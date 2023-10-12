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CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. Kentte yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçerken işgalci İsrail ordusu kara harekatına hazırlanıyor. Tel Aviv'in soykırım politikası BM tarafındanda da tescillenmiş vaziyette. BM Filistin Özel Raportörü, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı" açıklamasını yaptı. Suriye devlet televizyonu İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Havalimanlarının hizmet dışı kaldığı öğrenildi. Öte yandan Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın açık kalacağını duyurdu.Takvim.com.tr bölgeden dakika dakika detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 09:26 Güncelleme 13 Ekim 2023, 07:38
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti

HABERİ
SESLİ DİNLE

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. 7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de ölü sayısı 1055'e ulaştı. İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren Hamas ise 10 Ekim'de belirttiği üzere saat 17.00'da Aşkelon'a saldırdı. Bölgede çatışmalar devam ederken ABD ise İsrail'e destek için ikinci uçak gemisini İsrail'e gönderdi. Hamas'ın silahlı kolu El Kassam subayları ise İsrail'e sızmaya devam ediyor.

"HAMAS'IN AMACI GAZZE'Yİ FETHETMEK"

İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile Gazze'yi fethetmeyi planladığını belirtti. İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ını planı için "Ekipman, lojistik malzeme ve diğer veriler, teröristlerin bölgede kalmayı beklediklerini ve böyle bir operasyona hazırlıklı olarak geldiklerini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

El Kassam Tugayları'nın İsrail'e ait askeri bölgeye sızma anları kamerada

El Kassam Tugayları İsrail'e sızma operasyonlarına devam ediyor. Hamas'ın silahlı kolunun İsrail'e ait askeri bölgeye sızdığı anlara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR

1000 Hamas savaşçısını öldürdüklerini söyleyen İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığı iddia edildi. Uydu görüntüleri ise Gazze'deki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

TEL AVİV TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR

İşgalci İsrail'i açıkça destekleyen ve Hamas-İsrail savaşı ile ilgili skandal yayınlar yapan İngiliz Daily Mail gazetesi, İsrailli bir savunma yetkilisinin Gazze'ye yönelik tehditlerini yazdı. Daily Mail'in haberine göre İsrailli savunma yetkilisi, "Gazze'nin bir 'çadır kent' haline geleceğini ve Hamas'ın haftasonu terör saldırılarının intikamını almak için her binayı yerle bir edeceğine" dair söz verdi. Öte yandan bu sabah ABD USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağını İsrail'e gönderdi. İsrail devlet televizyonu ABD'nin Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılacağını iddia ediyor fakat İsrail'den Gazze'ye yapılan yığınak, Tel Aviv'in işgal planının açık bir göstergesi.

ŞAM VE HALEP HAVALİMANI VURULDU
Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.

Yerel medya kanalı Sham FM, İsrail'in saldırısının Suriye hava savunmasının saldırıya tepki olarak başlatıldığını aktardı.

SURİYE'DEN İSRAİL'DE ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

Mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'de



İşte dakika dakika yaşananlar…

02:05 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı. Sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, "uyarı yapmadan" Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kaynaklar, yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda kişinin bulunduğunu kaydetti.

00:19 İnsan Hakları İzleme örgütü: "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı"

Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak?

23.28 Arap Basını: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cabalaya kampındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında 25 Filistinli öldürüldü.

23.03 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 612 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

21.20 Gazze'de bombardımanlar devam ediyor. O noktadan siyah dumanlar yükselirken Gazze'de artık elektrik yok. Tüm şehir karanlığa gömüldü.

Gazze Şeridi karanlığa gömüldü!

21.00 Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turğut Alp Boyraz, bölgedeki tanklara dikkat çekerek 'yeni bir katliam mı?' sorularını beraberinde getirdi. İşte o açıklamalar;

İsrail tankları kara harekatı için hazırlanıyor!

Gazze sınırında bir kilometre uzaklıktaki Sderot'tayız. Askerler burayı çevirmiş durumda. Düzinelerce tank burayı çevirmiş durumda. 6 gündür bombalanan Gazze'yi bombalayan tanklar burada. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti sınırın her tarafı neredeyse tank, çok sayıda askeri ve zırhlı araç buradan geçiş yapıyor. Bir kara hazırlığımı bu? Bilmiyoruz.

