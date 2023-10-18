Dikkat!+18 (İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı içerir!) Kare kare katliam...
Katil İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor. İşgal devleti abluka altına aldığı Gazze'de dün gece el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. En az 500 kişinin katledildiği saldırıya tepkiler yükselirken İsrail'in gaddar tavrı bir kez daha dünya tarafından görüldü. Filistinli yetkililerin İsrail'in bombaladığı hastanede cenazeler arasında düzenlediği basın toplantısı tarihi bir kare olarak kayıtlara geçerken Gazze'deki katliam ajansların çektiği fotoğraflarla da belgelendi. İşte kare kare İsrail'in soykırımı... (Dikkat! +18 (İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı içerir!)
Bölgede elektiriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi. Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek verirken dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa daha imza atıldı.