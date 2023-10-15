CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!

35 BİN FİLİSTİNLİ HASTANEYE SIĞINDI İsrail 'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı. Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze 'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti. İLK YARDIM EKİPLERİNİ BİLE VURDULAR Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekipleri de saldırıya uğradı. MORGLAR DOLDU TAŞTI! HASTANE ÖNÜNDE ŞEHİT CENAZELERİ Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun kötüleşmesiyle, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini kapasitesi dolan El Şifa Hastanesi önüne koymaya başladı.

İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.The New York Times'da yer alan habere göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtı hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti. İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

Bölgede yaşananları A Haber'den Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt canlı yayın ile aktarıyor.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

Paylaşımda, "Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor. " ifadeleri yer aldı.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TEMEL İHTİYAÇLARDAN YOKSUN Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti. ICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti. GAZZE'DE SİYONİST BASKINLAR Öte yandan İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze 'de baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katılıyor.

03:44 İsrail, Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinliyi öldürdü, 800'ünü yaraladı



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

01: 04 İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera'daki İran destekli gruplar hedef aldı

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı.

Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Dera'nın kuzeyinde Neva ilçesinin kuzeybatısında Bekkar köyünün yakınlarında İran destekli gruplar, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki el Fares Tepesi'ne saldırdı.

İsrail güçleri ise saldırıların düzenlediği yere, Tsil ile Sehm arası ve Tsil ile Ayn Dakar arasındaki bölgelere en az 20 adet topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

İsrail Ordusu, Suriye tarafından 2 adet roketin atıldığının gözlemlendiğini, roketlere karşılık verilerek düşürüldüğünü duyurmuştu.

00:28 Cumartesi'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 2228'e, yaralı sayısı ise 8744'ye yükseldi.



00:07 İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi

00:01 İsrail savaş uçakları, Halep Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.





23:20 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.



23:15 ABD Başkanı Joe Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

22:36 İsrail'in Suriye'ye yönelik yoğun topçu atışı yaptığı bildirildi.

22:31 Gazze Sağlık Bakanlığı Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 45 aile nüfustan silindi.



20:35 İsrail ordusu: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız.



18.40 Hamas'tan İsraile yanıt: Ne yaparsanız yapın, topraklarımızı terk etmeyeceğiz.







18:08 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırında. İsrail askerleriyle konuşan Netanyahu "Sonraki aşamaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

16.15 İşgalci İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

16.00 İsrail'in verdiği süre doldu!

15.20 BM, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine sığınan tüm sivilleri koruma çağrısında bulundu.

SINIRDA ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ YARALANDI



A Haber ekibi bölgeden aktarıyor! İşte canlı yayında top atışı pic.twitter.com/qD6P5AX5a7 — Takvim (@takvim) October 14, 2023

15.00 İsrail sivillere verdiği süre dolmadan Gazze'yi bombalamaya başladı.

13.40 BM: "Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında"



12.59: İsrail savunma güçleri (IDF), 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nu yöneten Hamas komutanı Ali Kadı'nın "ortadan kaldırıldığını" söyledi. İsrail ordusu, cumartesi günü Kadı'nın İsrail istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. İsrail ordusu 2005 yılında İsraillileri kaçırıp öldürmek suçundan tutuklanan Kadı'nın Hamas'ta esir tutulan IDF askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakıldığını belirtti.

12.45: İsrail Filistinlileri Gazze'den çıkmaya zorlarken Hamas Tel Aviv'i roket yağmuruna tuttu.Son bir saat içinde Tel Aviv'de sürekli roket atıldı.

KARA HAREKATI HAZIRLIĞI HIZLANDI

12.34: İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatı arttırdı. İşgalci İsrail Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'ta tank ve zırhlı araçların sevk edildiği noktalarda beklemeye devam ediyor.

724 ÇOCUK KATLEDİLDİ

12.34 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.

12.17: Ürdün Kralı Abdullah, Gazze savaşını sona erdirmek için destek toplamak üzere Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

Hükümdar Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

12.12 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu.

11.41: Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 324 Filistinlinin öldüğünü, 1000 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. Kurbanların yüzde 66'sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi.

11.38: El Cezire'nin aktardığına göre Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine doğru yeni bir roket bombardımanı başlatıldı.

10.41: BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, bu binalardaki "5.540 konutun" yıkıldığını ve yaklaşık 3.750 evin daha ağır hasar görüp oturulamaz hale geldiğini bildirdi.

10.32: İsrail bölgeyi bombalayacağını belirterek Filistinlileri Gazze'den ayrılmaya zorlarken Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne ise sağlık ekiplerinin hastaneyi tahliye etmeyi reddettiğini söyledi. Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız."

10.00: İsrail ordusunun Filistinli sivillere Gazze'den "güvenli bir şekilde" hareket etmeleri için verdiği süre başladı.