Ancak işaretler her şeyin olabileceği yönünde. İsrail saldırılarının ardından bu abluka tamamen sıkılaştı. Ne su, ne gıda, ne de yakıt girişine izin veriyor İsrail. İsrail saldırı bitmek bilmiyor. Gazze 17 yıldır abluka altında, Filistin 70 yıldır işgal altında. Gazze tarafından da zaman zaman roketler atılıyor. Zannediyorum şu anda roket saldırı devam ediyor.

Zaman zaman İsrail içerisinde Filistinli grupların sızma girişimi hala devam ediyor. Burada büyük bir öfke var. Yakalım yıkalım diyorlar. Hukuksuz bir şekilde abluka altında tutulan mutlak bir bombardıman altında tanklar, askeri araçlar, obüsler, uçaklar, jetler ve insansız hava araçlarıyla İsrail Gazze'ye bombalamaya devam ediyor.

"MEDYA ÜZERİNDEN BİR SAVAŞ VAR"
İsrail ordusunun düzenlediği tura katılan bazı Batılı ve İsrailli gazeteciler bir haber yayınlamıştı. Demişlerdiki 'Biz bazı askerlerden duyduk, kafası kesilen bebekler var' diye. Biz de İsrail ordusunu aradık böyle bir barbarlık var mı? Varsa biz de bunu yazmak istiyoruz. Teyit ediyor musunuz dedik. Hayır, elimizde öyle bir bilgi yok dediler. Sadece tanklarla değil, medya üzerinden de bir savaş yürütüyorlar.

19:56 Sderot kentinde onlarca İsrail tankı savaş için hazırlanıyor.

İsrail tankları kara harekatı için hazırlanıyor!

14:41 Suriye yönetimine yakın basın, İsrail ordusunun Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Havalimanlarının hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI GERİ DÖNDÜ
Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı'nın uçağı gelişmeler üzerine Suriye hava sahasından geri döndü.



14.00 İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Hamas el yapımı roketlerin üretimini gösteren bir video paylaştı

13.30 BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı.

12.59 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

12.52 BM Filistin Özel Raportörü, "Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur." açıklamasında bulundu.

12.07 İSRAİL REHİNE SAYISINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

Sözcü Hagari, 97 aileye akrabalarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini ilettiklerini kaydetti. Öte yandan İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, kayıpları bulmak için istihbari ve operasyonel açıdan çaba gösterdiklerini söyledi.

800'DEN FAZLA KAYIP İHBARI VAR
Emekli general Hirsch ayrıca rehinelerin ailelerine devlet yardımı sağlamak için de çabaladıklarını ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Aileler Genel Merkezi Üyesi Samson Liebman, 800'den fazla kayıp başvurusu aldıklarını; başvuranların hepsinin birinci derece akraba olmadığını ifade etti. Liebman ayrıca, bilgi ve yardım sağlamak amacıyla 13 Ekim'de toplantı düzenleyeceklerini kaydetti. İsrail tarafı, rehinelerin sayısının 100'den fazla olduğunu savunurken, Hamas ise henüz net bir sayı vermedi.

11.41 Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde.

11.07 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in bombaladığı Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.



11.03 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN, İSRAİL'DE
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen tarafından karşılandı.

09.20 İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

İŞGALCİ DEVLET AÇIKLADI: KARA HAREKATI İÇİN TARİH BELLİ DEĞİL

08.59 İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, kara operasyonuna henüz karar vermediklerini bunun için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

08.50 İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

08.35 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden iki subay ve bir askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.




07.11 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.


05:07 İSRAİL SAĞLIK BAKANI ARBEL, SALDIRI DÜZENLERKEN YARALANAN FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI
İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.


04:30 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1200'e, yaralıların sayısı da 5 bine yükseldi.

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'deki Şifa Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eburriş, "Şehitlerin sayısı 1200'ye yaklaştı, yaralılar da yaklaşık 5 bin kişi" dedi.

Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

03:26 İSRAİL, HAMAS'IN ELİNDEKİ ESİRLERİ GERİ ALMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı.

Toplantıda, Gantz'ın yanı sıra Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hazır bulundu.

Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi.

"İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun." diyen Gantz, bu gücün Gazze'de ve gerekirse Lübnan'da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Gantz, "Sevdiklerimizi vatanlarına geri getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 10 Ekim'deki haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen esir yakınları, hükümetin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasına tepki göstermiş ve "Gerekirse ülkeyi sarsma" tehdidinde bulunmuştu.

Dün İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın, hükümet kurma konusunda uzlaştığı belirtilmişti.


