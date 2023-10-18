İsrail’den şeytani plan! Çocuk katletmeyi de yalanı da en iyi siz bilirsiniz! Sahte harita ve ses kaydı oyunu patladı

- Otoparkta Hasar: Otoparktaki hasar ya aşırı basınçtan ya da yakıt patlamasından kaynaklanıyor. Arabaların yakınında çok az enkaz var.

- Son Video Varyasyonu: Son videoda daha küçük bir yakıt patlaması görülüyor ve alt mühimmat patlaması daha az net.

- Kalkan Etkisi: Çevredeki bir bina otoparkın bir tarafını siperleyerek mazot/gaz yangınlarının araçlara ulaşmasını engellemiştir. Birincil ve yakıt patlamaları nedeniyle yakındaki binaların tüm camları kırıldı.

- 700 lb'den fazla bir bomba şok dalgaları nedeniyle binaların tepelerinde daha fazla hasara yol açabilirdi.

- Patlayıcı cihaz muhtemelen 300-600 lbs arasında değişiyordu. Daha büyük bombalar otoparkta binalara göre daha fazla enkaz saçmış olabilir.

MUHTEMEL MÜHİMMATLAR VE SAHİP OLAN ÜLKELER:

1. Mk-82/Mk-83 Genel Amaçlı Bombalar:

- Sahip olanlar: ABD ve NATO üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda ülke. Çok yönlü, güdümsüz bombalar.

2. GBU-39 Küçük Çaplı Bomba (SDB):

- Sahip olduğu ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri. Hassas saldırılar için bilinir.