Shani Louk gerçekleri! Annesi konuştu

Hamas'ın İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" isimli operasyon başlattı.
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz kalması sonucu birçok bölge roketlerle vuruldu.
İşgalci İsrail güçleriyle yaşanılan savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü gündem oldu.
SHANI LOUK'UN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Hamas'ın esir aldığı bazı İsrailliler Gazze'ye götürülürken bir kamyonetin arkasında yatan kadının görüntüsü çok konuşuldu.
Bacağındaki dövmeden söz konusu kadının Alman vatandaşı Shani Louk olduğu öğrenilirken sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Shani Louk'un Hamas tarafından çırılçıplak soyulduğu ve tecavüz edilip öldürüldüğü iddiaları hızla yayılırken gerçek bambaşka çıktı.
Louk soyulmadığı İsraillilerin düzenlediği müzik festivaline katılırken öyle giyindiği ve Hamas'a ait bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.