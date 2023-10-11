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Shani Louk gerçekleri! Annesi konuştu

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında bir kamyonetin kasasında görüntülenen Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatta olduğu öğrenildi. Sosyal medyada Shani Louk'un Hamas tarafından çırılçıplak soyulduğu ve tecavüz edilip öldürüldüğü iddiaları dolaşırken gerçek ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 16:23 Güncelleme 11 Ekim 2023, 16:26
Shani Louk gerçekleri! Annesi konuştu

Hamas'ın İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" isimli operasyon başlattı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz kalması sonucu birçok bölge roketlerle vuruldu.

İşgalci İsrail güçleriyle yaşanılan savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü gündem oldu.

SHANI LOUK'UN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Hamas'ın esir aldığı bazı İsrailliler Gazze'ye götürülürken bir kamyonetin arkasında yatan kadının görüntüsü çok konuşuldu.

Bacağındaki dövmeden söz konusu kadının Alman vatandaşı Shani Louk olduğu öğrenilirken sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Shani Louk'un Hamas tarafından çırılçıplak soyulduğu ve tecavüz edilip öldürüldüğü iddiaları hızla yayılırken gerçek bambaşka çıktı.
Louk soyulmadığı İsraillilerin düzenlediği müzik festivaline katılırken öyle giyindiği ve Hamas'a ait bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

"HASTANEDE OLDUĞUNA DAİR KANITLARIMIZ VAR"
Shani Louk'un annesi günlerdir kızı için yardım çağrısında bulunurken Alman basını söz konusu iddiayı gündeme getirdi.

Bild gazetesi dünyanın gündeminde Shani Louk isimli genç kızın hayatta olduğunu ve Filistin'de Hamas'ın bir hastanesinde tedavi altında olduğunu yazdı.

Haberde anne Ricarda Louk'un "Şu anda Shani'nin hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik." ifadeleri yer aldı.

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