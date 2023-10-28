PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023, 21:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 21:44

Paris'te binlerce kişi Gazze'ye destek için eylemde! Fransız polisinden göstericilere sert müdahale

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Fransız polisi, “Gazze, Paris yanınızda” sloganları atan göstericilere sert müdahalede bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya çapında tepki toplamaya devam ediyor. Dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanının ardından bugün Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Fransa İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen Chatelet Meydanı'nda toplanan binlerce Fransız, "Gazze, Paris yanınızda", "Katledilen insanlıktır" sloganları attı. Fransız polisi, Filistin bayraklarıyla sloganlar atan göstericileri ablukaya alırken, sert müdahalelerde bulundu. Kalabalığın ilerlemesini engelleyen polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede Fransız polisi göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistin destekçilerine müdahale etti. Basın mensuplarını da darp eden polis, göstericilere devam etmeleri karşılığında 135 euro para cezası uygulanacağı anonsunu yaptı. Polisin müdahalesine karşı göstericiler, "Gösteri yapmamız engellenemez" ve "Macron İsrail'in işbirlikçisi" sloganlarıyla tepki gösterirken, Fransız polisi bazı destekçileri gözaltına aldı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’in ‘Hamas’ açıklamasına çok sert tepki: ‘’Yazıklar olsun’’
28.10.2023Cumartesi
Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu
28.10.2023Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar
28.10.2023Cumartesi
Dünyaca ünlü Sanatçı Yusuf İslam, Büyük Filistin Mitingi’nde konuştu
28.10.2023Cumartesi
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde! Alan doldu taştı | VİDEO
28.10.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar… 05:29
Kocaeli’de taksici cinayeti kamerada
28.10.2023Cumartesi
Halı sahada kahreden ölüm! Maç sırasında kalp krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı... 00:50
Halı sahada kahreden ölüm!
28.10.2023Cumartesi
ABD’li Yahudilerden New York’ta ateşkes eylemi: Gazze kuşatmasına son! 01:18
Yahudilerden New York'ta ateşkes eylemi!
28.10.2023Cumartesi
Gazze’den yükselen çığlık! İşte katliam gecesinden görüntüler 04:15
Gazze’den yükselen çığlık!
28.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA