Yusuf İslam’dan İstanbul’da Filistin haykırışı! Türkiye’ye övgü: Yüz yılın ardından daha güçlü!

Yusuf İslam'dan İstanbul'da "Filistin" haykırışı!
İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırım suçu işliyor. Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımında 3 binden fazlası çocuklar olmak üzere 7 bin 703'e yükseldi.
Yusuf İslam'dan İstanbul'da "Filistin" haykırışı!
İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırım suçu işliyor. Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımında 3 binden fazlası çocuklar olmak üzere 7 bin 703'e yükseldi.
Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için bugün İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi gerçekleştirildi.
YUSUF İSLAM'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI
Başkan Erdoğan'ın konuştuğu miting öncesi açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam Filistin için dünyaya haykırdı. İslam, "Şuan Gazze'de yaşanan bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.
Yusuf İslam'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Elhamdülillah. Türkiye yüzyılın ardından her zamankinden daha güçlü.
"600 SENE SÜREN OSMANLI İMPARATORLUĞUNUZ VARDI"
Bundan önce 600 sene süren Osmanlı İmparatorluğunuz vardı. Kudüs kanatlarınızın altında 400 sene barış ve huzur içinde var oldu.
Birçok ülke özellikle de sözüm ona uluslararası toplum adaletten şaşarken ve hatta soykırım suçu işlenmesine yardım ederken bu muazzam önemdeki olaya ilişkin doğru bir tavır alan Türk halkına ve devletine teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın büyük bir bölümünün bu konuda sizin izinizden gitmesine ihtiyacımız var.
"FİLİSTİN ÜLKÜSÜNE KATILMAYA GELDİM"
Bir zamanlar "Barış treni" adında bir şarkı yazmıştım ve hala o şarkıda yazdıklarıma inanıyorum buraya sizinle birlikte olmaya ve barış insaniyet ve özgür Filistin ülküsüne katılmaya geldim.
Bugün sizinle beraber vermek istediğim mesaj masum insanların yuvalarının ve öldürülenlerin yarısını oluşturan çocukların bombalanmasına son verilmesi yönündeki çağrımdır.
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR
Bu eşitler arasında bir savaş değil… Şayet 7 Ekim saldırısını ve sonrasında verilen devasa askeri karşılıkla mukayese edersek arada karşılaştırılamayacak bir farkın olduğunu görüyoruz. İslamiyette kadınları, çocukları ve savaşmayanları korumak temel bir mesuliyettir.
Maide Suresi'nin 32. ayetini işaret eden İslam, "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır." ifadesini kullandı.
Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce kendisinin de "İsrail topraklarında ağaç dikilmesini desteklediğini" dile getiren İslam, "Batı'daki pek çok kişiden sadece biriydim, hikayenin yalnızca bir yönünü görecek şekilde yetiştirildim. İslam'ı kabul ettiğimde karanlık perdenin ötesini ilk kez görebildim." dedi.
Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim'in, resmin tamamını ortaya koyduğunu belirterek Al-i İmran suresinin "İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi." ayetini hatırlattı.
"NETANYAHU SİZİN PEYGAMBERİNİZ DEĞİL"
İsrail halkına seslenen İslam, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Sizden kıyamet ve yıkım yolunu terk etmenizi ve insanlığın kalbine dönmenizi rica ediyorum. Tanrı'nın size gönderdiği orijinal mesajı hatırlayın: 'Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun mülklerine tamah etmeyeceksin'. Bunlar Musa'nın dünyaya öğrettiği kanunlardır. Neden onları takip etmiyorsunuz?" diye konuştu.
Filistin halkının "İbrahim'in dinine mensup" olduğunu ve "siyonist" olmadığını aktaran sanatçı, "Siyonizm, Avrupa'da yaşanan yıkıcı ve barbarca bir savaşın trajedisinden doğan siyasi bir harekettir. Filistinlilerin bununla hiçbir ilgisi yoktu." dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısında bulunan İslam, "Bunu masum aileler, yuvalar ve kalplerinde daha nazik bir dünya umudu ve önlerinde bir yarın daha yaşama şansıyla bir toplama kampında halen nefes almakta olan çocuklar için yapın." ifadesini kullandı.
Konuşmasının sonunda Bosna Savaşı'nda katledilen çocuklar için yazdığı şarkıyı söyleyeceğini bildiren ünlü sanatçı, "Bu şarkıyı Bosna'da katliama uğramış çocuklar için yazmıştım. Savaşlarda her daim en büyük mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saraybosna kuşatmasında gerçekleşen soykırımda eyleme geçmeden önce 4 sene sessiz kalmıştı ve izlemişti. Şimdi soruyorum. Şu anda gerçekleşen insanlık dışı soykırıma karşı eyleme geçmek için dünya yine ne kadar bekleyecek?" ifadelerini kullandı.
Yusuf İslam, "O küçükler" şarkısını İngilizce seslendirdi. Şarkının Türkçe sözleri şöyle:
"Ah! Öldürdüler hepsini
O küçükleri
Hem de hala gülerken yüzleri
Öldürdüler onları içlerinde kinleri ellerinde tüfekleri
Körpecik yaşamlardı yok ettikleri
Gitti artık gülücükleri
Çocuklukları da bitti
Ah! Öldürdüler hepsini
O küçükleri
Hem de hala gülerken yüzleri
Şimdi gömüyorlar
O küçükleri
Derin kazdılar kabirleri
Öyle ki dünya görmesin küçükleri
Belki uyku esir alıyor bizleri
Silerlerken küçüklerin kan izlerini
Hep ağlıyor küçüklerin anneleri
Ah! Gömüyorlar
O küçükleri
Derin kazdılar kabirleri
Evet gömüyorlar
O küçükleri
Ve derin kazdılar kabirleri
Ah! Öldürdüler hepsini
O küçükleri
Hem de kocaman açıkken gözleri
Orada yoktu kimseleri
Yardım isteyecekleri
O gün öldükleri
Bir yatak yoktu altına girecekleri
Ya da bir dolap içine gizlenecekleri
Ah! Öldürdüler hepsini
O küçükleri
Hem de kocaman açıkken gözleri
Ama büyüyecek onların hepsi,
Küçüklerin her biri
Hem de günahtan beri
Yaşarlarken aydınlığıyla cenneti
Oturacaklar altlarında uzun tahtları
Hiç bitmeyecek oyun vakitleri
Sonsuzdur hem Allah'ın rahmeti
Büyüyecek onların hepsi
Küçüklerin her biri
En iyi arkadaşlar olacaklar hep sevecekleri
Büyüyecek onların hepsi
O küçüklerin her biri
Ve en iyi arkadaşlar olacaklar hep sevecekleri."