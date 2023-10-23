Yine aynı senaryo! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "kimyasal silah" yalanı Irak'ın işgalini hatırlattı

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5 bin 87'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 bin 273'e ulaştığını belirtti. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 2 bin 55'inin çocuk, 1119'unun kadın, 217'sinin ise yaşlı olduğunu duyurdu.

İSRAİL GAZZE'DE İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYOR! Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail camileri, okullları ve hastaneleri hedef alarak 2 binden fazla çocuğu katletti.

İşgalci İsrail'e en güçlü destek ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Bir Yahudi olarak buradayım" ifadeleriyle Binyamin Netanyahu'nun sırtını sıvazlarken ABD Başkanı Biden da Gazze'de vurulan hastaneyi İsrail'in vurmadığını iddia ederek "Desteğimiz devam edecek" dedi.

Yahudi Rupert Murdoch'ın kanalı SkyNews'e çıkan Herzog, yanında getirdiği materyalleri kameraya göstererek "Bu belge, o sadist katillerden birinin cesedinde bulundu. Bu El Kaide malzemesi. Resmi El Kaide malzemesi. Biz hem DEAŞ'la, hem El Kaide ile hem de Hamas ile mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Herzog kimyasal silah üretim kılavuzu olarak gösterdiği bir kartın daha Hamas üyelerinin üzerinden çıktığını iddia etti.

İŞGALE MEŞRU ZEMİN OLUŞTURMA PEŞİNDE

Filistin'de hem savaş hem insanlık suçu işleyen İsrail'in "kimyasal yalanını" ortaya atması işgali meşru zemine oturtma arayışı olarak görüldü. Öyle ki benzer senaryo 2003 yılında Irak'ın işgali sürecinde yaşanmıştı.