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FİLİSTİN SON DURUM | Türkiye'nin garantörlük teklifine Rusya'dan ilk açıklama: Hazırız!

Son dakika haberleri... Kuzey Kore'ye giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, burada İsrail'in Filistin katliamında Türkiye'nin olası bir 'garantörlük rolü' hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 12:31 Güncelleme 19 Ekim 2023, 12:32
FİLİSTİN SON DURUM | Türkiye’nin garantörlük teklifine Rusya’dan ilk açıklama: Hazırız!

Rus haber ajansı TASS'da yer alan haberde ise Lavrov'un İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Lavrov 'Gerilimin azalmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde temaslar olacak' dedi.

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'TÜRK DOSTLARIMIZDAN DUYMAK İSTERİZ'
Açıklamalarının devamında Türkiye'nin bölgedeki çatışmada garantör ülke rolünü üstlenebileceğini kaydeden Lavrov konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

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'Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Tam olarak ne kastedildiğini elbette bu konuda temas halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin inisiyatifi böyle bir dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız'

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'HER ŞEYİ İRAN'A YÜKLEMEK OLDUKÇA KIŞKIRTICI'

Öte yandan Gazze'deki çatışmaların bölgesel bir tehlike sunduğunu hatırlatan Lavrov, 'Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça kışkırtıcı buluyoruz. İran yönetiminin oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum. İran, bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor' ifadelerini kullandı.


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