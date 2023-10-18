Mark Zuckerberg’ten büyük sansür! Filistin destekli içerikler kısıtlandı

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.
ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.
İşgalci İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.
BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.
ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLADI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su oldu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları büyük bir sansüre başladı.
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR KISITLANDI
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı.