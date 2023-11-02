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İşgal tankları böyle imha edildi! İzzeddin El-Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı

İşgalci İsrail Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. Filistinliler siyonistlere karşı büyük bir direniş sergilerken El-Kassam Tugayları işgal tanklarının imha edildiği görüntüleri paylaştı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 22:14 Güncelleme 02 Kasım 2023, 22:55
İşgal tankları böyle imha edildi! İzzeddin El-Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı

Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir soykırıma imza atıyor.

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Gazze'de elektiriği, suyu, interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk demeden katlediyor.

Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaşıyor.

EL-KASSAM TUGAYLARI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: İŞGAL TANKI BÖYLE İMHA EDİLDİ
İzzeddin el-Kassam Tugaylar işgalci İsrail ordusuna ait bir tankı imha ettikleri anın görüntüsünü paylaştı.

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Gazze Şeridi'nin Zeytun Mahallesi'nden olduğu belirtilen görüntülerde İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi gizlice yanaştığı işgalci İsrail tankına bomba bırakarak geri çekiliyor.

Daha sonra elinde bulunan roketi ateşleyerek işgal tankını imha ediyor.

KASSAM TUGAYLARI: ÖLEN İSRAİLLİ SAYISI AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera televizyon kanalında yayınlanan sesli mesajında, Kassam Tugayları savaşçılarının, farklı bölgelerden Gazze'ye doğru ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiğini söyledi.

Ebu Ubeyde, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtti.

İsrail askeri hatlarının arkasından dolanarak sıfır noktasından saldırmayı başardıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, bir tank taburu ve daha fazlasını imha ettiklerini, çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını ifade etti.

Sözcü Ebu Ubeyde, bu akşam Gazze Şehri'nin kuzeybatı ekseninde bir karşı saldırı gerçekleştirerek 6 tank ve 2 personel taşıyıcıyı imha ettiklerini dile getirdi.

DÜN DE GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Öte yandan Kassam Tugayları dün de benzer görüntüler paylaşmıştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini açıklamıştı.

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YASİN-105'LE AVLADILAR
Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği bildirildi.

HAVADAN İMHA
Öte yandan El-Kassam Tugaylarının Gazze'nin Beyt Hanun kentinde işgalci İsrail askerlerine yönelik drone ile yaptığı saldırıda paylaşıldı.

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