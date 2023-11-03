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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: Filistinli sivilleri korumak için daha çok çabalamalıyız | İsrail'e destek: Yanınızdayız

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. İnsanlık dışı saldırlar sonucu binlerce sivil kişi şehit oldu. Saldırılar sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail'e desteği açıklayan ABD Başkanı İsrail ziyeretinde katil Naetanyahu'ya,"Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" demişti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise bugün İsrail'de Netanyahu ve Herzog ile bir araya gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Blinken yaptığı açıklamada İsrail yönetimine, "Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum." ifadelerini kullanırken ABD'ye desteğini yineledi. Blinken ABD'nin ayakta olduğu sürece İsrail'in yalnız kalmayacağını belirtti.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 19:21 Güncelleme 03 Kasım 2023, 20:51
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’de: Filistinli sivilleri korumak için daha çok çabalamalıyız | İsrail’e destek: Yanınızdayız

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.



Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.



Son olarak peş peşe mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken İsrail katliamlarına devam ediyor.



Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmesinin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



"İSRAİL YALNIZ KALMAYACAK"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ABD ayakta kaldığı sürece İsrail yalnız kalmayacak. İsrail-Filistin çatışmasında ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz.

"İSRAİL GAZZE'NİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEMEZ"
İsrail, Gazze'nin sorumluluğunu üstlenemez; İsrail de bunu yapmaya niyeti olmadığını söylüyor. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum.

"HAMAS'I YENİP NELER OLACAĞINI KONUŞUYORUZ"
Gazze'deki hastanelerin yakıt tedarik etmesini sağlayacak mekanizmalar belirledik. Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının ardından neler yaşanacağını bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz.



SAVAŞ KABİNESİ İLE GÖRÜŞTÜ
Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyareti kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Netanyahu ile baş başa görüşen Blinken, daha sonra İsrail'in "Savaş Kabinesi" ile görüştü.

Toplantıda, Netanyahu'nun, Blinken'a Hamas saldırılarına ilişkin videolar izlettiği aktarıldı.

HERZOG VE BLİNKEN GÖRÜŞMESİ

Blinken ve Herzog da yapacakları görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Herzog, Gazze'deki saldırılarında, İsrail'in uluslararası ve insani hukuka uyduğunu öne sürerek "Elimde gördüğünüz broşürleri Gazze halkına dağıttık. 6 milyon kısa mesaj gönderdik ve 4 milyon telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Uluslararası hukuk kuralları gereği Gazze halkını (saldırılarımız konusunda) önceden bilgilendirdik. Cibaliya Kampı'nda da bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" hakları çerçevesinde yaptıklarını söyleyen Herzog, sivillerin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını öne sürdü.

BLİNKEN'DAN "İSRAİL'E DESTEK" MESAJI: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Blinken da "Bunlar zor günler, her zaman olduğu gibi buradayız ve İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. İsrail'in, kendini savunmaya yönelik sadece hakkı olmadığı, aynı zamanda kendini savunma zorunluluğu olduğu konusundaki duruşumuz sürüyor. İsrail, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için her şeyi yapma hakkına sahiptir." diye konuştu.

İsrail'in eylemlerinde, sivillerin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Blinken, Hamas ile mücadele konusunda kararlılıklarının da sürdüğünü ifade etti.

Blinken, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest kalması için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı. Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti. Çok sayıda protestocu Blinken'in Beyaz Saray'ın 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu hakkında konuştuğu sırada sözünü keserken, "Ateşkes hemen" şeklinde bağırdı.

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