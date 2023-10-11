Shani Louk gerçekleri! Annesi konuştu

Hamas'ın İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" isimli operasyon başlattı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz kalması sonucu birçok bölge roketlerle vuruldu.



İşgalci İsrail güçleriyle yaşanılan savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü gündem oldu.

SHANI LOUK'UN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hamas'ın esir aldığı bazı İsrailliler Gazze'ye götürülürken bir kamyonetin arkasında yatan kadının görüntüsü çok konuşuldu.