Fransa’nın başkenti Paris’te Filistin’i destekleyenlere sert müdahale!

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Fransız polisi, "Gazze, Paris yanınızda" sloganları atan göstericilere sert müdahalede bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Fransız polisi, "Gazze, Paris yanınızda" sloganları atan göstericilere sert müdahalede bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya çapında tepki toplamaya devam ediyor.
Fransa İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen Chatelet Meydanı'nda toplanan binlerce Fransız, "Gazze, Paris yanınızda", "Katledilen insanlıktır" sloganları attı.
Fransız polisi, Filistin bayraklarıyla sloganlar atan göstericileri ablukaya alırken, sert müdahalelerde bulundu.
Kalabalığın ilerlemesini engelleyen polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede Fransız polisi göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistin destekçilerine müdahale etti.
Basın mensuplarını da darp eden polis, göstericilere devam etmeleri karşılığında 135 euro para cezası uygulanacağı anonsunu yaptı.
Polisin müdahalesine karşı göstericiler, "Gösteri yapmamız engellenemez" ve "Macron İsrail'in işbirlikçisi" sloganlarıyla tepki gösterirken, Fransız polisi bazı destekçileri gözaltına aldı.
GAZZE'DE SON DURUM
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.