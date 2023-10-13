İşgalci İsrail’den Gazze’de sistematik soykırım! Çocuk hastanesine fosfor bombası attılar, konvoyu vurdular: Morglarda yer kalmadı

SİSTEMATİK KATLİAM: ÖNCE YERİNDEN ET SONRA KATLET Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistin lilerin bölgenin güneyine geçmek için 13 Ekim akşamına kadar süre vermişti. İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

"YENİ BİR KATLİAM"

Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.

Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı.



Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.



İLK YARDIM EKİPLERİNİ BİLE VURDULAR

Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.



Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.