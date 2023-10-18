Yıllardır aynı kanlı plan aynı şeytani senaryo! Soykırımcı İsrail’in 7 maddede manipülasyon taktiği!





İSRAİL'İN MANİPÜLASYON TAKTİĞİ

Soykırımcı İsrail gerçekleştiği vahşeti türlü yalanlarla ve algı oyunlarıyla perdelemeye çalışırken 2004 yılında bir dergide yayınlanan yazı dikkatleri çekti. Söz konusu dergide soykırımcı İsrail'in manipülasyon taktiğine 7 maddede açıklık getiriliyor.

İşte 7 madde:



1- Ölüm haberlerini duymadık, araştıracağız.

2-İnsanlar öldürüldü, ancak bir arızalı Filistin roketi/bombası bunu yaptı.



3-Evet öldürdük ama onlar terörist.



4-Tamam öldürdüklerimiz sivildi ama canlı kalkan olarak kullanılıyorlardı.



5-Pekala orada Hamas yoktu ve yanlışlıkla vurduk sivilleri ama onlar bilerek vuruyorlar.



6-Biz onlardan daha fazla sivil öldürmüş olsak bile diğer ülkelerdeki duruma hiç baktınız mı?



7-Neden hala İsrail'den bahsediyorsun? Anti semitist misin?