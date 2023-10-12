Batı İsrail’i aklamak için kolları sıvadı! X ve Meta’ya ’Filistin yanlısı içerikleri kaldırın’ talimatı: Elon Musk’tan olay cevap





AB'DEN İSRAİL'E DÖRT KOLDAN DESTEK! MUSK'A İÇERİKLERİ KALDIR DAYATMASI

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi. Breton İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin kaldırılması için 24 saat süre verdi.



Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.



"BU BAHSETTİĞİNİZ İÇERİKLER NEDİR ÖNCE ONU GÖSTERİN"

Elon Musk'tan AB komiseri Thierry Breton'a yanıt gecikmedi. AB'nin, Filistin karşıtı ikiyüzlü tavrıyla dalga geçen Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" dedi.

"GAZZE'YE ELEKTRİK VE TEMEL HİZMETLERİN HIZLA GERİ GELMELİ"

Öte yandan Elon Musk, Tesla'nın X'deki bir kullanıcının talebine yanıt olarak İsrail'deki süperşarj istasyonlarında şarjı ücretsiz hale getirdiği bildirdi.



Bir takipçi ise "Ve Gazze'ye elektrik yok!" diyerek karşılık verdi. Bunun ardından Musk ise "Gazze'ye elektrik ve temel hizmetlerin hızla geri gelmesini diliyorum." yanıtını verdi.





ÖNCE MUSK SONRA ZUCKERBERG

Elon Musk'a üstü kapalı "Filistin yanlısı içerikleri kaldırın" çağrısı yapan AB komiseri Thierry Breton, Meta'ya da 24 saat süre verdi.



Breton, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, "Sizden DSA'nın hizmet koşullarına ilişkin kurallarına, AB'de yasadışı içerik bildirimlerini takiben zamanında, özenli ve objektif eylem gerekliliğine ve orantılı ve etkili hafifletici tedbirlere duyulan ihtiyaca sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak için çok dikkatli olmanızı rica ediyorum" dedi. Dijital Hizmetler Yasası (DSA), çok büyük çevrimiçi platformları, platformlarındaki yasadışı çevrimiçi içeriği kaldırmaya zorlamaktadır.

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