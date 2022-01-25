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    • 25.01.2022 11:39
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    SON DAKİKA: Çocuklara PKK ve LGBT tuzağı! İstanbul'da 'Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi'nde PKK ve LGBT propagandası yapılıyor

    Son dakika haberleri... İstanbul'da çocuklar için iğrenç bir tezgah kurulduğu ortaya çıktı. İstanbul’da 'Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi' adlı derneğin arkasında HDP’nin bulunduğu ortaya çıktı. Dernekte, çocuk hakları adı altında PKK ve LGBT propagandası yapılıyor. Dernekte sözde eğitim verenler arasında HDP üyeleri ve DHKP-C sempatizanları var.

    Çocuklara LGBT ve PKK propagandası

    HDP'nin, İstanbul/Bahçelievler'de örgütlenmek için çocuk evini kullandığı ortaya çıktı. 2017 yılında kurulan dernek ismini, Kobani'ye geçmek üzere yola çıkan ve Suruç'ta IŞİD'in bombalı eylemi sonrası yaşamını yitiren Uğur Özkan'dan alıyor. Dışarıdan bakıldığında çocuklar için gibi görünen derneğin aslında PKK'nın örgütlenme faaliyetinde araç olarak kullanıldığı yayınladıkları bildirilerde görülüyor.

    ÇOCUKLARA LGBT PROPAGANDASI
    Derneğin 29 Mayıs tarihli "Çocuk ve Toplumsal cinsiyet" eğitimi için yayınladığı görselde LGBT propagandası yapılıyor. Görselde dört çocuktan ikisi kadın ve erkek, diğer ikisi ise çift cinsiyetli olarak belirtiliyor. Resmi hesaplarından 20 Kasım 2021 tarihinde "Dünya Çocuk Hakları günü" dolayısıyla yaptıkları paylaşımda "Kürtlerin yoğun yaşadığı Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van gibi illerde panzer altında kalıp yaralanan, ölen çocukların sayısı her geçen gün artıyor ve suçlular herhangi bir cezaya dahi çarptırılmıyor" deniyor. Yine aynı gün yapılan başka bir paylaşımda "Anadili Türkçe olmayan çocuklar, dillerinden kopuk bir eğitim sistemiyle yüz yüzeler" diyerek PKK'nın "Anadilinde Eğitim" talebini dile getiriyorlar. Başka bir paylaşımda ise Türkiye'de çocuklar arasında etnik köken, din ve kültüre dayalı ayrımcılık yapıldığını iddia ediyorlar.

    EĞİTİMLERİ HDP'LİLER VE DHKP-C SEMPATİZANLARI VERİYOR
    Dernek, kurulduğu 2017 yılından itibaren düzenli aralıklarla atölye adı altında ücretsiz eğitimler veriyor. Eğitimcilerin bazılarının açık kaynaklarda yer alan paylaşımları ise işin boyutunu gözler önüne seriyor. Örneğin, "Pandeminin çocuk gelişimine etkileri" konulu panele eğitimci olarak katılan Eğitim-Sen Şube Başkanı Hüseyin ÖZEV, HDP seçim bürosu açılışına katılıyor ve "Bizler meclise" diye paylaşım yapıyor. HDP'ye yönelik operasyonlara karşı yapılan açıklamalara defalarca kez katılıyor. Derneğin sorumlularından Resul Çatar, daha önce yasadışı yapılan HDP'ye destek eyleminde gözaltına alınıyor. Yine eğitimcilerden Kemal Erol, 2020 yılında DHKP-C'li Ebru Timtik'i profil resmi yapıyor. Timtik, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinden sonra DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmış ve girdiği cezaevinde ölüm orucu ile intihar etmişti.

        TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN GÖZALTINA ALINMIŞLAR
        Çocuk evinin bildirilerinde yer alan irtibat numarasının sahibi ve Derneğin etkinliklerinde düzenleyici görevinde bulunan kişi Gökhan Özer. Özer'in pek çok HDP eyleminde fotoğrafı var. Ayrıca 2019 seçimlerinde HDP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi adayı. Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Mart 2019'da İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine gözaltına alınan 87 kişi'den biri.

