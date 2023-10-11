İsrail’deki İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, siren seslerini duyunca sığınağa koştu





Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti.

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