GAZZE SON DAKİKA | Tel Aviv mülteci kaplarını da vurmaya başladı! İsrailli yazarın nefreti mide bulandırdı: 2 milyon Gazzeli umrumda değil!

İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

MÜLTECİ KAMPINI DA VURDULAR

Öte yandan katil İsrail'in vicdansızlığını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.