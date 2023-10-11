Gazze’de siyonist katliam! İsrail fosfor bombası kullanıyor: Bu ilk değil

İşgal devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombasıyla saldırdı.
İşgal devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombasıyla saldırdı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaptı.
"İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosfor kullanıyor." ifadelerine yer verdi.
SAVAŞ SUÇU KESİNLEŞTİ
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda İsrail fosfor bombası kullandığı kesinleşti.
İSRAİL BANKAYI HEDEF ALDI
Öte yandan İsrail, Han Yunus bölgesinde bulunan bir bankayı füzelerle hedef aldı.
Görüntülerde füzenin bankanın giriş katına girdikten sonra büyük bir patlamayla infilak etmesi sonrası binanın yerle bir olduğu görülüyor.
FOSFOR BOMBASI YASAKLANDI
Beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcı, "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alıyor.
FİLİSTİN'DE ÇOCUK OLMAK— Takvim (@takvim) October 11, 2023
Bir karede 2 farklı hayat, 2 farklı dert, 2 farklı hayal... 💔 #Filistin
Bomba infilak ettiğinde beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılıyor. Fosfor maddesi oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alıyor, 800 derece sıcaklığa ulaşıyor.
İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar nüfuz eden ciddi kimyasal yanıklara neden oluyor. Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde de ciğerlerde yaralar hatta yanıklar oluşturuyor.
Kişi ya boğularak ya da vücudunun içindeki yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Fosfor bombasının insan sağlığına olduğu kadar çevreye de zararları bulunuyor. Sebep olduğu yangınlar, ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor.
İSRAİL'İN İLK SALDIRISI DEĞİL
İsrail 2014'te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdiği 51 gün süren saldırılar sırasında da Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vurmuştu.
8 Temmuz 2014'te başlayan saldırılar için, uluslararası raporlara da "en uzun ve en şiddetli" betimlemesiyle yansıdı.
Saldırılarda Gazze'nin alt yapısı ağır hasar aldı, sanayi tesisleri yıkıldı, ekonomi çöktü. Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı. 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi de yaralandı.
FOSFOR BOMBASI NEDİR?
Fosfor bombaları, özellikle beyaz fosfor içerenler, çeşitli çatışma ve savaşlarda kullanılmıştır. Beyaz fosfor, yanıcı özelliklere sahip olduğu için hem hedefleri yakmak hem de duman oluşturarak görüşü engellemek amacıyla kullanılmıştır. Fosfor bombalarının tarih boyunca kullanıldığı bazı önemli olaylar şunlardır:
II. Dünya Savaşı: Hem Müttefikler hem de Mihver Devletleri beyaz fosforu çeşitli şekillerde kullandı. Özellikle hava bombardımanlarında ve topçu mermilerinde kullanılmıştır.
Kore Savaşı (1950-1953): Amerikan ve Birleşmiş Milletler kuvvetleri, Kuzey Kore ve Çin kuvvetlerine karşı beyaz fosfor mühimmat kullandı.
Vietnam Savaşı: Amerikan kuvvetleri, Vietkong'a karşı beyaz fosfor bombalarını ve diğer mühimmatları kullandı.
Irak Savaşı (2003-2011): Amerikan ve bazı koalisyon kuvvetleri, beyaz fosforu Fallujah gibi bazı bölgelerdeki operasyonlarda kullanmıştır.
YAPAY ZEKA KATİL İSRAİL DEDİ
Gazze Çatışmaları: İsrail'in, bazı Gazze operasyonları sırasında beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığı iddia edilmiştir.
NEDEN SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR?
Beyaz fosforun kullanımı sık sık tartışma konusu olmuştur, çünkü ciddi yanıklara ve ağır yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca, sivil bölgelerde bu tür mühimmatların kullanımı sivil kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukukta ve savaş kurallarında çeşitli kısıtlamalarla düzenlenmiştir.
"İSRAİL'İN ELİNİ ÇOK ZAYIFLATIR"
Öte yandan Güvenlik Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASAK
Özgöker, "Uluslararası arenada İsrail'in elini çok zayıflatır. Çünkü 1970'lerden beri BM bünyesinde biyolojik kimyasal silahların kullanılması yasaklandı. İsrail de buna imza koydu. ABD de imza koydu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o zaman BM yokken bile Almanlar kimyasal silah attı diye Belçika ve Fransa'ya Almanya'ya büyük tazminatlar yıktılar. Ortada ne uluslararası anlaşma vardı ne BM vardı. Şimdi her türlü biyolojik ve kimyasal silah uluslararası hukuka göre yasak. Bunu yapanlar da ağır şekilde cezaya tabii olacaklar" dedi.
BATI DESTEĞİNİ ÇEKMEK ZORUNDA KALIR
İşgal devleti İsrail'in sivilleri hedef aldığına dikkat çeken Özgöker, "İsrail'in böyle bir hata yapması pek akıl karı değil. Çünkü Batı da bu sefer destekleyemeyecek. Bütün hepsi o anlaşmayı imzaladı. Eğer bunu ispatlarlarsa bu İsrail'in başını derde sokar. İsrail'i destekleyen çoğu ülkenin desteklemekten vazgeçmesini en azından tarafsız kalmasına neden olur. Böyle bir hakkı yok. Uluslararası hukuka göre sivil hedefler vurulmaz." ifadelerini kullandıç