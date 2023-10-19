Gazze'de gazetecileri katleden İsrail'den medyayı dizayn çabası! Herzog, Sunak'a BBC'yi şikayet etti... "Hamas'a 'terör örgütü' desinler"

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.
Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.
İSRAİL ORDUSU VE BBC ARASINDA ATIŞMA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda 500 kişi şehit düşmüştü.
BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.
Öte yandan BBC, Hamas'ı 'teröristler' diye tanımlamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanal ise yayın politikasını savunmuştu.