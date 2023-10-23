Batılı siyasiler ve medyadan soykırım dilini meşrulaştırma yarışı!

Gazze'de vahşi bir soykırım uygulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'ya her tür siyasi, askeri ve mali yardımı yapmaya hazır olduklarını tekrarladılar.

Nitekim Tel Aviv 'e koşan ABD Başkanı Joe Biden , Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 'acil bir ateşkes, itidal ve barış' talep etmek yerine, soykırımcı İsrail'in saldırılarına sarsılmaz desteklerini dile getirdi.

BATILI LİDERLER DEŞİFRE OLDU

İsrail ordusu bundan sonra ne yaparsa yapsın eleştirmeyeceklerini belirten Batılı liderler, Gazze'deki vahşeti durdurmak yerine yangına benzin döküyorlar. Çünkü eskiden Batılı liderler ne kadar Yahudi yanlısı olsalar da İsrail'in savaş suçlarını dile getirmekten asla korkmazlardı.

En azından dengeli bir politika çağrısında bulunurlardı. Haddi aşan İsrailli siyasilere ahlak, uluslararası hukuk ve küresel devlet adamlığı konusunda ders verirlerdi.