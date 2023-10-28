İsrail yeni bir hastane katliamına hazırlanıyor! 50 bin kişi hedefte: Hamas’ı yok etmenin tek yolu

İngiliz askeri istihbaratından eski bir subay ise İsrail'in iddialarını öne sürerek "İsrail tam olarak Hamas'ın yoğunlaştığı veya askeri tesislerin bulunduğu bölgeleri hedef alacak. Şimdi Hamas'ın yaptığı şey, askeri tesisleri sivil binaların içine yerleştirmek. Hamas sivillerin ölmesini istiyor." şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan ve saniyeler içinde yüzlerce kişiyi öldüren İsrail, Hamas'ın hastaneleri karargah olarak kullandığını iddia ederek sivillerin tedavi gördüğü alanlarda yapacağı katliamlara kılıf hazırlıyor.

Soykırımcı İsrail Gazze 'yi tehdit etmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun üst düzey siyasi danışmanlarından biri, Yahudi ulusunun savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin her yerine eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta hava saldırıları düzenlemesi ve kara kuvvetleri operasyonlarını genişlettiğini duyurması nedeniyle Hamas 'ın İsrail'in gazabını hissedeceğini belirtmişti.

HAMAS YALANLADI

İsrail'in açıkça hastaneleri hedef almaya devam etmek için ortaya attığı karargah iddiasına Hamas'tan yalanlama geldi. Hamas'ın üst düzey isimlerinden İzzet Rashaq, İsrail'in iddiasının temelsiz olduğunu söyledi ve bunun yalanlar dizisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Rashaq, katil İsrail'İn el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla kişiyi öldürdüğü saldırıdan daha büyük bir katliama imza attı. Rashaq, "Dünya liderlerini soykırım suçlarını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.