        CHP İLE İTTİFAKIN BELGELERİ
        Daha önce terör propagandası yapmaktan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özer'in ikametinde yapılan aramada CHP ile seçim ittifakının belgeleri ele geçirilmişti. Savcılık ifadesinde belgelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Özer, o belgelerin seçim öncesi HDP'nin İstanbul il toplantılarında alınan kararlar olduğunu söyledi. Belgelerde CHP'nin kazanması halinde HDP'ye verilecek belediye eş başkanlıkları, başkan yardımcılıkları, meclis üyesi kadroları ile belediye birimleri yönetimi ve personel kadroları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı basına yansımıştı. Uğur Özkan Çocuk Evi Kültür Derneğin faaliyetlerinin ise CHP'li Bakırköy Belediyesine ait salonda yapması bu bakımdan dikkat çekiyor.

        ÇOCUKLARINI VERMEYEN AİLELER VAR
        Dört senedir faaliyet yürüten derneğin 100'ün üzerinde çocuk ve aile ile temasa geçtiği görülüyor. Aydınlık'ın edindiği bilgiye göre Bahçelievler'de aileler ücretsiz verilen bu eğitimlere önce sıcak baksa da "Uğur Özkan" ismini araştırdıktan sonra vazgeçiyor.

        UĞUR ÖZKAN KİMDİR?
        Dernek internet sitesinde misyonunu "Uğur Özkan anısını yaşatmak amacıyla onun yaşam felsefesine uygun olarak toplumun ilerlemesi" olarak tanımlıyor. 28 Şubat 1989 Cizre doğumlu Uğur Özkan üniversitede HDP bileşenleri içinde yer alan SYKP'ye üye oldu. HDP'nin İstanbul çalışmalarında aktif rol aldı. 20 Temmuz 2015 yılında "Kobani'nin yeniden inşası" adı altında terör örgütü YPG'ye yardıma gitmek için Suruç'a geldi. Buradaki 34 kişi ile birlikte IŞİD'in bombalı saldırısı yaşamını yitirdi. Cenazesinde Öcalan posterleri ile birlikte sözde PKK ve KCK bayrakları taşındı.

        ÇOCUK EVİ ŞARTLARINI TAŞIMIYOR
        Dernek İçişleri Bakanlığının resmi kayıtlarında faal olarak görünüyor. Fakat "Çocuk evi" olarak değil "Uğur Özkan Kültür Evi Derneği" adıyla. Çocuk Evi açma yeterliliği sağlamak için gerekli olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde yer alıyor. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evinin ise mobilya, bahçe, personel, kılık kıyafet, yemek vb gibi basit yeterliliklere bile sahip olmadığı fotoğraflarından anlaşılıyor. Yine Çocuk Yuvaları Yönetmeliği'nin 59. Maddesinde yer alan "Kuruluşta milli ve dini bayramlar ile önemli gün ve haftalar çeşitli etkinliklerle kutlanır. Çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olmak amacıyla müzik, resim, tiyatro, halk oyunları ve sportif etkinliklere yönelmeleri ile bu alanlardaki etkinlikleri izlemeleri sağlanır." gibi yükümlülüklerin hiç yapılmadığı görülüyor. Örneğin; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair dört yıl boyunca hiçbir etkinlik yapılmazken Uğur Özkan'ın doğum günü her sene kutlanıyor.

            CHP VE HDP EL ELE LGBT ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR
            Türkiye'yi bölme projeleri ile, aileyi ortadan kaldırarak çürümüş bir toplum yaratmayı hedefleyen LGBT propagandaları son yıllarda iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkıyor. 2020 yılında İstiklal Caddesinde toplanan LGBT'liler "Lubunyalar vardır, Kürdistan vardır" sloganları atmıştı. Aynı yıl CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde faaliyet yürüten Kent Konseyleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel afişler hazırlayarak 'eşcinsel çocuklar vardır' propagandası yaptılar. Yine geçen hafta HDP'li ve CHP'lilerin başlattığı "Trans çocuklar vardır" kampanyası da tepki çekmişti.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Çocuklara PKK ve LGBT tuzağı! İstanbul'da 'Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi'nde PKK ve LGBT propagandası yapılıyor
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