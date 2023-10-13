İşgalci İsrail’den Gazze’de sistematik soykırım! Çocuk hastanesine fosfor bombası attılar, konvoyu vurdular: Morglarda yer kalmadı

Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.
614'Ü ÇOCUK 1900 ŞEHİT
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.
ÇOCUK HASTANESİNE FOSFOR BOMBASI ATTILAR
İşgalci İsrail, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini vuracak kadar katliamın dozunu artırdı. Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı.
SİSTEMATİK KATLİAM: ÖNCE YERİNDEN ET SONRA KATLET
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için 13 Ekim akşamına kadar süre vermişti.
İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
"YENİ BİR KATLİAM"
Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.
Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı.
Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.
İLK YARDIM EKİPLERİNİ BİLE VURDULAR
Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.
Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.
MORGLAR DOLDU TAŞTI! HASTANE ÖNÜNDE ŞEHİT CENAZELERİ
Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun kötüleşmesiyle, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini kapasitesi dolan El Şifa Hastanesi önüne koymaya başladı.