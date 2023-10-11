Gazze’de siyonist katliam! İsrail fosfor bombası kullanıyor: Bu ilk değil

SAVAŞ SUÇU KESİNLEŞTİ Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda İsrail fosfor bombası kullandığı kesinleşti. İSRAİL BANKAYI HEDEF ALDI Öte yandan İsrail, Han Yunus bölgesinde bulunan bir bankayı füzelerle hedef aldı.

Görüntülerde füzenin bankanın giriş katına girdikten sonra büyük bir patlamayla infilak etmesi sonrası binanın yerle bir olduğu görülüyor.

İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar nüfuz eden ciddi kimyasal yanıklara neden oluyor. Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde de ciğerlerde yaralar hatta yanıklar oluşturuyor.

FİLİSTİN'DE ÇOCUK OLMAK Bir karede 2 farklı hayat, 2 farklı dert, 2 farklı hayal... 💔 #Filistin

Kişi ya boğularak ya da vücudunun içindeki yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Fosfor bombasının insan sağlığına olduğu kadar çevreye de zararları bulunuyor. Sebep olduğu yangınlar, ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor.

İSRAİL'İN İLK SALDIRISI DEĞİL

İsrail 2014'te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdiği 51 gün süren saldırılar sırasında da Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vurmuştu.

8 Temmuz 2014'te başlayan saldırılar için, uluslararası raporlara da "en uzun ve en şiddetli" betimlemesiyle yansıdı.

Saldırılarda Gazze'nin alt yapısı ağır hasar aldı, sanayi tesisleri yıkıldı, ekonomi çöktü. Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı. 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi de yaralandı.