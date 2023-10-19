FİLİSTİN SON DURUM | Türkiye’nin garantörlük teklifine Rusya’dan ilk açıklama: Hazırız!

'Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Tam olarak ne kastedildiğini elbette bu konuda temas halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin inisiyatifi böyle bir dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız'