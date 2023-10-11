ABD’li senatör Lindsey Graham’dan skandal sözler: Gazze’yi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrail’in yanındayım...

İşgalci İsrail'in Gazze'de ablukaya aldığı Filistinlilere yönelik katliamı devam ederken ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan skandal açıklamalar geldi.

"İSRAİL'LE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTEMİYORLAR"

Filistinlilerin İsrail ile bir arada yaşamak istemediğini iddia ederek durumun bir "din savaşı" olduğunu savundu.

"BURADA DİNİ BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"

Graham, "Burada dini bir savaşın içindeyiz. İsrail'in yanındayım." dedi.