CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!

08.35: İsrail saat 10.00 ile 16.00 arasında sivillerin güvenli geçişine izin vereceğini duyurdu. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, X kanalında yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin kuzeydeki Beyt Hanun'dan güneydeki Han Yunus'a saat 10.00 ile 16.00 arasında güvenli bir şekilde hareket etmesine izin vereceğini söyledi. Sakinlerin belirlenmiş iki caddede seyahat edebileceklerini belirten Adraee, "Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünüyorsanız, talimat verildiği gibi güneye gidin" ifadelerini kullandı.
08.27: İsrail ordusu doğu ve batı Gazze Şeridi'ne hücumbotlardan ve tanklardan topçu bombardımanına yeniden başladı.
05:24 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu
Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.
Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi.
Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail devlet televizyonu KAN, daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Hayfa'ya insansız hava aracının sızmaya çalıştığından şüphelendiğini belirtmişti.
İsrail ordu sözcülüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarılmıştı.
İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) da Hizbullah'a ait hedefleri havadan vurduğu ifade edilmişti.
Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
03:16 AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor
Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.
03:10 Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı
Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi.
Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.
Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmelerini istemiş ve bunun ardından binlerce kişi Şifa Hastanesine sığınmaya başlamıştı.
02:20 BM Genel Sekreteri Guterres'ten hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı mesajı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı diledi.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı Gazze oturumun ardından konuştu.
Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili Guterres, "Bunun çatışmanın, özellikle Lübnan'da, yayılma riskinin bir göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, tüm gazetecileri takdirle andığını belirterek, en fazla gazetecinin geçen yıl hayatını kaybettiğini kaydetti.
01:21: HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA
Hizbullah, "Hamas'ın operasyonuna zamanı geldiğinde dahil olacağız" açıklamasında bulundu.
TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR
01.17: Hamas'ın fırlattığı füzeler İsrail'in Tel Aviv'e isabet etti. Kentte sirenler çalarken birçok binada ağır hasar meydana geldi. Hamas, sivillere yönelik saldırılarının artması nedeniyle akşam saatlerinde Tel Aviv'e füze bombardımanına başladıklarını açıklamıştı.
00:30: İsrail Gazze'de elektriği kesti.
00:06: HASTANE TAHLİYESİ ERTELENDİ
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.
MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadesini kullandı.
13 EKİM'DE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;
23:57: İsrail basını Hamas'ın helikopter düşürdüğünü, helikopterde 50 askerin olduğunu açıkladı.
23:20: BEYAZ SARAY'DAN LÜBNAN'DA İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER HAKKINDA AÇIKLAMA
Beyaz Saray, İsrail-Filistin çatışmasını takip ederken ölen ve yaralanan gazetecilerle ilgili, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." dedi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Philadelphia'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Lübnan'ın İsrail sınırındaki saldırılarda Reuters haber ajansından bir gazetecinin hayatını kaybettiğini, Al Jazeera ve AFP muhabirlerinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydeden Dalton, "En kalbi dualarımız bu gazetecilerin aileleriyle." dedi.
Dalton, bir gazetecinin de aile üyelerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." değerlendirmesinde bulundu.
23:15: KATİL İSRAİL
Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.
Al Jazeera, Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 5'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
Saldırının kınandığı açıklamada, söz konusu olayda Al Jazeera ve uluslararası medyanın hedef alındığı vurgulandı.
Uluslararası topluma gazetecileri korumak üzere harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu acımasız saldırıdan hukuki ve ahlaki sorumlulukların tümü İsrail'e yüklüyoruz. Ekiplerimizi korkutma başarısını elde edemeyen bu suçun arkasında duranlardan hesap sorulmasını istiyoruz" denildi.
23:10: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.
Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesi için iki saat süre vermesine ilişkin kararını değerlendirdi.
"İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tahliyenin, sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtti.
BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
23:04: İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve bu saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." ifadesini kullandı.
Bölgedeki insani durumu ele almak için ekibinin İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden Biden, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'la hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğini gözden kaçıramayız. Hamas korkunç saldırılar yapıyor ve bunun sonucunda onlar da acı çekiyor." dedi.
22:39: Gazze'de İsrail'in öldürdüğü siviller yakınları tarafından teşhis ediliyor. İsrail son 6 günde 614'ü çocuk 370'i kadın 1900 Filistinliyi şehit etti.
22.30 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenleniyor.
22:15 Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.
21:55: BBC MUHABİRLERİ ALIKONULDU
BBC'den yapılan açıklamada, İsrail polisinin BBC muhabirlerini alıkoyduğu ifade edildi. Açıklamada, "İsrail polisi, BBC muhabirlerini silah zoruyla tutuyor." denildi.
