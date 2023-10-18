Rakam rakam gerçekler! ABD’li gençler Joe Biden ve soykırımcı İsrail’i desteklemiyor

ABD'Lİ GENÇLER KATİL İSRAİL'İ DESTEKLEMİYOR
Buna göre, sosyal medyayı aktif olarak kullanan 18-34 yaş grubunda İsrail'e destek oranı yüzde 27'de kaldı.
'İsrail'e destek' anket sonuçlarının tamamı ise şöyle:
65+ yaş : Yüzde 81 destek
50-64 yaş: Yüzde 56 destek
35-49 yaş: Yüzde 44 destek
18-34 yaş: Yüzde 27 destek
BIDEN'A GÜVEN YOK
Gazze'deki duruma ilişkin doğru kararları vermesi konusunda Biden'a büyük güven duyduğunu belirten Amerikalıların sayısı ise yüzde 16'da kaldı. Yaklaşık 10 kişiden 3'ü ona orta derecede güvendiğini (Yüzde 31) ifade etti.
ANKET HASTANE KATLİAMINDAN ÖNCE YAPILDI
Öte yandan anket, 15 Ekim tarihinde, İsrail'in tüm dünya tarafından kınandığı hastane katliamından önce yapıldı. Katliamın, söz konusu ankette İsrail'e desteği tüm yaş kategorilerinde sekteye uğratacağı ifade ediliyor.