Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ten bomba itiraf! Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu görüntüleri nasıl sansürlendi? FBI...

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal paylaşım platformlarından Facebook ve Instagram'ın siyasi sansür uyguladığının itirafı şirketin tepe ismi Mark Zuckerberg'ten geldi.
MARK ZUCKERBERG'TEN SANSÜR İTİRAFI
Mark Zuckerbeg, ABD'deki seçim sürecinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları kapatılarak Donaldp Trump'ın sesinin kısıldığı dönemde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın karıştığı skandalların kullanıcılar tarafından görülmesini engellendiklerini itiraf etti.
FBI İSTEDİ HUNTER BIDEN'IN GÖRÜNTÜLERİ SANSÜRLEDİK
Zuckerberg bunu FBI'ın talebiyle yaptıklarını söyledi.
Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Mark Zuckerbeg, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızan laptop kayıtları ile ilgili soruya bomba bir yanıt verdi:
Zuckerberg şunları söyledi:
"Twitter'dan farklı bir yol izledik. FBI'dan bize gelen bazı kişiler bize, 'Haberiniz olsun. 2016 seçimlerinde çok fazla rus propagandası vardı bu kez de öyle bir şey olmak üzere uyanık olun.' dedi. Bu yüzden bizim protokolümüz Twitter'dan farklı... Bize potansiyel olarak yanlış bilgi olarak bildirilen bir şey varsa teyit sitelerini de ziyaret ettik. Ne doğru ne yanlış biz karar vermek istemiyoruz.
DOLAŞIMINI AZALTTIK
Bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiği yaklaşık 5 veya 7 gün içerisinde Facebook'taki dolaşımı azaltılıyor. Yani sıralama ve haber kaynağı kullanıcılar tarafından daha az görülüyordu.