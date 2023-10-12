ABD yine neyin peşinde? Biden "gördüm" dedi Beyaz Saray "görmedi" dedi

İsrail Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor.

BEYAZ SARAY YALANLADI Biden'ın sözlerinin ardından CNN 'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "Teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

ABD İSRAİL'E AÇIK DESTEK VERİYOR

ABD işgalci İsrail'e açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." dedi.

SİLAH VE MÜHİMATT DESTEĞİ

Öte yandan ABD gelişmiş mühimmat taşıyan ABD uçağı ve USS Gerald R. Ford uçak gemisini de İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderdi.