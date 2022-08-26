Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ten bomba itiraf! Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu görüntüleri nasıl sansürlendi? FBI...

Zuckerberg şunları söyledi:

"Twitter'dan farklı bir yol izledik. FBI'dan bize gelen bazı kişiler bize, 'Haberiniz olsun. 2016 seçimlerinde çok fazla rus propagandası vardı bu kez de öyle bir şey olmak üzere uyanık olun.' dedi. Bu yüzden bizim protokolümüz Twitter'dan farklı... Bize potansiyel olarak yanlış bilgi olarak bildirilen bir şey varsa teyit sitelerini de ziyaret ettik. Ne doğru ne yanlış biz karar vermek istemiyoruz.

DOLAŞIMINI AZALTTIK

Bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiği yaklaşık 5 veya 7 gün içerisinde Facebook'taki dolaşımı azaltılıyor. Yani sıralama ve haber kaynağı kullanıcılar tarafından daha az görülüyordu.