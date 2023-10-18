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Mark Zuckerberg'ten büyük sansür! Filistin destekli içerikler kısıtlandı

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak insanlık suçu işleyip katliama imza attı. İsrail'e tepkiler yükselirken batı ise İsrail'i aklamak için sıraya girdi. ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su oldu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları büyük bir sansüre başladı. Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanırken İsrail progpandası görünür kılındı!

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 14:11 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:53
Mark Zuckerberg’ten büyük sansür! Filistin destekli içerikler kısıtlandı

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.

ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.

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İşgalci İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.

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ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLADI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su oldu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları büyük bir sansüre başladı.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR KISITLANDI
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı.

META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.

Geçtiğimiz gün Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatıldı.

Öte yandan META'nın İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini de doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı olduğu iddia edildi.

ELON MUSK'TAN DA İSTEMİŞLERDİ!
Öte yandan AB X'in sahibi Elon Musk'tan Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep etmişti.

Elon Musk, Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep eden ve 24 saat süre tanıyan Avrupa Birliği Komisyon yetkilisi Thierry Breton'a rest çekmişti. Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" deyip, ikiyüzlü tavrı adeta dalga geçerek ifşa etti.

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