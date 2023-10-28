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İsrail yeni bir hastane katliamına hazırlanıyor! 50 bin kişi hedefte: Hamas’ı yok etmenin tek yolu

Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef alarak saniyeler içinde yüzlerce kişiyi katleden İsrail, yeni bir hastane saldırısının kılıfını hazırlıyor. Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin Hamas’ın gizli üssü olduğunu iddia eden İsrail, Hamas’ın hastanenin altında olduğunu iddia ettiği sözde cephanelikleri, depo alanlarını gösteren bir illüstrasyon yayımladı. Hamas İsrail’in iddialarını reddederken içinde 50 bin kişinin yer aldığı hastanenin hedef olduğuna yönelik uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 13:03 Güncelleme 28 Ekim 2023, 14:09
İsrail yeni bir hastane katliamına hazırlanıyor! 50 bin kişi hedefte: Hamas’ı yok etmenin tek yolu

İsrail, Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın gizli üssü olduğunu iddia eden bir video yayımladı. Şifa Hastanesi'nin tüneller ve yer altı savaş alanlarıyla dolu bir labirent olduğunu iddia eden İsrail, hazırladığı bir illüstrasyon ile resmen Şifa Hastanesi'ni de el-Ehli Baptist hastanesi gibi vurmak için gerekçe üretti.

İSRAİL'DEN VIDEOLU YALAN

İsrail'in "istihbarata dayalı bir örnek" olarak sunduğu videoda masum sivillerin tedavi gördüğü binanın derinliklerinde Hamas karargahı yer aldığı iddia ediliyor.

İsrail'in oluşturduğu görüntülerde Hamas'ın sözde cephanelikleri; depo alanları; silahlı muhafızları; bilgisayarlar, halılar ve deri sandalyelerle donatılmış bir toplantı odası yer alıyor.

"HAMAS'I YOK ETMENİN TEK YOLU"

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Hamas'ı yok etmenin tek yolunun Hamas'ı tünellerinden ve "yer altı terör şehirlerinden" çıkarmak olduğunu söylemişti. İsrail'in video hamlesi bu açıklamanın ardından geldi.

Soykırımcı İsrail Gazze'yi tehdit etmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun üst düzey siyasi danışmanlarından biri, Yahudi ulusunun savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin her yerine eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta hava saldırıları düzenlemesi ve kara kuvvetleri operasyonlarını genişlettiğini duyurması nedeniyle Hamas'ın İsrail'in gazabını hissedeceğini belirtmişti.

İSRAİL'DEN HASTANELERİ VURMAK İÇİN BAHANE

Geçtiğimiz haftalarda Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan ve saniyeler içinde yüzlerce kişiyi öldüren İsrail, Hamas'ın hastaneleri karargah olarak kullandığını iddia ederek sivillerin tedavi gördüğü alanlarda yapacağı katliamlara kılıf hazırlıyor.

İngiliz askeri istihbaratından eski bir subay ise İsrail'in iddialarını öne sürerek "İsrail tam olarak Hamas'ın yoğunlaştığı veya askeri tesislerin bulunduğu bölgeleri hedef alacak. Şimdi Hamas'ın yaptığı şey, askeri tesisleri sivil binaların içine yerleştirmek. Hamas sivillerin ölmesini istiyor." şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

HAMAS YALANLADI

İsrail'in açıkça hastaneleri hedef almaya devam etmek için ortaya attığı karargah iddiasına Hamas'tan yalanlama geldi. Hamas'ın üst düzey isimlerinden İzzet Rashaq, İsrail'in iddiasının temelsiz olduğunu söyledi ve bunun yalanlar dizisinin bir parçası olduğunu belirtti.

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Rashaq, katil İsrail'İn el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla kişiyi öldürdüğü saldırıdan daha büyük bir katliama imza attı. Rashaq, "Dünya liderlerini soykırım suçlarını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

50 BİN KİŞİLİK HASTANE HEDEFTE

Haftalardır devam eden yoğun bombardımanın altında Gazzeli binlerce kişi hastanelere sığınıyor. Son bilgiye göre İsrail'in saldırılarından kaçan 50 bin kişi Şifa Hastanesi'nde barınıyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından sözde "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" imajını kaybeden İsrail, gözü dönmüş bir şekilde Gazze'ye saldırıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri bombalıyor; okullara, camilere ve hatta hastanelere bomba atıyor. İsrail, Gazze'ye yönelik en kanlı saldırısını ise dün gece düzenledi. Günlerdir kara saldırısına hazırlandığını duyuran İsrail, hava-kara ve denizde tüm gücüyle Gazze'ye saldırsa da Hamas kara saldırısını geri püskürttü. İsrail ise Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

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