Dikkat!+18 (İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı içerir!) Kare kare katliam...

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Bölgede elektiriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi. Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek verirken dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa daha imza atıldı.