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CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca soykırıma imza atıyor. İşgalci siyonist ordu önce Gazze'deki sivilleri "Evlerinizi terk edin" diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombalayarak katletti. Hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı. Morglar doldu taştı, şehit cenazeleri hastane önüne kondu. Öte yandan Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail gece boyunca kenti yoğun bombardımana tuttu. Masum Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerine bile saldırdı. İşgalci İsrail'in Gazze için verdiği sürenin dolmasının ardından yeniden bombardıman başladı. İşte bölgeden dakika dakika son gelişmeler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 07:30 Güncelleme 15 Ekim 2023, 09:37
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!

HABERİ
SESLİ DİNLE

7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.

Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi. Saldırılarda 614'ü çocuk 2 bine yakın Filistinli şehit düştü.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.

ÇOCUK HASTANESİNE FOSFOR BOMBASI ATTILAR
İşgalci İsrail, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini vuracak kadar katliamın dozunu artırdı. Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı.

SİSTEMATİK KATLİAM: ÖNCE YERİNDEN ET SONRA KATLET
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için 13 Ekim akşamına kadar süre vermişti.

İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

İşgalci İsrailden Gazzede sistematik soykırım! Çocuk hastanesine fosfor bombası attılar, konvoyu vurdular: Morglarda yer kalmadı



35 BİN FİLİSTİNLİ HASTANEYE SIĞINDI
İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

İLK YARDIM EKİPLERİNİ BİLE VURDULAR
Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.

Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekipleri de saldırıya uğradı.

MORGLAR DOLDU TAŞTI! HASTANE ÖNÜNDE ŞEHİT CENAZELERİ
Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun kötüleşmesiyle, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini kapasitesi dolan El Şifa Hastanesi önüne koymaya başladı.




UÇAKLAR GECE BOYU ÖLÜM KUSTU
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti. İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR
İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.The New York Times'da yer alan habere göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtı hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak?

İşgalci orduya ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.



GAZZE'DE SİYONİST BASKINLAR
Öte yandan İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'de baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katılıyor.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TEMEL İHTİYAÇLARDAN YOKSUN
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti. ICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

Bölgede yaşananları A Haber'den Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt canlı yayın ile aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar…

08.31 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi.

07:00 Gazze Sağlık Bakanlığı, 24 saat içindeki İsrail saldırılarında 300 Filistinli öldüğünü 800 kişinin ise yaralandığını belirtti.

04: 04 İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatını sürdürüyor

03:44 İsrail, Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinliyi öldürdü, 800'ünü yaraladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

01: 04 İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera'daki İran destekli gruplar hedef aldı

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı.

Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Dera'nın kuzeyinde Neva ilçesinin kuzeybatısında Bekkar köyünün yakınlarında İran destekli gruplar, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki el Fares Tepesi'ne saldırdı.

İsrail güçleri ise saldırıların düzenlediği yere, Tsil ile Sehm arası ve Tsil ile Ayn Dakar arasındaki bölgelere en az 20 adet topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

İsrail Ordusu, Suriye tarafından 2 adet roketin atıldığının gözlemlendiğini, roketlere karşılık verilerek düşürüldüğünü duyurmuştu.

00:28 Cumartesi'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 2228'e, yaralı sayısı ise 8744'ye yükseldi.

00:07 İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi

00:01 İsrail savaş uçakları, Halep Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

İsrail Halep havalimanını bombaladı!



23:20 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.

23:15 ABD Başkanı Joe Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden Abbas ve Netanyahu ile görüştü!

22:36 İsrail'in Suriye'ye yönelik yoğun topçu atışı yaptığı bildirildi.

22:31 Gazze Sağlık Bakanlığı Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 45 aile nüfustan silindi.

20:35 İsrail ordusu: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız.

18.40 Hamas'tan İsraile yanıt: Ne yaparsanız yapın, topraklarımızı terk etmeyeceğiz.



18:08 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırında. İsrail askerleriyle konuşan Netanyahu "Sonraki aşamaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Netanyahu Gazze sınırında!

16.15 İşgalci İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

16.00 İsrail'in verdiği süre doldu!

15.20 BM, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine sığınan tüm sivilleri koruma çağrısında bulundu.

15.00 İsrail sivillere verdiği süre dolmadan Gazze'yi bombalamaya başladı.

