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GAZZE SON DAKİKA | Tel Aviv mülteci kaplarını da vurmaya başladı! İsrailli yazarın nefreti mide bulandırdı: 2 milyon Gazzeli umrumda değil!

Katil İsrail 13 gündür Filistin’de soykırım yapıyor. Kadın çocuk dinlemeden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail’i başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi destekliyor. Durumdan güç alan Tel Aviv yönetimi, evini terk etmek zorunda kalanların bulunduğu mülteci kamplarını da vurmaya başladı. Katliam hakkında İsrail kanadından ise skandal açıklamalar geliyor. İsrail kökenli Fransız yazar David Antonelli Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 11:43 Güncelleme 19 Ekim 2023, 12:28
GAZZE SON DAKİKA | Tel Aviv mülteci kaplarını da vurmaya başladı! İsrailli yazarın nefreti mide bulandırdı: 2 milyon Gazzeli umrumda değil!

İşgalci İsrail'in açık açık soykırıma giriştiği Gazze'de durum her geçen dakika daha da kötüye gidiyor. Batılı ülkeler ise, İsrail'in katliamını haklı çıkarmak için adeta yarışa girmiş durumda... İsrail asıllı Fransız yazarın bir televizyon programda söyledikleri kan dondurdu.

İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında kan donduran ifadeler kullandı. Antonelli, İsrail'in acımasız olması gerektiğini söyledi. Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu belirtti.

İsrail kökenli yazar Gazze'deki sivillere kin ve nefret kustu

"BÖLGEYİ ELE GEÇİRMELİYİZ"
I24News TV'ye konuşan David Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini iddia etti.

"2 MİLYON GAZZELİ HİÇ UMURUMDA DEĞİL"
Kontrolsüzce katliamı destekleyen yazar "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli.

İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

MÜLTECİ KAMPINI DA VURDULAR
Öte yandan katil İsrail'in vicdansızlığını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi. Bölgedeki bir sağlık personeli ekiplerin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti. Ölenlerin içinde küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

UNRWA'YA AİT OKULU DA VURDU
Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

EVLERİNİ TERK EDENLER SIĞINMIŞTI
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi. WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN ÇOCUKLARI ELLERİYLE KAZARAK ÇIKARIYORLAR
Filistinliler, İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan çocukları kazarak çıkarıyorlar.

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GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, hastane saldırısına ilişkin dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Gazze'deki duruma ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı çatışmanın tüm tarafları sivilleri ve sivil nesneleri korumalı ve onları herhangi bir saldırıdan korumak için sürekli özen göstermelidir. Bunu hemen hemen her çatışmada tartıştık, bu da farklı değil" dedi. Griffiths, "Gazze'de çökmüş durumda olan sağlık sisteminin geri kalanında ambulans, personel ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok kişinin tahliyesine fırsat bulunamamıştır" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLAĞANÜSTÜ CESARET GÖSTERDİ
Martin Griffiths, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgiye göre İsrailli yetkililer tarafından sivillerin güvenlikleri için terk etmeleri gerektiği duyurusuna konu (saldırıya uğrayan hastane) olan kuzey Gazze'deki 20 hastaneden biriydi. Ertesi sabah bunu düşünmek korkunç bir düşünce" diyerek saldırı anında maksimum kapasitede olan hastanede çocuk ve kadınlar da dahil çok sayıda hasta bulunduğunu belirtti.

Hastaneye aynı zamanda yerlerinden edilen insanların da sığındığını aktaran Griffiths, bu insanların gidecek başka yeri olmadığına dikkat çekti. Griffiths, saldırıya uğrayan hastane çalışanlarıyla ilgili ise "Onlarca sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcı olağanüstü, açıkçası olağanüstü cesaretlerini ve görevlerini yapmak için hastalarının yanında kalma kararlılıklarını gösterdiler ve onlar da binadaydı" dedi.

28 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ
Griffiths, toplam can kaybının, 2014'te gerçekleşen ve 7 hafta süren çatışmalardaki can kaybını geçtiğini vurguladı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 28 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 23'ünün de yaralandığını belirten Griffiths, BM'nin bölgeye aktaracak insani yardım malzemeleri bulunduğunu hatırlattı.

'ENKAZ ALTINDAKİ YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR'
Koordinatör Griffiths, Gazze'de 3 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve 12 bin 500'den fazla yaralı olduğunu belirterek "Enkaz altında kalan yüzlerce kişiden haber alınamıyor ve açıkçası kaç kişinin tehlikeden kurtulmak için kuzeyden güneye göç ettiğini bilmiyoruz" dedi.


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