02:55 İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI: "SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA HASTANELERE 3 BİN 268 YARALI NAKLEDİLDİ"
İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.


01:38 Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur.

Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı.

Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi.

Hamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti:

"Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir"

Bedran, İslam ve Arap dünyasına dimdik ayakta duran Filistin halkının yanında yer almaları çağrısında da bulundu.

01:06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Bunun Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu savunuyorum." yorumunu yaptı.

Biden, İsrail'e verdikleri askeri desteği artırdıklarından bahsederek, Demir Kubbe'nin ikmali için mühimmat gönderdiklerini, Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi filosunu yönlendirdiklerini ve savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, "İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun." şeklinde konuştu. ABD'li rehineler konusunda da "çok şey" yaptıklarını kaydeden Biden, diğer yandan bu hususta bilgi veremeyeceğini ifade etti.



"SAVAŞ KURALLARI" VURGUSU

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini aktardı.

"Savaş kuralları vardır." diyen Biden, İsrail'in ülkeyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.

11 EKİM TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23:45 İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.
Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah'ın sabah antitank füzesi atmasının ardından İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki Ehl Kur'an Camisi'ni ve en az 5 evi hedef aldı.

Saldırı nedeniyle belde sakinlerinin çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail saldırısında evi isabet alan Ali Suveyd, yaptığı açıklamada, "Evde kahvaltı yapıyorduk. Bahçedeydik. Top sesleri gelince içeriye geldik ve ardından evimiz hedef alındı." dedi.

Suveyd, topçu atışlarının yanı sıra İsrail askerlerinin eş zamanlı olarak sürekli makineli silahlarla ateş açtığını ve aile bireylerinden birinin yaralandığını belirterek yaralı ile ambulansa binerek evinden uzaklaşabildiğini söyledi.



İSRAİL, LÜBNAN'DAN SIZMAYLA İLGİLİ UYARISININ "BEŞERİ HATA" OLDUĞUNU AÇIKLADI
İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığının, Lübnan'dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı (İHA) ile sızma girişimi gerçekleştirildiği gerekçesiyle uyarı yayınlamasının ardından ordu, yaptığı yazılı açıklamada acil durum uyarısının "beşeri hata" olduğunu bildirdi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan sınır bölgelerindeki vatandaşlarına sığınaklarında kalma uyarısını geri çeken ordu, açıklamasında, "şu an itibarıyla bir sızma yaşanmasının ihtimal dışı" olduğunu kaydetti.

21.04 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istediklerini bildirdi. Öte yandan BM'nin Mısır'ın Gazze'ye yardım için Refah Sınır Kapısı'nı açık tutmaya çalışacağına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İnsani yardımın ulaştırılması için ilave adımlara yol açmasını umuyoruz. Su, hastaneler için yakıtın tedariki gibi konular ve temel olarak insanların yaşamını sürdürmesiyle ilgili çok çok çok endişe duyuyoruz." dedi.

"Gazzelilerin kitlesel göç ve geri dönememeleri ihtimalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Dujarric, gelecek hakkında yorum yapamayacağını ifade ederek, "Sivillerin korunması gerekiyor. Halihazırda birçoğu yerinden edilen Gazzelilerin kitlesel göçüne tanık olmak istemiyoruz." diye konuştu.

20.36 Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kaldıklarını söylerken Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

20:21 Filistin Dışişleri: Saldırıda fosfor bombası kullanıldı.

20.00 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır'ın, Filistin halkına gerekli insani desteği sunmaya devam edeceğini ve bu amaçla Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını dile getirdi.



19:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail'in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

İsrail'e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır." diye konuştu.

19:30 BM Genel Sekreteri Guterres: "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var."

19:00 İsrail'in kuzeyinde yaşayanlardan evde kalmaları, kapıları kilitlemeleri ve ışıkları kapatmaları istendi.

18:30 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 171'i kadın, 326'sı çocuk olmak üzere 1100 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi.

15.00: İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

Gazze Enerji Kurumu Başkanı Celal İbrahim, akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle, bölgedeki tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıtın tükendiğini belirtti.

İbrahim, elektrik santralinin yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından Gazze Şeridi'nin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

"GAZZE ŞERİDİ'Nİ YAŞANMAZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"
Öte yandan Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sağladığı 120 megavatlık elektrik tedarikini durdurduğunu ifade etti.