13.40 BM: "Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında"

12.59: İsrail savunma güçleri (IDF), 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nu yöneten Hamas komutanı Ali Kadı'nın "ortadan kaldırıldığını" söyledi. İsrail ordusu, cumartesi günü Kadı'nın İsrail istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. İsrail ordusu 2005 yılında İsraillileri kaçırıp öldürmek suçundan tutuklanan Kadı'nın Hamas'ta esir tutulan IDF askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakıldığını belirtti.

12.45: İsrail Filistinlileri Gazze'den çıkmaya zorlarken Hamas Tel Aviv'i roket yağmuruna tuttu.Son bir saat içinde Tel Aviv'de sürekli roket atıldı.

KARA HAREKATI HAZIRLIĞI HIZLANDI

12.34: İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatı arttırdı. İşgalci İsrail Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'ta tank ve zırhlı araçların sevk edildiği noktalarda beklemeye devam ediyor.

724 ÇOCUK KATLEDİLDİ

12.34 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.

12.17: Ürdün Kralı Abdullah, Gazze savaşını sona erdirmek için destek toplamak üzere Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

Hükümdar Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

12.12 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu.

11.41: Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 324 Filistinlinin öldüğünü, 1000 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. Kurbanların yüzde 66'sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi.

11.38: El Cezire'nin aktardığına göre Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine doğru yeni bir roket bombardımanı başlatıldı.

10.41: BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, bu binalardaki "5.540 konutun" yıkıldığını ve yaklaşık 3.750 evin daha ağır hasar görüp oturulamaz hale geldiğini bildirdi.

10.32: İsrail bölgeyi bombalayacağını belirterek Filistinlileri Gazze'den ayrılmaya zorlarken Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne ise sağlık ekiplerinin hastaneyi tahliye etmeyi reddettiğini söyledi. Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız."

10.00: İsrail ordusunun Filistinli sivillere Gazze'den "güvenli bir şekilde" hareket etmeleri için verdiği süre başladı.

09.14: İsrail ordusu, İsrail insansız hava aracının Güney Lübnan'dan sızmaya çalışan silahlı bir grubu hedef aldığını söyledi. Lübnan sınırındaki Adayseh bölgesinde meydana gelen olayda 3 Filistinli savaşçının öldürüldüğü iddia ediliyor. Bu İsrail-Lübnan sınırına ikinci sızma girişimi olacak. İsrail ordusu şu ana kadar her iki sızma girişiminin de Filistinli gruplar tarafından düzenlendiğini bildirdi.

09.01: İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hava operasyonlarına başkanlık eden üst düzey bir askeri komutanının İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu. Murad Ebu Murad'ın geçtiğimiz gün savaş uçaklarının Hamas'ın "hava faaliyeti" yürüttüğü operasyon merkezini vurması sonucu öldürüldüğünü iddia ederken Hamas'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

08.35: İsrail saat 10.00 ile 16.00 arasında sivillerin güvenli geçişine izin vereceğini duyurdu. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, X kanalında yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin kuzeydeki Beyt Hanun'dan güneydeki Han Yunus'a saat 10.00 ile 16.00 arasında güvenli bir şekilde hareket etmesine izin vereceğini söyledi. Sakinlerin belirlenmiş iki caddede seyahat edebileceklerini belirten Adraee, "Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünüyorsanız, talimat verildiği gibi güneye gidin" ifadelerini kullandı.

08.27: İsrail ordusu doğu ve batı Gazze Şeridi'ne hücumbotlardan ve tanklardan topçu bombardımanına yeniden başladı.

05:24 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.

Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi.

Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Hayfa'ya insansız hava aracının sızmaya çalıştığından şüphelendiğini belirtmişti.

İsrail ordu sözcülüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarılmıştı.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) da Hizbullah'a ait hedefleri havadan vurduğu ifade edilmişti.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

03:16 AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor
Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.

03:10 Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmelerini istemiş ve bunun ardından binlerce kişi Şifa Hastanesine sığınmaya başlamıştı.

02:20 BM Genel Sekreteri Guterres'ten hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı mesajı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı diledi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı Gazze oturumun ardından konuştu.

Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili Guterres, "Bunun çatışmanın, özellikle Lübnan'da, yayılma riskinin bir göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, tüm gazetecileri takdirle andığını belirterek, en fazla gazetecinin geçen yıl hayatını kaybettiğini kaydetti.

