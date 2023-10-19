Kapalı kapılar ardında kara saldırısını mı planladılar? İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinin şifreleri!

Katil İsrail'in Filistin'deki soykırımı devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ziyareti ve sonrasındaki açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Katilin avukatlığına soyunan Biden, İsrail'e koşulsuz desteğini açıkladı. Skandal görüşmeyi manşetlerine taşıyan İngiliz The Times gazetesi 'Biden İsrail'e Gazze'yi karadan işgal için özel destek verdi' manşetini attı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapalı kapılar ardındaki başabaş görüşmede ABD liderinin özel desteğini kazandığını yazdı..
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret etti.
Biden ziyaretinde İsrail'e desteklerinin devam edeceğini açıklarken, Netanyahu, Biden'e koşulsuz desteği için teşekkürlerini iletti.