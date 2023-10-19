Gazze'de gazetecileri katleden İsrail'den medyayı dizayn çabası! Herzog, Sunak'a BBC'yi şikayet etti... "Hamas'a 'terör örgütü' desinler"

Soykırımcı İsrail , ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ne hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü. Alçak saldırıda İsrail envanterinde yer alan ABD yapımı 1 tonluk MK-84 patlayıcısının kullandığı değerlendiriliyor. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1524'ü çocuk, 3 bin 785 Filistinli şehit düştü.

ŞEYTANIN AVUKATI ABD! Katliamcı İsrail , sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor. ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu. Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri hastaneyi İsrail savaş uçaklarının vurduğunu tescilledi.



Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan İsrail bir yandan da medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.



BBC'Yİ ŞİKAYET ETTİ: "HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DESİNLER

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.