01:21: HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah, "Hamas'ın operasyonuna zamanı geldiğinde dahil olacağız" açıklamasında bulundu.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR

01.17: Hamas'ın fırlattığı füzeler İsrail'in Tel Aviv'e isabet etti. Kentte sirenler çalarken birçok binada ağır hasar meydana geldi. Hamas, sivillere yönelik saldırılarının artması nedeniyle akşam saatlerinde Tel Aviv'e füze bombardımanına başladıklarını açıklamıştı.

Gazze'de internet kesilecek!

00:30: İsrail Gazze'de elektriği kesti.

00:06: HASTANE TAHLİYESİ ERTELENDİ

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadesini kullandı.

13 EKİM'DE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;

23:57: İsrail basını Hamas'ın helikopter düşürdüğünü, helikopterde 50 askerin olduğunu açıkladı.

23:20: BEYAZ SARAY'DAN LÜBNAN'DA İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Beyaz Saray, İsrail-Filistin çatışmasını takip ederken ölen ve yaralanan gazetecilerle ilgili, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Philadelphia'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki saldırılarda Reuters haber ajansından bir gazetecinin hayatını kaybettiğini, Al Jazeera ve AFP muhabirlerinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydeden Dalton, "En kalbi dualarımız bu gazetecilerin aileleriyle." dedi.

Dalton, bir gazetecinin de aile üyelerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." değerlendirmesinde bulundu.

23:15: KATİL İSRAİL

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Al Jazeera, Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 5'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırının kınandığı açıklamada, söz konusu olayda Al Jazeera ve uluslararası medyanın hedef alındığı vurgulandı.

Uluslararası topluma gazetecileri korumak üzere harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu acımasız saldırıdan hukuki ve ahlaki sorumlulukların tümü İsrail'e yüklüyoruz. Ekiplerimizi korkutma başarısını elde edemeyen bu suçun arkasında duranlardan hesap sorulmasını istiyoruz" denildi.

23:10: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.

Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesi için iki saat süre vermesine ilişkin kararını değerlendirdi.

"İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tahliyenin, sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtti.

BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

23:04: İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve bu saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." ifadesini kullandı.

Bölgedeki insani durumu ele almak için ekibinin İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden Biden, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'la hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğini gözden kaçıramayız. Hamas korkunç saldırılar yapıyor ve bunun sonucunda onlar da acı çekiyor." dedi.

22:39: Gazze'de İsrail'in öldürdüğü siviller yakınları tarafından teşhis ediliyor. İsrail son 6 günde 614'ü çocuk 370'i kadın 1900 Filistinliyi şehit etti.


22.30 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenleniyor.

22:15 Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

21:55: BBC MUHABİRLERİ ALIKONULDU
BBC'den yapılan açıklamada, İsrail polisinin BBC muhabirlerini alıkoyduğu ifade edildi. Açıklamada, "İsrail polisi, BBC muhabirlerini silah zoruyla tutuyor." denildi.

21:46: GAZZE'YE 6 GÜNDÜR YARDIM GİDEMİYOR
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı.

Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, "Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü." dedi.

"Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi'ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor." diyen Dujarric, yardımların başlaması için "İsrail'in yeşil ışık yakması gerektiğinin" altını çizdi.

21:36: NETANYAHU: BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz" dedi.

"HAMAS'I YOK EDECEĞİZ"

Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.

21:30: İSRAİL DAKİKALAR SONRA HASTANEYİ VURACAK!
Sınır tanımayan doktorlar: Yüzlerce hasta şuan tahliye ediliyor.

İsrail hastaneleri vuracağını açıkladı!

20:56: YARDIM ELİ MISIR'A ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yardım uçağının Mısır'a ulaştığını açıkladı. Koca, "Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları Mısır'da

20:47 GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: ÇOCUK HASTANESİNİ FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı.

Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.

20:43: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

20:33: BM GENEL SEKRETERİ'NDEN İSRAİL'E ÇAĞRI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun bir milyondan fazla insanın Gazze'yi boşaltması emrini vermesinin ardından İsrail'e "insani bir felaketin önlenmesi" çağrısında bulundu. Sözcü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter ve ekibi telefonlarla çalışıyor. İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde ve onları bir insani felaketi engellemeye çağırıyor." dedi.

