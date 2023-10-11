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Batı basını yine şaşırtmadı! Tek Tweetle kirli algı: Filistinliler öldü İsrailliler öldürüldü

Hamas’ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze’ye adeta ölüm yağdırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistin’i yok etmekle tehdit ederken Batı basını ise İsrail kurşunlarıyla ölen Filistinlileri yok sayarken İsraillilere ise methiyeler düzüyor. BBC, Daily Mail ve Sky News gibi birçok Batılı yayın kuruluşu Hamas-İsrail savaşı ile ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya çıkardı. Filistinliler için "öldü" diyen BBC, İsrailliler için ise "öldürüldü" ifadesini kullanarak bir skandala daha imza attı.

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Giriş Tarihi 10 Ekim 2023, 15:59 Güncelleme 11 Ekim 2023, 16:53
Batı basını yine şaşırtmadı! Tek Tweetle kirli algı: Filistinliler öldü İsrailliler öldürüldü

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SESLİ DİNLE

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, günlerdir Gazze'yi bombardımana tutuyor. Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden yüzlerce Filistinliyi adeta katliama tabi tutarken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu "Orta Doğu'yu değiştireceğini" Filistin'i tehdit ediyor. Hamas-İsrail savaşının dördüncü gününde Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken Batı basını ise tarafını bir kez daha açıkça belli etti ve İsrail silahlarıyla hayatını kaybeden yüzlerce Filistinliyi yok sayarken İsraillilere desteğini açıkça gösterdi.

FİLİSTİNLİLER KENDİ KENDİLERİNE Mİ ÖLDÜ?

BBC'nin yayımladığı bir haberde "Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 500 kişi öldü." ifadesi kullanılırken İsrail'deki durum hakkında ise "İsrail'deki saldırılarda 700 kişi öldürüldü." İfadesine yer verilmesi tepki çekti. Batı basını her zamanki gibi Filistinlilerin hayali kurşunlar karşısında kendi kendine ölmüş gibi bir tavır takınıyor.

İSRAİLLİLERE METHİYE HAMAS'A "VAHŞİ"

İngiliz Daily Mail ise Netanyahu'nun Hamas militanlarına yönelik tehditlerini "Netanyahu'nun Hamas'ın vahşilerine sözü" başlığı ile yayımladı.

Daily Mail, ayrıca, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden İsraillilere methiyeler düzerken Gazze'de füze yağmuruna tutulan yüzlerce Filistinlinden söz etmedi.

BUNA "TİMSAH GÖZYAŞI" DENİR

CNN canlı yayınına katılan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby ise çatışmaları ağlamaklı şekilde yorumladı ve İsrail'İn Gazze'Ye düzenlediği saldırıyı ağzına bile almadı.

MİSİLLEME DEĞİL SOYKIRIM

Bir diğer İngiliz gazetesi Sky News ise "İsrail-Hamas savaşı: Gazze sınırına çok sayıda tank yığılırken İsrail'de 1.500 militanın cesedi bulundu" başlıklı haberinde İsrail'in Gazze'yi kuşatıp yiyecek, elektrik ve suyu keseceğine yönelik haberi sadece Aksa Tufanı Operasyonu'na karşılık bir misilleme olarak tanımladı.

FİLİSTİNLİ DİPLOMATA CANLI YAYINDA BASKI

Batı basını açıkça İsrail'i destekleyip Filistinlilerin canını hiçe sayarken İngiliz televizyonu BBC'ye katılan Filistinli diplomat Hüsam Zomlot ise Hamas'ın saldırılarını kınaması için baskı yapan sunucuyu şaşkına uğrattı. BBC sunucusu Lewis Vaughan Jones'un "İsrail'de masum insanların hayatını kaybetmesinden pişmanlık duyuyor musunuz?" şeklindeki soru ile yaptığı baskıya tepki gösteren Zomlot önce "Her can kaybı elbette üzücü ve trajiktir." cevabını verdi.

Sunucu Jones aynı soruyu tekrarlamaya devam ederken Zomlot'u "şiddeti kınamayı reddetmekle suçladı. Zomlot ise İngiliz sunucuya şu sözlerle tepki gösterdi:

Ne zaman İsrailliler ölse bizi buraya getiriyorsunuz. Batı Şeria'da son birkaç ayda 200'den fazla Filistinli öldürülürken neden çağırmadınız? İsraillilerin son 48 saate şahit olduklarını, Filistinliler son 50 yıldır her gün yaşıyor. Gazze'deki durumu biliyorsunuz, burası dünyanın en büyük açık hava hapishanesi.
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