"Bugün Gazze Şeridi'ndeki yapıların çatısındaki güneş pillerinin çoğunun tamamen hasar aldığını ve enerji üretemez halde olduğunu belirten bir rapor aldım." diyen Mulhim, şunları söyledi:

"İsrail'in şu anki hedefi Gazze Şeridi'ni tüm elektrik kaynaklarından mahrum bırakmak ve burayı yaşanmaz bir yer haline getirmek."

Gazze Şeridi'ndeki elektrik şirketi, 2010 yılından bu yana halkın ihtiyacını karşılamak için bazı yerlere elektrik verip diğerlerinde kesilmesine dayalı dönüşümlü bir tedarik sistemine başvuruyor.

Günde yaklaşık 550 megavattan fazla elektrik ihtiyacı olan Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından 120 megavat elektrik temin ediliyor. Gazze'deki enerji kaynaklarında 65, güneş enerjisinden de 20 megavat elektrik üretiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Gallant 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu dün İsrail'in, Mısır'ı Gazze'ye yardım göndermemesi konusunda uyardığını ve yardım kamyonlarını vurma tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

12.42: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1055'e yükseldi.

11.14: İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail askeri karakolunu hedef alan tanksavar ateşine yanıt olarak Lübnan topraklarına saldırdığını açıkladı.

10.56: BM, Gazze'ye 12 gün boyunca yiyecek ve su tedarikinin sağlanacağını açıkladı. BM Gazze'deki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Direktör Yardımcısı Jennifer Austin, "12 günlük yiyecek ve su ihtiyacımız var. Yollar kapalı, telefon hattımız yok, hava saldırılarıyla ağlarımız vuruldu. "Ne olup bittiğini bilmek bizim için gerçekten zor" dedi.

10.49: İsrail Askeri Sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'dan ülkenin kuzey mevzilerinden birine tank karşıtı ateş açıldığını bildirdi. Hagari, eski Twitter adıyla bilinen X hesabında, "Kısa bir süre önce Lübnan topraklarından Lübnan sınırındaki Arap el-Aramşe yakınlarındaki bir askeri karakola doğru tanksavar ateşi tespit edildi" ifadelerini kullandı.

09.57: Hamas'a bağlı medya, üst düzey Hamas komutanı Muhammed Deif'in kardeşi Abdülfettah Deif'in İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında Abdülfettah Deif ve bazı akrabaları öldürüldü.

İsrail'in kendisini öldürmeye yönelik sayısız girişiminden sağ kurtulan Deif, Hamas'ın askeri kolu El Aksa Tugayları'nın komutanıdır. Ağustos 2014'te İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Muhammed'in eşi ve yedi aylık oğlu, birlikte kaldıkları ailenin evinde öldürüldü.

İsrail defalarca suikast düzenledi! İşte Aksa Tufanı’nın arkasındaki isim: Misafir

09.53: Filistin Enerji Kurumu Başkanı Thafer Melhem, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tek elektrik santrali ve tek mevcut elektrik sağlayıcısının yakıtının 10 ila 12 saat içinde tükeneceğini söyledi. İsrail, "topyekün kuşatma" olarak adlandırdığı eylemin bir parçası olarak Pazartesi günü Gazze'ye kendi elektrik tedarikini kesmişti.

09.41: İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni hedef aldı.

İsrail İslam Üniversitesi ve çevresine bomba yağdırdı

Üniversite yetkilisi Ahmed Orabi, "Yoğun hava saldırıları üniversitenin bazı binalarını tamamen yok etti" dedi.

09.20: BM: (İsrail hava saldırılarında) Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

08.37 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

07:40 Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölen gazetecilerin isimlerinin Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime olduğu aktarılan açıklamada, Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'den de haber alınamadığı belirtildi.

07:21 İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.

03:56 Hamas: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir"

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı.

Nassar esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

03: 26 Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 8 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden de dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlatmıştı.

01.45: Gazze Sivil Savunması: Enkazın çokluğundan dolayı ekiplerimiz yetersiz kalıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

01.05: İsrail ordusu, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin evinin vurulduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

00:25 İsrail, Kassam sözcüsünün evi olduğunu iddia ettiği binayı yıktı.

00:15 Suriye'den İsrail'e füze atıldı.

00:04 ABD'den İsrail'e Mühimmat taşıyan uçak İsrail'e iniş yaptı.

İsrail saldırılarında 7 gazeteci öldü, 2 gazeteci kayıp!


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