20:30: Hamas'ın Tel Aviv'e gönderdiği füzeler Demir Kubbe tarafından imha edildi.

20:15: Katar Emiri, Gazze'deki bombalamaların durdurulmaması halinde dünyaya gaz arzının durdurulacağını duyurdu: "Filistin meselesi, topraklarından koparılan, vatanından kovulan bir halkın meselesidir."

19:31 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürdü.

19:30 İsrail ordusu tanklar eşliğinde Gazze'de baskınlar düzenledi.

19:28: İsrailli piyade birlikleri de lokal baskınlarda yer aldı.

19:14 DSÖ'DEN AÇIKLAMA: SİVİLLERİN GİDECEK YERİ KALMADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığını duyurdu.

19:03 BLINKEN ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Blinken yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Abbas ile görüştüm." dedi.

18:47: İSRAİL LÜBNAN'DA HİZBULLAH NOKTALARINI VURDU
Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Lübnan'daki Hizbullah noktalarının vurulduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırına yakın Misgav Am kasabasına doğru Lübnan'daki Hizbullah noktalarından yapılan silah atışlarının tespit edildiği belirtilirken, topçu ve tank atışlarıyla karşılık verildiği aktarıldı. İsrail bombardıman sırasında Reuters'in canlı yayın aracını vurdu. 1 gazeteci hayatını kaybederken 3 gazeteci yaralandı.

17:52: TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Aljazeera İsrail'in Tel Aviv ve çevre kentlerinde roket sirenleri duyulduğunu yazdı.

16.45 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık daha önceki açıklamasında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


16.20 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.

BUNUN İNSANLIKTA YERİ YOK

15.43 Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

15.36 Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki nüfusu sınır dışı etme suçuna karşı Birleşmiş Milletlere (BM) acil müdahale çağrısında bulundu.

Arap Birliği, İsrail ordusunun bu sabah Gazze sakinlerine yaptığı "evlerini boşaltmaları ve güneye gitmeleri" yönündeki çağrısı üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

ABBAS'TAN İKİNCİ NEKBE UYARISI

15.22: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirten Abbas, Gazze'dekilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu ifade ederek bunun "ikinci Nekbe olacağını" söyledi.

Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çağrısında bulunan Abbas, "Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet verememesi ve tüm insani hizmetlerin durması nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Abbas, sözlerine şöyle devam etti:

"Sömürgecilerin, Batı Şeria'da Filistin mülteci kamplarında, köylerinde ve kentlerindeki halkımıza yönelik terörüne son verilmesi gerekiyor. Radikal Yahudi yerleşimcilerin gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerekiyor."

İki taraftan da sivillerin öldürülmesine ya da cezalandırılmasına karşı olduğuna dikkati çeken Abbas, sivillerin ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Abbas, barış ve güvenliğin Filistin halkına meşru haklarının verilmesiyle sağlanacağını vurgulayarak, siyasi çözüme ulaşılması ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini kaydetti.

NEKBE NEDİR?
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle her yıl 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

13.47 BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde.

11.29 UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.

10.40 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile uçaklar yola çıktı. Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi.


10.13 İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.



08.47 İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kenti boşaltmaya çağırmasının ardından yüz binlerce Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığınmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sakinlerine evlerini boşaltmaları için çağrı yapıldı. Açıklamada, Gazze sakinlerinin haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeleri istendi.

Bu uyarının ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk ederek, Şifa Hastanesi'ne sığınmaya veya hastanenin çevresine çadırlar kurmaya başladı.


07.50 İSRAİL'İN GAZZE SAKİNLERİNİN GÜNEYE GEÇMELERİ ÇAĞRISINA ALDIRIŞ ETMEYİN

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.



07.15 1,1 MİLYON SİVİL TEHLİKEDE

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulundu.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

"BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.

06.55 İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR BÖLGE SAKİNLERİ GAZZE'YE DÖNEMEYECEK
İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait demir çit alanlara yaklaşılmaması gerekitği söylenerek, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.

05.42 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze'deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti:

"Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz."


02:05 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı. Sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, "uyarı yapmadan" Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kaynaklar, yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda kişinin bulunduğunu kaydetti.

Gazzede siyonist katliam! İsrail fosfor bombası kullanıyor: Bu ilk değil

00:19 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

HRW'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." denildi.

Lübnan Hizbullahı, sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedilmişti.

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