Yusuf İslam’dan İstanbul’da Filistin haykırışı! Türkiye’ye övgü: Yüz yılın ardından daha güçlü!

"600 SENE SÜREN OSMANLI İMPARATORLUĞUNUZ VARDI"

Bundan önce 600 sene süren Osmanlı İmparatorluğunuz vardı. Kudüs kanatlarınızın altında 400 sene barış ve huzur içinde var oldu. Birçok ülke özellikle de sözüm ona uluslararası toplum adaletten şaşarken ve hatta soykırım suçu işlenmesine yardım ederken bu muazzam önemdeki olaya ilişkin doğru bir tavır alan Türk halkına ve devletine teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın büyük bir bölümünün bu konuda sizin izinizden gitmesine ihtiyacımız var. "FİLİSTİN ÜLKÜSÜNE KATILMAYA GELDİM"

Bir zamanlar "Barış treni" adında bir şarkı yazmıştım ve hala o şarkıda yazdıklarıma inanıyorum buraya sizinle birlikte olmaya ve barış insaniyet ve özgür Filistin ülküsüne katılmaya geldim.

Bugün sizinle beraber vermek istediğim mesaj masum insanların yuvalarının ve öldürülenlerin yarısını oluşturan çocukların bombalanmasına son verilmesi yönündeki çağrımdır.

GAZZE'DE SOYKIRIM VAR

Bu eşitler arasında bir savaş değil… Şayet 7 Ekim saldırısını ve sonrasında verilen devasa askeri karşılıkla mukayese edersek arada karşılaştırılamayacak bir farkın olduğunu görüyoruz. İslamiyette kadınları, çocukları ve savaşmayanları korumak temel bir mesuliyettir. Maide Suresi'nin 32. ayetini işaret eden İslam, "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır." ifadesini kullandı. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce kendisinin de "İsrail topraklarında ağaç dikilmesini desteklediğini" dile getiren İslam, "Batı'daki pek çok kişiden sadece biriydim, hikayenin yalnızca bir yönünü görecek şekilde yetiştirildim. İslam'ı kabul ettiğimde karanlık perdenin ötesini ilk kez görebildim." dedi. Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim'in, resmin tamamını ortaya koyduğunu belirterek Al-i İmran suresinin "İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi." ayetini hatırlattı.

"NETANYAHU SİZİN PEYGAMBERİNİZ DEĞİL"

İsrail halkına seslenen İslam, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Sizden kıyamet ve yıkım yolunu terk etmenizi ve insanlığın kalbine dönmenizi rica ediyorum. Tanrı'nın size gönderdiği orijinal mesajı hatırlayın: 'Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun mülklerine tamah etmeyeceksin'. Bunlar Musa'nın dünyaya öğrettiği kanunlardır. Neden onları takip etmiyorsunuz?" diye konuştu. Filistin halkının "İbrahim'in dinine mensup" olduğunu ve "siyonist" olmadığını aktaran sanatçı, "Siyonizm, Avrupa'da yaşanan yıkıcı ve barbarca bir savaşın trajedisinden doğan siyasi bir harekettir. Filistinlilerin bununla hiçbir ilgisi yoktu." dedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısında bulunan İslam, "Bunu masum aileler, yuvalar ve kalplerinde daha nazik bir dünya umudu ve önlerinde bir yarın daha yaşama şansıyla bir toplama kampında halen nefes almakta olan çocuklar için yapın." ifadesini kullandı. Konuşmasının sonunda Bosna Savaşı'nda katledilen çocuklar için yazdığı şarkıyı söyleyeceğini bildiren ünlü sanatçı, "Bu şarkıyı Bosna'da katliama uğramış çocuklar için yazmıştım. Savaşlarda her daim en büyük mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saraybosna kuşatmasında gerçekleşen soykırımda eyleme geçmeden önce 4 sene sessiz kalmıştı ve izlemişti. Şimdi soruyorum. Şu anda gerçekleşen insanlık dışı soykırıma karşı eyleme geçmek için dünya yine ne kadar bekleyecek?" ifadelerini kullandı. Yusuf İslam, "O küçükler" şarkısını İngilizce seslendirdi. Şarkının Türkçe sözleri şöyle: "Ah! Öldürdüler hepsini O küçükleri Hem de hala gülerken yüzleri Öldürdüler onları içlerinde kinleri ellerinde tüfekleri Körpecik yaşamlardı yok ettikleri Gitti artık gülücükleri Çocuklukları da bitti Ah! Öldürdüler hepsini O küçükleri Hem de hala gülerken yüzleri Şimdi gömüyorlar O küçükleri Derin kazdılar kabirleri Öyle ki dünya görmesin küçükleri Belki uyku esir alıyor bizleri Silerlerken küçüklerin kan izlerini Hep ağlıyor küçüklerin anneleri Ah! Gömüyorlar O küçükleri Derin kazdılar kabirleri Evet gömüyorlar O küçükleri Ve derin kazdılar kabirleri Ah! Öldürdüler hepsini O küçükleri Hem de kocaman açıkken gözleri Orada yoktu kimseleri Yardım isteyecekleri O gün öldükleri Bir yatak yoktu altına girecekleri Ya da bir dolap içine gizlenecekleri Ah! Öldürdüler hepsini O küçükleri Hem de kocaman açıkken gözleri Ama büyüyecek onların hepsi, Küçüklerin her biri Hem de günahtan beri Yaşarlarken aydınlığıyla cenneti Oturacaklar altlarında uzun tahtları Hiç bitmeyecek oyun vakitleri Sonsuzdur hem Allah'ın rahmeti Büyüyecek onların hepsi Küçüklerin her biri En iyi arkadaşlar olacaklar hep sevecekleri Büyüyecek onların hepsi O küçüklerin her biri Ve en iyi arkadaşlar olacaklar hep sevecekleri."