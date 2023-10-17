Soykırımcı İsrail’in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden’dan ikiyüzlü tavır: Gazze’de ölenlere başsağlığı diliyorum

Saldırı sonrasında Ürdün'e yapacağı ziyareti iptal eden ancak her fırsatta ve Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.

İşgalci İsrail'e ve imza attığı katliama tüm dünyadan tepkiler yağarken ABD Başkanı Joe Biden ikiyüzlü bir tavır ortaya koydu.





Ürdün'e ziyaretini iptal eden ve destek verdiği İsrail'in katliamında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunan Biden'ın bu ikiyüzlü tavrı ise büyük tepki çekti.

4'LÜ ZİRVE İPTAL OLDU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman'da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.





İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti. Biden'ın Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün'e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.