SON DAKİKA: Çocuklara PKK ve LGBT tuzağı! İstanbul'da 'Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi'nde PKK ve LGBT propagandası yapılıyor

HDP'nin, İstanbul/Bahçelievler'de örgütlenmek için çocuk evini kullandığı ortaya çıktı. 2017 yılında kurulan dernek ismini, Kobani'ye geçmek üzere yola çıkan ve Suruç'ta IŞİD'in bombalı eylemi sonrası yaşamını yitiren Uğur Özkan'dan alıyor. Dışarıdan bakıldığında çocuklar için gibi görünen derneğin aslında PKK'nın örgütlenme faaliyetinde araç olarak kullanıldığı yayınladıkları bildirilerde görülüyor.
ÇOCUKLARA LGBT PROPAGANDASI
Derneğin 29 Mayıs tarihli "Çocuk ve Toplumsal cinsiyet" eğitimi için yayınladığı görselde LGBT propagandası yapılıyor. Görselde dört çocuktan ikisi kadın ve erkek, diğer ikisi ise çift cinsiyetli olarak belirtiliyor. Resmi hesaplarından 20 Kasım 2021 tarihinde "Dünya Çocuk Hakları günü" dolayısıyla yaptıkları paylaşımda "Kürtlerin yoğun yaşadığı Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van gibi illerde panzer altında kalıp yaralanan, ölen çocukların sayısı her geçen gün artıyor ve suçlular herhangi bir cezaya dahi çarptırılmıyor" deniyor. Yine aynı gün yapılan başka bir paylaşımda "Anadili Türkçe olmayan çocuklar, dillerinden kopuk bir eğitim sistemiyle yüz yüzeler" diyerek PKK'nın "Anadilinde Eğitim" talebini dile getiriyorlar. Başka bir paylaşımda ise Türkiye'de çocuklar arasında etnik köken, din ve kültüre dayalı ayrımcılık yapıldığını iddia ediyorlar.
EĞİTİMLERİ HDP'LİLER VE DHKP-C SEMPATİZANLARI VERİYOR
Dernek, kurulduğu 2017 yılından itibaren düzenli aralıklarla atölye adı altında ücretsiz eğitimler veriyor. Eğitimcilerin bazılarının açık kaynaklarda yer alan paylaşımları ise işin boyutunu gözler önüne seriyor. Örneğin, "Pandeminin çocuk gelişimine etkileri" konulu panele eğitimci olarak katılan Eğitim-Sen Şube Başkanı Hüseyin ÖZEV, HDP seçim bürosu açılışına katılıyor ve "Bizler meclise" diye paylaşım yapıyor. HDP'ye yönelik operasyonlara karşı yapılan açıklamalara defalarca kez katılıyor. Derneğin sorumlularından Resul Çatar, daha önce yasadışı yapılan HDP'ye destek eyleminde gözaltına alınıyor. Yine eğitimcilerden Kemal Erol, 2020 yılında DHKP-C'li Ebru Timtik'i profil resmi yapıyor. Timtik, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinden sonra DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmış ve girdiği cezaevinde ölüm orucu ile intihar etmişti.