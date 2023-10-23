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Yine aynı senaryo! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "kimyasal silah" yalanı Irak'ın işgalini hatırlattı

Gazze'de çocukları katlederek büyük bir soykırıma imza atan İşgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD merkezli SkyNews kanalına verdiği röportajda "kimyasal silah" yalanına sarıldı. Hamas'ın kimyasal silah ürettiğini iddia eden Herzog'un bu çıkışı akıllara Irak'ın işgalini getirdi. ABD o dönem "kimyasal silah" yalanını ortaya atmış ve Irak'ın işgaline meşru zemin oluşturmak istemişti. Ancak yıllar sonra ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell "pardon" diyerek yalan söylediklerini itiraf etmişti...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:59 Güncelleme 23 Ekim 2023, 17:22
Yine aynı senaryo! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kimyasal silah yalanı Irak’ın işgalini hatırlattı

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından işgal altındaki Gazze'ye saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor.

İSRAİL GAZZE'DE İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYOR!
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail camileri, okullları ve hastaneleri hedef alarak 2 binden fazla çocuğu katletti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5 bin 87'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 bin 273'e ulaştığını belirtti. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 2 bin 55'inin çocuk, 1119'unun kadın, 217'sinin ise yaşlı olduğunu duyurdu.

İşgalci İsrail'e en güçlü destek ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Bir Yahudi olarak buradayım" ifadeleriyle Binyamin Netanyahu'nun sırtını sıvazlarken ABD Başkanı Biden da Gazze'de vurulan hastaneyi İsrail'in vurmadığını iddia ederek "Desteğimiz devam edecek" dedi.

FOSFOR BOMBASI KULLANAN İSRAİL'DEN HAMAS'A KİMYASAL İFTİRASI
Öte yandan Gazze'ye fosfor bombası yağdırarak savaş suçu işleyen İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD merkezli SkyNews kanalına verdiği röportajda "kimyasal silah" yalanına sarıldı.

Yahudi Rupert Murdoch'ın kanalı SkyNews'e çıkan Herzog, yanında getirdiği materyalleri kameraya göstererek "Bu belge, o sadist katillerden birinin cesedinde bulundu. Bu El Kaide malzemesi. Resmi El Kaide malzemesi. Biz hem DEAŞ'la, hem El Kaide ile hem de Hamas ile mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Herzog kimyasal silah üretim kılavuzu olarak gösterdiği bir kartın daha Hamas üyelerinin üzerinden çıktığını iddia etti.

İŞGALE MEŞRU ZEMİN OLUŞTURMA PEŞİNDE
Filistin'de hem savaş hem insanlık suçu işleyen İsrail'in "kimyasal yalanını" ortaya atması işgali meşru zemine oturtma arayışı olarak görüldü. Öyle ki benzer senaryo 2003 yılında Irak'ın işgali sürecinde yaşanmıştı.

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ABD KİMYASAL YALANINI YAYMIŞTI
Irak ordusunun envanterinde kimyasal silahlar bulunduğunu iddia eden ABD kuvvetleri, Irak'a girerek büyük bir katliama imza atmış ve Irak'ın büyük bir istirarsızlık sürecine girmesine sebep olmuştu.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell savaşı kızıştırmak ve işgale kılıf uydurmak için Şubat 2003'te düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısında Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığını iddia etmişti.

Powell iddiasını güçlenirmek için elinde küçük bir şarbon şişesi sallamıştı. Powell daha sonra bu konuşmanın 'kariyerinde utanç duyduğu kara bir leke' olduğunu açıkladı.

Öte yandan Kimyasal silahları aramaktan sorumlu ABD'li Albay Richard McPhee 2011'de yaptığı itirafta, sadece koruyucu kıyafet ve ekipmanlara ulaşabildiklerini, herhangi bir kimyevi silahın üretildiği merkezin bulunamadığını söylemişti.

YALAN SÖYLEDİKLERİNİN BELGESELİNİ BİLE YAPILDI
Ayrıca "Kimyasal" iddiasının yalan olduğuna dair İngiliz BBC tarafından belgesel bile hazırlandı.

Söz konusu belgeselde, "İşgal, Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahı bulunduğu iddiasıyla başladı. Irak lideri devrildi ancak hiçbir kitle imha silahı bulunamadı." ifadeleriyle yalan bir kez daha itiraf edildi.

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