21:46: GAZZE'YE 6 GÜNDÜR YARDIM GİDEMİYOR
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.
Gazze'ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı.
Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, "Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü." dedi.
"Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi'ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor." diyen Dujarric, yardımların başlaması için "İsrail'in yeşil ışık yakması gerektiğinin" altını çizdi.
21:36: NETANYAHU: BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz" dedi.
"HAMAS'I YOK EDECEĞİZ"
Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.
21:30: İSRAİL DAKİKALAR SONRA HASTANEYİ VURACAK!
Sınır tanımayan doktorlar: Yüzlerce hasta şuan tahliye ediliyor.
20:56: YARDIM ELİ MISIR'A ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yardım uçağının Mısır'a ulaştığını açıkladı. Koca, "Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.
20:47 GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: ÇOCUK HASTANESİNİ FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR
Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı.
Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.
20:43: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.
20:33: BM GENEL SEKRETERİ'NDEN İSRAİL'E ÇAĞRI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun bir milyondan fazla insanın Gazze'yi boşaltması emrini vermesinin ardından İsrail'e "insani bir felaketin önlenmesi" çağrısında bulundu. Sözcü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter ve ekibi telefonlarla çalışıyor. İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde ve onları bir insani felaketi engellemeye çağırıyor." dedi.
20:30: Hamas'ın Tel Aviv'e gönderdiği füzeler Demir Kubbe tarafından imha edildi.
20:15: Katar Emiri, Gazze'deki bombalamaların durdurulmaması halinde dünyaya gaz arzının durdurulacağını duyurdu: "Filistin meselesi, topraklarından koparılan, vatanından kovulan bir halkın meselesidir."
19:31 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürdü.
19:30 İsrail ordusu tanklar eşliğinde Gazze'de baskınlar düzenledi.
19:28: İsrailli piyade birlikleri de lokal baskınlarda yer aldı.
19:14 DSÖ'DEN AÇIKLAMA: SİVİLLERİN GİDECEK YERİ KALMADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığını duyurdu.
19:03 BLINKEN ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Blinken yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Abbas ile görüştüm." dedi.
18:47: İSRAİL LÜBNAN'DA HİZBULLAH NOKTALARINI VURDU
Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Lübnan'daki Hizbullah noktalarının vurulduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırına yakın Misgav Am kasabasına doğru Lübnan'daki Hizbullah noktalarından yapılan silah atışlarının tespit edildiği belirtilirken, topçu ve tank atışlarıyla karşılık verildiği aktarıldı. İsrail bombardıman sırasında Reuters'in canlı yayın aracını vurdu. 1 gazeteci hayatını kaybederken 3 gazeteci yaralandı.
17:52: TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ
Aljazeera İsrail'in Tel Aviv ve çevre kentlerinde roket sirenleri duyulduğunu yazdı.
16.45 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık daha önceki açıklamasında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
16.20 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.
BUNUN İNSANLIKTA YERİ YOK
15.43 Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.
Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.
İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.
15.36 Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki nüfusu sınır dışı etme suçuna karşı Birleşmiş Milletlere (BM) acil müdahale çağrısında bulundu.
Arap Birliği, İsrail ordusunun bu sabah Gazze sakinlerine yaptığı "evlerini boşaltmaları ve güneye gitmeleri" yönündeki çağrısı üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.
ABBAS'TAN İKİNCİ NEKBE UYARISI
15.22: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.
Görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirten Abbas, Gazze'dekilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu ifade ederek bunun "ikinci Nekbe olacağını" söyledi.
Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çağrısında bulunan Abbas, "Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet verememesi ve tüm insani hizmetlerin durması nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunuyoruz." dedi.
Abbas, sözlerine şöyle devam etti:
"Sömürgecilerin, Batı Şeria'da Filistin mülteci kamplarında, köylerinde ve kentlerindeki halkımıza yönelik terörüne son verilmesi gerekiyor. Radikal Yahudi yerleşimcilerin gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerekiyor."
İki taraftan da sivillerin öldürülmesine ya da cezalandırılmasına karşı olduğuna dikkati çeken Abbas, sivillerin ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Abbas, barış ve güvenliğin Filistin halkına meşru haklarının verilmesiyle sağlanacağını vurgulayarak, siyasi çözüme ulaşılması ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini kaydetti.
NEKBE NEDİR?
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle her yıl 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.
13.47 BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde.
11.29 UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.
10.40 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile uçaklar yola çıktı. Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi.
10.13 İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.