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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 21:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 21:52

İsrail, hastaneleri vuracağını açıkladı! "Hastaneyi boşaltın, vuracağız"

İsrail, Gazze’de bulunan Al Awda hastanesinin tahliyesi için sadece iki saat süre verdi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının 7. gününde, İsrail ordusu "hastaneyi boşaltın, vuracağız" açıklamasında bulundu.

İsrail'in 'hastane' açıklamasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar, tahliye kararına rağmen personelinin hastaları tedavi etmeye devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin devam eden kan dökme ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları" kınadı.

Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, "Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

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