ABD’li senatör Lindsey Graham’dan skandal sözler: Gazze’yi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrail’in yanındayım...

İşgalci İsrail'in Gazze'de ablukaya aldığı Filistinlilere yönelik katliamı devam ederken ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan skandal açıklamalar geldi.
"İSRAİL'LE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTEMİYORLAR"
Filistinlilerin İsrail ile bir arada yaşamak istemediğini iddia ederek durumun bir "din savaşı" olduğunu savundu.
"BURADA DİNİ BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"
Graham, "Burada dini bir savaşın içindeyiz. İsrail'in yanındayım." dedi.
Skandal bir çağrı yapan Lindsey Graham, "Ne gerekiyorsa yapın, yeri dümdüz edin." diyerek Gazze'yi işaret etti.
Lindsey Graham, iki devletli çözüm istenmediğini ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:
"Tek devletli çözüm istiyorlar. Yahudi devletini yok etmek istiyorlar."
Lindsey, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden'a atıfta bulunan Graham "İran saldırıların arkasında olduğunu reddetti, ancak ortada bir kanıt yok" diyerek şunları söyledi:
"Hamas bu saldırı için aylarca hazırlandı. Bu hava, deniz ve kara saldırısıydı. İran'ın haberi olmadan bunun olma olasılığı yok. İran ile Hamas arasındaki ilişkiyi biliyorsanız İran'ın açıklamalarına inanmanız imkansızdır"