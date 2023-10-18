Rakam rakam gerçekler! ABD’li gençler Joe Biden ve soykırımcı İsrail’i desteklemiyor





ABD'Lİ GENÇLER KATİL İSRAİL'İ DESTEKLEMİYOR

Buna göre, sosyal medyayı aktif olarak kullanan 18-34 yaş grubunda İsrail'e destek oranı yüzde 27'de kaldı. 'İsrail'e destek' anket sonuçlarının tamamı ise şöyle: 65+ yaş : Yüzde 81 destek 50-64 yaş: Yüzde 56 destek 35-49 yaş: Yüzde 44 destek 18-34 yaş: Yüzde 27 destek





BIDEN'A GÜVEN YOK

Gazze'deki duruma ilişkin doğru kararları vermesi konusunda Biden'a büyük güven duyduğunu belirten Amerikalıların sayısı ise yüzde 16'da kaldı. Yaklaşık 10 kişiden 3'ü ona orta derecede güvendiğini (Yüzde 31) ifade etti.





ANKET HASTANE KATLİAMINDAN ÖNCE YAPILDI

Öte yandan anket, 15 Ekim tarihinde, İsrail'in tüm dünya tarafından kınandığı hastane katliamından önce yapıldı. Katliamın, söz konusu ankette İsrail'e desteği tüm yaş kategorilerinde sekteye uğratacağı ifade ediliyor.

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