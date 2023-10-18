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Rakam rakam gerçekler! ABD'li gençler Joe Biden ve soykırımcı İsrail'i desteklemiyor

ABD merkezli medya kuruluşunun yaptığı ankette çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail'in vahşeti sonrası ABD vatandaşlarına 'İsrail'i destekliyor musunuz?' sorusunu yöneltildi. Ortaya çıkan sonuçlarda ise Joe Biden'ın katliama arkaya çıkmasının destek görmediği ortaya çıktı. İşte o sonuçlar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 01:29 Güncelleme 19 Ekim 2023, 01:33
Rakam rakam gerçekler! ABD’li gençler Joe Biden ve soykırımcı İsrail’i desteklemiyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Amerikan medyasının terör devleti İsrail'e verdiği açık çek, Filistin dışındaki Filistinlileri ve Müslümanları da nefret suçlarının hedefi haline getirdi.



Yaşananların gölgesinde ABD merkezli tetikçi yayın organı CNN, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Amerikan halkına 'İsrail'i destekliyor musunuz?' sorusunu yöneltti.



ABD'Lİ GENÇLER KATİL İSRAİL'İ DESTEKLEMİYOR
Buna göre, sosyal medyayı aktif olarak kullanan 18-34 yaş grubunda İsrail'e destek oranı yüzde 27'de kaldı.

'İsrail'e destek' anket sonuçlarının tamamı ise şöyle:

65+ yaş : Yüzde 81 destek

50-64 yaş: Yüzde 56 destek

35-49 yaş: Yüzde 44 destek

18-34 yaş: Yüzde 27 destek



BIDEN'A GÜVEN YOK
Gazze'deki duruma ilişkin doğru kararları vermesi konusunda Biden'a büyük güven duyduğunu belirten Amerikalıların sayısı ise yüzde 16'da kaldı. Yaklaşık 10 kişiden 3'ü ona orta derecede güvendiğini (Yüzde 31) ifade etti.



ANKET HASTANE KATLİAMINDAN ÖNCE YAPILDI
Öte yandan anket, 15 Ekim tarihinde, İsrail'in tüm dünya tarafından kınandığı hastane katliamından önce yapıldı. Katliamın, söz konusu ankette İsrail'e desteği tüm yaş kategorilerinde sekteye uğratacağı ifade ediliyor.

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