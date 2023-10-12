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ABD yine neyin peşinde? Biden "gördüm" dedi Beyaz Saray "görmedi" dedi

İsrail abluka altına aldığı Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor. Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getiren ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" dedi. Biden'ın sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın söz konusu iddialara dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediği söylendi.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 09:47 Güncelleme 12 Ekim 2023, 10:20
ABD yine neyin peşinde? Biden gördüm dedi Beyaz Saray görmedi dedi

Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail güçleri abluka altındaki Gazze'de katliama başladı!

İsrail Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor.

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BİDEN'DAN: KAFASI KESİLEN ÇOCUKLAR GÖRDÜM İDDİASI
Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getiren ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" dedi.

BEYAZ SARAY YALANLADI
Biden'ın sözlerinin ardından CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "Teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

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ABD İSRAİL'E AÇIK DESTEK VERİYOR
ABD işgalci İsrail'e açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." dedi.

SİLAH VE MÜHİMATT DESTEĞİ
Öte yandan ABD gelişmiş mühimmat taşıyan ABD uçağı ve USS Gerald R. Ford uçak gemisini de İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderdi.

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisi paylaşılarak, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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İSRAİL'İN KATLİAMI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla operasyon başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBARDIMANA TUTTU
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İşgalci İsrail'in saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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