SON DAKİKA: Çocuklara PKK ve LGBT tuzağı! İstanbul'da 'Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi'nde PKK ve LGBT propagandası yapılıyor

CHP İLE İTTİFAKIN BELGELERİ

Daha önce terör propagandası yapmaktan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özer'in ikametinde yapılan aramada CHP ile seçim ittifakının belgeleri ele geçirilmişti. Savcılık ifadesinde belgelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Özer, o belgelerin seçim öncesi HDP'nin İstanbul il toplantılarında alınan kararlar olduğunu söyledi. Belgelerde CHP'nin kazanması halinde HDP'ye verilecek belediye eş başkanlıkları, başkan yardımcılıkları, meclis üyesi kadroları ile belediye birimleri yönetimi ve personel kadroları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı basına yansımıştı. Uğur Özkan Çocuk Evi Kültür Derneğin faaliyetlerinin ise CHP'li Bakırköy Belediyesine ait salonda yapması bu bakımdan dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARINI VERMEYEN AİLELER VAR

Dört senedir faaliyet yürüten derneğin 100'ün üzerinde çocuk ve aile ile temasa geçtiği görülüyor. Aydınlık'ın edindiği bilgiye göre Bahçelievler'de aileler ücretsiz verilen bu eğitimlere önce sıcak baksa da "Uğur Özkan" ismini araştırdıktan sonra vazgeçiyor.

UĞUR ÖZKAN KİMDİR?

Dernek internet sitesinde misyonunu "Uğur Özkan anısını yaşatmak amacıyla onun yaşam felsefesine uygun olarak toplumun ilerlemesi" olarak tanımlıyor. 28 Şubat 1989 Cizre doğumlu Uğur Özkan üniversitede HDP bileşenleri içinde yer alan SYKP'ye üye oldu. HDP'nin İstanbul çalışmalarında aktif rol aldı. 20 Temmuz 2015 yılında "Kobani'nin yeniden inşası" adı altında terör örgütü YPG'ye yardıma gitmek için Suruç'a geldi. Buradaki 34 kişi ile birlikte IŞİD'in bombalı saldırısı yaşamını yitirdi. Cenazesinde Öcalan posterleri ile birlikte sözde PKK ve KCK bayrakları taşındı.