Batı basını yine şaşırtmadı! Tek Tweetle kirli algı: Filistinliler öldü İsrailliler öldürüldü

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, günlerdir Gazze'yi bombardımana tutuyor. Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden yüzlerce Filistinliyi adeta katliama tabi tutarken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu "Orta Doğu'yu değiştireceğini" Filistin'i tehdit ediyor. Hamas-İsrail savaşının dördüncü gününde Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken Batı basını ise tarafını bir kez daha açıkça belli etti ve İsrail silahlarıyla hayatını kaybeden yüzlerce Filistinliyi yok sayarken İsraillilere desteğini açıkça gösterdi.

FİLİSTİNLİLER KENDİ KENDİLERİNE Mİ ÖLDÜ?

BBC'nin yayımladığı bir haberde "Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 500 kişi öldü." ifadesi kullanılırken İsrail'deki durum hakkında ise "İsrail'deki saldırılarda 700 kişi öldürüldü." İfadesine yer verilmesi tepki çekti. Batı basını her zamanki gibi Filistinlilerin hayali kurşunlar karşısında kendi kendine ölmüş gibi bir tavır takınıyor.