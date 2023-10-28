Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nda Mossad gibi ABD’yi de uyutmuş! İsrail çölündeki SITE 512 füze radar tesisi Hamas’ın operasyonunu ıskaladı

ABD'NİN ÇÖLDEKİ GİZLİ ÜSSÜ: BÖLGE 512 Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ABD'yi de şok etti. ABD 7 Ekim'den 2 ay önce Gazze'den sadece 20 mil uzakta İsrail 'in Negev Çölü'nün derinliklerinde inşa ettiği gizli bir üs için milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Kod adı "Site 512" olan ABD üssü, İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşı gökyüzünü izleyen bir radar tesisi.

ABD'NİN GİZLİ SÖZLEŞMESİ

Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray, Hamas'a karşı savaş sırasında İsrail'e ABD birlikleri gönderme planlarının olmadığı konusunda ısrar etse de, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığı zaten mevcut. Hükümet sözleşmeleri ve bütçe belgeleri de bunun açıkça büyüdüğünü gösteriyor.

Pentagon'un 2 Ağustos'ta yaptığı bir sözleşme duyurusunda, kamuya açıklanmayan veya daha önce bildirilmeyen 35,8 milyon dolarlık ABD askeri tesisine dolaylı olarak atıfta bulunulmuştu.