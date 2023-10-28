Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nda Mossad gibi ABD’yi de uyutmuş! İsrail çölündeki SITE 512 füze radar tesisi Hamas’ın operasyonunu ıskaladı

ABD'NİN ÇÖLDEKİ GİZLİ ÜSSÜ: BÖLGE 512
Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ABD'yi de şok etti. ABD 7 Ekim'den 2 ay önce Gazze'den sadece 20 mil uzakta İsrail'in Negev Çölü'nün derinliklerinde inşa ettiği gizli bir üs için milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Kod adı "Site 512" olan ABD üssü, İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşı gökyüzünü izleyen bir radar tesisi.
Ancak ABD'nin söz konusu tesisi, 7 Ekim'de Hamas'ın fırlattığı roketleri görmedi. Çünkü İran'a odaklanmıştı.
ABD'NİN GİZLİ SÖZLEŞMESİ
Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray, Hamas'a karşı savaş sırasında İsrail'e ABD birlikleri gönderme planlarının olmadığı konusunda ısrar etse de, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığı zaten mevcut. Hükümet sözleşmeleri ve bütçe belgeleri de bunun açıkça büyüdüğünü gösteriyor.
Pentagon'un 2 Ağustos'ta yaptığı bir sözleşme duyurusunda, kamuya açıklanmayan veya daha önce bildirilmeyen 35,8 milyon dolarlık ABD askeri tesisine dolaylı olarak atıfta bulunulmuştu.
ESKİ CIA ÇALIŞANINDAN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Eski CIA çalışanı Paul Pillar, söz konusu üssün neden gizli tutulduğu ile ilgili "Bazen bir şey, düşmanın bunu hiçbir zaman öğrenmemesi umuduyla değil, ABD hükümetinin diplomatik veya siyasi nedenlerden ötürü bunu resmi olarak kabul etmek istememesi nedeniyle resmi sır olarak ele alınır" dedi.
GAZZE'DE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.