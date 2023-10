İsrail Bebek- kadın ayırmadı Gazze’yi kana buladı! Batı medyası seyirci kaldı! Yavru Netantahu ise tatile çıktı

Londra metrosunda ücretsiz dağıtılan ve her gün milyonların okuduğu Metro gazetesi , "40 bebek Hamas tarafından öldürüldü" manşetiyle çıktı. The Telegraph, 10 Ekim günü öğleden sonra, "Hamas, Kfar Aza kibutz katliamında bebekleri ve çocukları katletti" başlığıyla yalan haberi internet sitesine koydu.

Daily Mail, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent gibi gazeteler de yalanı manşetlerine taşıdı. Aynı Batı medyası, 17 Ekim'de İsrail'in E -Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 471 sivilin hayatını kaybetmesine ve 7 Ekim'den bu yana 1756 çocuğun İsrail tarafından öldürülmesine haberlerinde hiç değinmedi.