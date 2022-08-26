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    • Teknoloji
    • 26.08.2022 12:22
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    • 26.08.2022 15:40
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    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ten bomba itiraf! Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu görüntüleri nasıl sansürlendi? FBI...

    ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bomba itiraflarda bulundu. ABD'deki seçim sürecinde eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları kapatılarak Donaldp Trump'ın sesi kısılırken, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın karıştığı skandallarında kullanıcıların görmesinin engellendiği ortaya çıktı. Mark Zuckerberg, FBI'ın talebiyle, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili skandal bilgileri Facebook’un sansürlediğini itiraf etti.

    takvim.com.tr
    Zuckerberg’ten bomba itiraf!
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    Dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal paylaşım platformlarından Facebook ve Instagram'ın siyasi sansür uyguladığının itirafı şirketin tepe ismi Mark Zuckerberg'ten geldi.

    MARK ZUCKERBERG'TEN SANSÜR İTİRAFI
    Mark Zuckerbeg, ABD'deki seçim sürecinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları kapatılarak Donaldp Trump'ın sesinin kısıldığı dönemde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın karıştığı skandalların kullanıcılar tarafından görülmesini engellendiklerini itiraf etti.

    FBI İSTEDİ HUNTER BIDEN'IN GÖRÜNTÜLERİ SANSÜRLEDİK
    Zuckerberg bunu FBI'ın talebiyle yaptıklarını söyledi.

    Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Mark Zuckerbeg, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızan laptop kayıtları ile ilgili soruya bomba bir yanıt verdi:

    Zuckerberg şunları söyledi:
    "Twitter'dan farklı bir yol izledik. FBI'dan bize gelen bazı kişiler bize, 'Haberiniz olsun. 2016 seçimlerinde çok fazla rus propagandası vardı bu kez de öyle bir şey olmak üzere uyanık olun.' dedi. Bu yüzden bizim protokolümüz Twitter'dan farklı... Bize potansiyel olarak yanlış bilgi olarak bildirilen bir şey varsa teyit sitelerini de ziyaret ettik. Ne doğru ne yanlış biz karar vermek istemiyoruz.

    DOLAŞIMINI AZALTTIK
    Bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiği yaklaşık 5 veya 7 gün içerisinde Facebook'taki dolaşımı azaltılıyor. Yani sıralama ve haber kaynağı kullanıcılar tarafından daha az görülüyordu.

        "FAZLASIYLA SİYASİ BİR KONU"
        Bu konuda çok şikayet aldık ancak bu fazlasıyla siyasi bir konu. Siyasi görüşlerin hangi tarafında olduğunuza göre yeterince sansürlemediğimizi ya da çok fazla sansürlediğimizi düşünebilirsiniz ancak biz Twitter kadar siyah-beyaz bakmadık.

        FBI SÖYLÜYORSA CİDDİYE ALMAK İSTERİM
        Sadece şöyle düşündük; Eğer FBI son derece profesyonel bir kanun gücü. FBI bize bir şey söylüyorsa bunu ciddiye almak isterim. "

        HUNTER BİDEN'IN UYUŞTURUCU VE SEKS PARTİLERİ İFŞA OLMUŞTU
        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptopundaki verilen sızmasıyla seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de ifşa olmuştu. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

        Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

        Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

        Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.
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            Haberler Teknoloji Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ten bomba itiraf! Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu görüntüleri nasıl sansürlendi? FBI...
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