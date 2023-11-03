ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’de: Filistinli sivilleri korumak için daha çok çabalamalıyız | İsrail’e destek: Yanınızdayız

Herzog, Gazze'deki saldırılarında, İsrail'in uluslararası ve insani hukuka uyduğunu öne sürerek "Elimde gördüğünüz broşürleri Gazze halkına dağıttık. 6 milyon kısa mesaj gönderdik ve 4 milyon telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Uluslararası hukuk kuralları gereği Gazze halkını (saldırılarımız konusunda) önceden bilgilendirdik. Cibaliya Kampı'nda da bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

BLİNKEN'DAN "İSRAİL'E DESTEK" MESAJI: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Blinken da "Bunlar zor günler, her zaman olduğu gibi buradayız ve İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. İsrail'in, kendini savunmaya yönelik sadece hakkı olmadığı, aynı zamanda kendini savunma zorunluluğu olduğu konusundaki duruşumuz sürüyor. İsrail, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için her şeyi yapma hakkına sahiptir." diye konuştu.



İsrail'in eylemlerinde, sivillerin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Blinken, Hamas ile mücadele konusunda kararlılıklarının da sürdüğünü ifade etti.

Blinken, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest kalması için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı. Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti. Çok sayıda protestocu Blinken'in Beyaz Saray'ın 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu hakkında konuştuğu sırada sözünü keserken, "Ateşkes hemen" şeklinde bağırdı.