye çağırıyoruz.
Silahsız sivillerimiz için uluslararası korumaya ihtiyacımız var ve arıyoruz.
Batı Şeria ve Kudüs, işgal güçlerinin yanı sıra yasadışı yerleşimcilerin günlük saldırılarına maruz kalıyor.
Hiçbir askeri ve güvenlik çözümü kabul edilemez çünkü hepsi başarısız oldu.
Halkımızı Gazze'den veya Batı Şeria'dan çıkarmaya yönelik her türlü çabayı kategorik olarak reddediyoruz.

14.02 Kassam tugayları: Mücahidlerimiz, Gazze'de düşmanın ilerleyişinin tüm eksen ve noktalarında şiddetli çatışmalara giriyor ve düşman araçlarını havaya uçuruyor.

ŞİFA HASTANESİ'NE BEYAZ FOSFORLA SALDIRDILAR

12.45 Filistin sağlık bakanı Mai el Kaila, İsrail güçlerini Gazze'nin en büyük hastanesini beyaz fosforla bombalamakla suçladı.

"Bu uluslararası alanda yasaklanmış bir silahtır. Ramallah'tan konuşan Şifa Hastanesi'ni beyaz fosforla bombalayan İsrail'in hesabını kimin soracağını merak ediyoruz" diyen Kaila, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını yineledi ve "Kaçınılmaz ölüm, Gazze hastanelerindeki hastaların kaderi haline geldi ve biz bundan İsrail'i, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." dedi.

12.40 Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti."

12.01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettiklerini bildirdi.

12.00 Hizbullah, Hadab Yaron bölgesindeki bir İsrail piyade kuvvetini hedef aldıklarını bildirdi.

11.55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı.

11.10 El Şifa Hastanesi'nde kalan tek gazetecinin kendisi olduğunu söyleyen Mustafa Sarsour, İsrail dronlarının hastane kompleksi içinde veya dışında hareket eden kişileri hedef aldığını söyledi.

11.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) abluka altındaki Gazze'nin sağlık altyapısıyla ilgili bilgi vererek "Sahadaki durumu tarif etmek mümkün değil. Hastane koridorları yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor, anestezisiz ameliyatlar, on binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, BMGK'daki konuşmasına Gazze'deki çoğu yaşlı, çocuk ve acil tıbbi ihtiyaçları olan İsrailli rehinelerin sağlığı ve refahından ciddi şekilde endişe duyduğunu belirterek başladı ve İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki hastanelere dikkat çekti. Dr. Tedros "Sahadaki durumu tarif etmek mümkün değil. Hastane koridorları yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor, anestezisiz ameliyatlar, on binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor" dedi.

'10 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR'
Dr. Tedros, Gazze'de düne kadar 10 bin 800'den fazla insan öldürüldüğünü ve bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekti. Tedros "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1.5 milyon kişi yerinden edildi ve bulabildikleri her yerde sığınacak yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" dedi.

DSÖ sağlık ekiplerinin, diğer kuruluşların sağlık ekipleriyle hayati tehlikesi bulunan 27 bin Gazzeli yaralıya bakım sağlamanın yanı sıra 2 milyondan fazla insanın düzenli sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirten Genel Direktör Tedros, "Gazze'de her gün 180'den fazla kadın doğum yapıyor. Kanser tedavisi gören 9 bin hasta var. Ve 350 bin diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon hastası var" ifadelerini kullandı.
DSÖ'nün bir günde 5 hastaneye 5 saldırı yapıldığını tespit ettiğini belirten Dr. Tedros, son 48 saatte 4 hastanenin saldırılar sonrasında hizmet dışı kaldığını belirtti. Genel Direktör konuşmasında hastanelere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara dikkat çekip "100'den fazla BM meslektaşımız öldürüldü ve bu sayı artıyor. Biz konuşurken, El Şifa ve Rantisi hastanelerinin dışında ateş açıldığına dair haberler geliyor" dedi.

'BMGK KURULUŞ AMACINA HİZMET ETMİYOR'
İnsanların güvenliği için BMGK'nın kurulduğunu belirten Dr. Tedros "Bu konsey bunun için kuruldu. Ancak bu kriz, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Odaya girdiğimde nostalji hissettim çünkü Dışişleri Bakanı olduğum dönemde buraya gelirdim. Kusura bakmayın ama, uzun zamandır Güvenlik Konseyi'nin artık kuruluş amacına hizmet etmediği görüşündeyim. 21. yüzyılın değil, İkinci Dünya Savaşı'nın reel politikasını temsil ediyor" dedi.

10.45 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: "Şifa Hastanesi'nin iç avluları hedef alındı, şu anda yangınlar çıkıyor, ölüm susuzluk değil yanma sonucu olacaktır."

10.40 El Kassam Tugayları Gazze'nin güneybatı ekseninde İsrail'e ait 3 işgal askeri aracını El Yasin 105 füzeleriyle hedef aldıklarını bildirdi.

10.00 Gazze'nin kuzey kesimini terk etmeleri istenen Filistinliler sokaklarda kalıyor. Tahliye edilenler için barınak olarak belirlenen UNRWA okulları, Gazze'nin güneyi çok sayıda yerinden edilmiş insanla dolup taşarken bölgeden yeni çıkarılan Filistinliler ise yol kenarlarında uyuyor.

06.20 İsrail sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'deki birçok noktaya bomba yağdı.

06:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

Cenin'in güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine düzenlenen baskınlara Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade edildi.

Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

05:41 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

New York'taki BM Genel Merkezinde, yaklaşık bir ay içinde 7. defa Filistin sorunuyla ilgili toplanan BMGK'nın 5 daimi üyesinden Rusya ve Çin, Gazze'de insani durumla ilgili acil ateşkes çağrısıyla birlikte temel bir çözüme olan ihtiyaca dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın Bölge Müdürü Mervan Jilani'nin Gazze'deki insani durumu aktarmasının ardından konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze şeridindeki krizin "şoke edici" olduğunu söyledi.


03:20 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

02:22 Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur

Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

00:25 Fransan Cumburbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz


10 Kasım tarihinde yaşananlar...

22.17 CANLI YAYINDA ÖLÜM YAĞIYOR
Gazze katliamın 35. gününde de soykırımcı İsrail ordusu tarafından bombalanmaya devam ediyor.

18.11 İSRAİL ORDUSU: 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DE 15 BİNDEN FAZLA YERİ VURDUK
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506'sının çocuk, 3 bin 27'sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.

17.46 İSRAİL 'SÜRGÜN YOLU'NU VURDU
Gazze'nin güneyine giden siviller vuruldu. 15 kişi hayatını kaybetti.

17.36 Netanyahu'dan işgal açıklaması: Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak.

17.22 Şifa Hastanesi Müdürü: Gazze'deki bir okula düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldürüldü.

16.12 Katil İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın.

CANLI YAYINDA TEHCİR!
14.08 Soykırıma uğrayan Filistinliler İsrail'in katliama ara verdiği anlarda Gazze'den göç ediyor...

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