CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile Gazze'yi fethetmeyi planladığını belirtti. İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ını planı için "Ekipman, lojistik malzeme ve diğer veriler, teröristlerin bölgede kalmayı beklediklerini ve böyle bir operasyona hazırlıklı olarak geldiklerini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail 'de Hamas 'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. 7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de ölü sayısı 1055'e ulaştı. İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren Hamas ise 10 Ekim'de belirttiği üzere saat 17.00'da Aşkelon'a saldırdı. Bölgede çatışmalar devam ederken ABD ise İsrail'e destek için ikinci uçak gemisini İsrail'e gönderdi. Hamas'ın silahlı kolu El Kassam subayları ise İsrail'e sızmaya devam ediyor.

İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR

1000 Hamas savaşçısını öldürdüklerini söyleyen İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığı iddia edildi. Uydu görüntüleri ise Gazze'deki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

TEL AVİV TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR

İşgalci İsrail'i açıkça destekleyen ve Hamas-İsrail savaşı ile ilgili skandal yayınlar yapan İngiliz Daily Mail gazetesi, İsrailli bir savunma yetkilisinin Gazze'ye yönelik tehditlerini yazdı. Daily Mail'in haberine göre İsrailli savunma yetkilisi, "Gazze'nin bir 'çadır kent' haline geleceğini ve Hamas'ın haftasonu terör saldırılarının intikamını almak için her binayı yerle bir edeceğine" dair söz verdi. Öte yandan bu sabah ABD USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağını İsrail'e gönderdi. İsrail devlet televizyonu ABD'nin Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılacağını iddia ediyor fakat İsrail'den Gazze'ye yapılan yığınak, Tel Aviv'in işgal planının açık bir göstergesi.

ŞAM VE HALEP HAVALİMANI VURULDU

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.

Yerel medya kanalı Sham FM, İsrail'in saldırısının Suriye hava savunmasının saldırıya tepki olarak başlatıldığını aktardı.

SURİYE'DEN İSRAİL'DE ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.





İşte dakika dakika yaşananlar…

02:05 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı. Sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, "uyarı yapmadan" Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kaynaklar, yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda kişinin bulunduğunu kaydetti.

00:19 İnsan Hakları İzleme örgütü: "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı"

23.28 Arap Basını: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cabalaya kampındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında 25 Filistinli öldürüldü.

23.03 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 612 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

21.20 Gazze'de bombardımanlar devam ediyor. O noktadan siyah dumanlar yükselirken Gazze'de artık elektrik yok. Tüm şehir karanlığa gömüldü.

21.00 Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turğut Alp Boyraz, bölgedeki tanklara dikkat çekerek 'yeni bir katliam mı?' sorularını beraberinde getirdi. İşte o açıklamalar;

Gazze sınırında bir kilometre uzaklıktaki Sderot'tayız. Askerler burayı çevirmiş durumda. Düzinelerce tank burayı çevirmiş durumda. 6 gündür bombalanan Gazze'yi bombalayan tanklar burada. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti sınırın her tarafı neredeyse tank, çok sayıda askeri ve zırhlı araç buradan geçiş yapıyor. Bir kara hazırlığımı bu? Bilmiyoruz.

Ancak işaretler her şeyin olabileceği yönünde. İsrail saldırılarının ardından bu abluka tamamen sıkılaştı. Ne su, ne gıda, ne de yakıt girişine izin veriyor İsrail. İsrail saldırı bitmek bilmiyor. Gazze 17 yıldır abluka altında, Filistin 70 yıldır işgal altında. Gazze tarafından da zaman zaman roketler atılıyor. Zannediyorum şu anda roket saldırı devam ediyor.

Zaman zaman İsrail içerisinde Filistinli grupların sızma girişimi hala devam ediyor. Burada büyük bir öfke var. Yakalım yıkalım diyorlar. Hukuksuz bir şekilde abluka altında tutulan mutlak bir bombardıman altında tanklar, askeri araçlar, obüsler, uçaklar, jetler ve insansız hava araçlarıyla İsrail Gazze'ye bombalamaya devam ediyor.

"MEDYA ÜZERİNDEN BİR SAVAŞ VAR"

İsrail ordusunun düzenlediği tura katılan bazı Batılı ve İsrailli gazeteciler bir haber yayınlamıştı. Demişlerdiki 'Biz bazı askerlerden duyduk, kafası kesilen bebekler var' diye. Biz de İsrail ordusunu aradık böyle bir barbarlık var mı? Varsa biz de bunu yazmak istiyoruz. Teyit ediyor musunuz dedik. Hayır, elimizde öyle bir bilgi yok dediler. Sadece tanklarla değil, medya üzerinden de bir savaş yürütüyorlar.

19:56 Sderot kentinde onlarca İsrail tankı savaş için hazırlanıyor.

14:41 Suriye yönetimine yakın basın, İsrail ordusunun Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Havalimanlarının hizmet dışı kaldığı öğrenildi.



İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI GERİ DÖNDÜ

Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı'nın uçağı gelişmeler üzerine Suriye hava sahasından geri döndü.





14.00 İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

13.30 BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı.



12.59 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.



12.52 BM Filistin Özel Raportörü, "Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur." açıklamasında bulundu.



12.07 İSRAİL REHİNE SAYISINI AÇIKLADI



İsrail ordusu, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

Sözcü Hagari, 97 aileye akrabalarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini ilettiklerini kaydetti. Öte yandan İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, kayıpları bulmak için istihbari ve operasyonel açıdan çaba gösterdiklerini söyledi.

800'DEN FAZLA KAYIP İHBARI VAR

Emekli general Hirsch ayrıca rehinelerin ailelerine devlet yardımı sağlamak için de çabaladıklarını ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Aileler Genel Merkezi Üyesi Samson Liebman, 800'den fazla kayıp başvurusu aldıklarını; başvuranların hepsinin birinci derece akraba olmadığını ifade etti. Liebman ayrıca, bilgi ve yardım sağlamak amacıyla 13 Ekim'de toplantı düzenleyeceklerini kaydetti. İsrail tarafı, rehinelerin sayısının 100'den fazla olduğunu savunurken, Hamas ise henüz net bir sayı vermedi.

11.41 Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde.

11.07 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in bombaladığı Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.