Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan LGBT'liler için özel merkez kuran CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne soruşturma

CHP LİDERİ FAHRİ LGBT ÜYESİ YAPILDI

Kılıçdaroğlu'na, bu ifadelerinin ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen bir grup LGBT üyesi tarafından sevgi gösterisinde bulunulmuştu.

LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT LOBİSİNE OMUZ VERDİ

Avrupa Birliği, ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD), birçok CHP'li belediye ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde bazı CHP'li belediyelerde "Eşitlik Birimi" adı altında LGBT lobisini kurumsal kimliğe büründürmek için bazı yapılar kuruldu.

YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin "kuir" ve "feminist" olduğunu, "LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını" ve "ikili cinsiyet sistemini sorguladığını" ifade ediyor.

Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.

Ayrıca derneğin "değerlerimiz" açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.