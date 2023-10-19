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Gazze'de gazetecileri katleden İsrail'den medyayı dizayn çabası! Herzog, Sunak'a BBC'yi şikayet etti... "Hamas'a 'terör örgütü' desinler"

1524'ü çocuk, 3 bin 785 Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail, sistematik bir şekilde yürüttüğü katliam sürecini algılarla perdelemek istiyor. Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan Tel Aviv, medyayı dizayn etmek için kolları sıvadı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a şikayet etti. Herzog, Sunak'tan BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi. Bilindiği üzere BBC, hastane katliamı sonrası İsrail ordusunu yalanlamış, işgalci ordu da BBC'ye tepki göstermişti.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 15:30 Güncelleme 19 Ekim 2023, 16:17
Gazze’de gazetecileri katleden İsrail’den medyayı dizayn çabası! Herzog, Sunak’a BBC’yi şikayet etti... Hamas’a ’terör örgütü’ desinler

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ne hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü. Alçak saldırıda İsrail envanterinde yer alan ABD yapımı 1 tonluk MK-84 patlayıcısının kullandığı değerlendiriliyor.

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1524'ü çocuk, 3 bin 785 Filistinli şehit düştü.

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ŞEYTANIN AVUKATI ABD!
Katliamcı İsrail, sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor. ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu.

Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri hastaneyi İsrail savaş uçaklarının vurduğunu tescilledi.

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Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan İsrail bir yandan da medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.

BBC'Yİ ŞİKAYET ETTİ: "HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DESİNLER
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.

Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU VE BBC ARASINDA ATIŞMA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda 500 kişi şehit düşmüştü.

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.



Öte yandan BBC, Hamas'ı 'teröristler' diye tanımlamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanal ise yayın politikasını savunmuştu.


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