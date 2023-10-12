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Batı İsrail'i aklamak için kolları sıvadı! X ve Meta'ya 'Filistin yanlısı içerikleri kaldırın' talimatı: Elon Musk'tan olay cevap

İsrail insanlık suçu işlerken ABD ve Avrupa dört koldan Tel Aviv'i kolluyor, Gazze'deki katliamları aklamak için çırpınıyor. AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi. AB'nin, Filistin karşıtı ikiyüzlü tavrıyla dalga geçen Musk ise "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" dedi. Breton İsrail karşıtı içeriklerin kaldırılması için Meta'ya da 24 saat süre verdi. AB'nin Gazze'de yaşananlar karşısında 3 maymunu oynayıp İsrail yanlısı tutum sergilemesi tepki çekti.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:34 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:49
Batı İsrail’i aklamak için kolları sıvadı! X ve Meta’ya ’Filistin yanlısı içerikleri kaldırın’ talimatı: Elon Musk’tan olay cevap

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası işgalci İsrail, Gazze'yi 3 koldan ablukaya aldı. Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.

Saldırılar sonrası 1200'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken; elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.



"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarını savunarak "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi. Bir yandan da işgalci İsrail ordusu kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazze'deki insanlık dramı ve savaş suçlusu İsrail gibi somut gerçekler tüm sıcaklığını korurken Tel Aviv, algı ve propaganda mekanizmasıyla Siyonist terörü sürdürüyor.

ABD yine neyin peşinde? Biden gördüm dedi Beyaz Saray görmedi dedi


SİYONİST ALGI TERÖRÜNE ABD DESTEĞİ
İsrail'in yürüttüğü kirli algı operasyonunu destekleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas'ın çocukları hedef aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın söz konusu iddialara dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediği söylendi.

Bir yandan da Avrupa, İsrail'e dört koldan desteğini sürdürüyor.



AB'DEN İSRAİL'E DÖRT KOLDAN DESTEK! MUSK'A İÇERİKLERİ KALDIR DAYATMASI
AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi. Breton İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin kaldırılması için 24 saat süre verdi.

Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

"BU BAHSETTİĞİNİZ İÇERİKLER NEDİR ÖNCE ONU GÖSTERİN"
Elon Musk'tan AB komiseri Thierry Breton'a yanıt gecikmedi. AB'nin, Filistin karşıtı ikiyüzlü tavrıyla dalga geçen Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" dedi.

"GAZZE'YE ELEKTRİK VE TEMEL HİZMETLERİN HIZLA GERİ GELMELİ"
Öte yandan Elon Musk, Tesla'nın X'deki bir kullanıcının talebine yanıt olarak İsrail'deki süperşarj istasyonlarında şarjı ücretsiz hale getirdiği bildirdi.

Bir takipçi ise "Ve Gazze'ye elektrik yok!" diyerek karşılık verdi. Bunun ardından Musk ise "Gazze'ye elektrik ve temel hizmetlerin hızla geri gelmesini diliyorum." yanıtını verdi.



ÖNCE MUSK SONRA ZUCKERBERG
Elon Musk'a üstü kapalı "Filistin yanlısı içerikleri kaldırın" çağrısı yapan AB komiseri Thierry Breton, Meta'ya da 24 saat süre verdi.

Breton, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, "Sizden DSA'nın hizmet koşullarına ilişkin kurallarına, AB'de yasadışı içerik bildirimlerini takiben zamanında, özenli ve objektif eylem gerekliliğine ve orantılı ve etkili hafifletici tedbirlere duyulan ihtiyaca sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak için çok dikkatli olmanızı rica ediyorum" dedi.

Dijital Hizmetler Yasası (DSA), çok büyük çevrimiçi platformları, platformlarındaki yasadışı çevrimiçi içeriği kaldırmaya zorlamaktadır.

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