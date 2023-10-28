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Hamas Aksa Tufanı Operasyonu'nda Mossad gibi ABD'yi de uyutmuş! İsrail çölündeki SITE 512 füze radar tesisi Hamas'ın operasyonunu ıskaladı

Hamas’ın Aksa Tufanı ile 7 Ekim’de başlattığı operasyon İsrail istihbaratı Mossad’ı şoka uğrattı. Mossad’ın nasıl uyuduğu dünya gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer alırken ABD’nin bölgede gizli bir askeri üssünün olduğu, Hamas’ın operasyonunu “SITE 512” adı verilen üssün de ıskaladığı ortaya çıktı. Söz konusu ABD üssünün 2 Ağustos’ta gizli bir anlaşma ile 35,8 milyon dolara yapıldığı, İsrail’e yönelik füze saldırılarına karşı gökyüzünü izleyen bir radar tesisi olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 19:35 Güncelleme 28 Ekim 2023, 19:45
Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nda Mossad gibi ABD’yi de uyutmuş! İsrail çölündeki SITE 512 füze radar tesisi Hamas’ın operasyonunu ıskaladı

7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'de yaşanan büyük istihbarat açığı dünya gündemine bomba gibi oturdu. Mossad'ın nasıl ruhunun duymadığı büyük merak konusu olurken Hamas'ın bu operasyona 2 yıl boyunca hazırlandığı ifade edildi.

KÖR NOKTALARI KULLANDILAR
Hamas'ın bu saldırısıyla beraber İsrail için kurulmuş olan 'yenilmez' algısı da kırıldı. Hamas 'Gazze'yi yönetmekle meşgul' varsayımları da alt üst oldu. Hamas, insansız hava araçlarını kullanarak Gazze sınırındaki önemli gözetleme ve iletişim kulelerini yok etti. İsrail ordusu üzerinde geniş kör noktalar oluşturdu. Yetkililer, Hamas'ın patlayıcılar ve traktörlerle sınır barikatlarında boşluklar açarak ilk dalgada 200 ve aynı günün ilerleyen saatlerinde 1.800 kişinin geçmesine olanak sağladığını söylüyor. Hamas, motosikletler ve kamyonetlerle İsrail'e hücum ederek en az sekiz askeri üs ve 15'den fazla köyü ele geçirdi.

HAMAS MOSSAD'DAN NASIL GİZLEDİ?
Rusya'nın devlet kanalı RT Arabic'e konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka, konuyla ilgili 'Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye çalıştığını göstermek istedik. İsrail'e 2.5 milyon insanla uğraştığımızı düşündürttük. Bu süreçte Hamas büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Saldırı saati tamamen gizli tutuldu, sadece en üst düzey isimler zamanlamayı biliyordu. Hamas son yıllarda 'Rasyonel' bir mantıkla ilerledi. Herhangi bir savaşa girmedik' dedi.

ABD'NİN ÇÖLDEKİ GİZLİ ÜSSÜ: BÖLGE 512
Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ABD'yi de şok etti. ABD 7 Ekim'den 2 ay önce Gazze'den sadece 20 mil uzakta İsrail'in Negev Çölü'nün derinliklerinde inşa ettiği gizli bir üs için milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Kod adı "Site 512" olan ABD üssü, İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşı gökyüzünü izleyen bir radar tesisi.

Ancak ABD'nin söz konusu tesisi, 7 Ekim'de Hamas'ın fırlattığı roketleri görmedi. Çünkü İran'a odaklanmıştı.

ABD'NİN GİZLİ SÖZLEŞMESİ
Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray, Hamas'a karşı savaş sırasında İsrail'e ABD birlikleri gönderme planlarının olmadığı konusunda ısrar etse de, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığı zaten mevcut. Hükümet sözleşmeleri ve bütçe belgeleri de bunun açıkça büyüdüğünü gösteriyor.

Pentagon'un 2 Ağustos'ta yaptığı bir sözleşme duyurusunda, kamuya açıklanmayan veya daha önce bildirilmeyen 35,8 milyon dolarlık ABD askeri tesisine dolaylı olarak atıfta bulunulmuştu.

ESKİ CIA ÇALIŞANINDAN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Eski CIA çalışanı Paul Pillar, söz konusu üssün neden gizli tutulduğu ile ilgili "Bazen bir şey, düşmanın bunu hiçbir zaman öğrenmemesi umuduyla değil, ABD hükümetinin diplomatik veya siyasi nedenlerden ötürü bunu resmi olarak kabul etmek istememesi nedeniyle resmi sır olarak ele alınır" dedi.

GAZZE'DE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

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İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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